رئيس مجلس الوزراء الكويتى يلتقى سفير جمهورية الصين الشعبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - استقبل الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى دولة الكويت تشانغ جيانوي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تضمنتها مذكرات التفاهم التي وقعت خلال زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة والمتمثلة في التعاون بمشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ومتابعة آليات تطبيق البيان المشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي خلال السنوات 2024 – 2028.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومعالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ومعالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري ومعالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ومعالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة سليمان الفصام ومعالي وزير النفط طارق سليمان الرومي ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وسعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات.