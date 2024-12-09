نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاماكن السياحية في مدينة العلا في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

الأماكن السياحية في مدينة العلا



تقع مدينة العلا في أقصى شمال المملكة العربية السعودية، وتُعتبر واحدة من أبرز الوجهات السياحية في البلاد،تتميز هذه المدينة بتاريخها العريق ومعالمها الطبيعية الخلابة، مما يوفر تجربة سياحية غنية ومتنوعة للزوار،يستعرض هذا المقال أبرز المعالم السياحية في مدينة العلا بشكل مفصل.

1،الخريبة أو مقابر الأسود ومحلب الناقة



تُعتبر الخريبة، المعروفة أيضًا بمقابر الأسود، من المعالم السياحية البارزة في مدينة العلا،تُعَد هذه المنطقة الأثرية القديمة واحدة من أهم المواقع التي تعود إلى حضارة مملكة دادان العربية التي ازدهرت في القرن السابع قبل الميلاد،يشتهر الموقع بمنحوتاته التي تجسد الأسود، مما يعكس جمال وفن الحضارة القديمة، مثل نحت الأسد الذي اكتشف في عام 1914 ونحت اللبؤة التي تُظهر عطفها على صغيرها،

أما محلب الناقة، فهو حوض منحوت في الصخر كان يُستخدم قديمًا في الطقوس الدينية،يتميز الحوض الذي يتكون من ثلاث درجات بمنحوتاته الدقيقة، ويشمل العديد من القطع الأثرية مثل المجامر المنحوتة والقدور الحجرية والأحواض، مما يعكس العمارة المزينة بالحيوانات،

2،البلدة القديمة



تُعتبر البلدة القديمة في مدينة العلا من أبرز المعالم التي تقدم لمحة عن أسلوب الحياة التقليدي في القرن الرابع عشر الميلادي،تتكون المباني هنا من الطوب اللبن والحجارة، مما يجعل هذه الأطلال التاريخية بمثابة متحف مفتوح يعكس تاريخ وثقافة المنطقة،تتيح زيارة البلدة القديمة للزوار فرصة استكشاف العمارة وتاريخ العصور الماضية،

3،غراميل العلا



تُعتبر غراميل العلا من أجمل الوجهات السياحية للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة،تبدو هذه التكوينات الصخرية كلوحة فنية طبيعية، وخاصة عند المساء عندما تضيء النجوم السماء الصافية،توفر غراميل العلا فرصة فريدة لمراقبة نجوم درب التبانة والاستمتاع بجمال الطبيعة في أوقات الليل،

4،حرة عويرض



تشتهر حرة عويرض بتضاريسها البركانية المرتفعة، حيث تصل إلى حوالي 600 قدم،يمكن للسياح تسلق السلالم المنحوتة على الصخر للوصول إلى القمة، حيث تُقدم إطلالات رائعة على مدينة العلا والبيئة المحيطة بها،يُعتبر هذا الموقع مثيرًا للاستكشاف ومراقبة المناظر الطبيعية من أعلى،

5،مدائن صالح



تُعرف مدائن صالح أيضًا باسم “دار الحجر”، وهي موقع تاريخي هام تم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو،تشتهر مدائن صالح بآثارها القديمة التي تعود لحضارة الأنباط وقوم عاد، الذين ذُكروا في القرآن الكريم،تضم الموقع رسومًا صخرية ونقوشًا دينية وملكية على المقابر، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق التاريخ،

6،صخرة جبل الفيل



تُعتبر صخرة جبل الفيل واحدة من أشهر المعالم السياحية في العلا، حيث تُشبه الفيل في شكلها ويصل ارتفاعها إلى 50 مترًا،يفضل السياح زيارة هذه الصخرة لممارسة الأنشطة الصحراوية وتسلق الجبال، بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة التشكيلات الصخرية المدهشة،

7،جبل عكمة التاريخي



يُعتبر جبل عكمة من أكبر المكتبات المفتوحة في المملكة العربية السعودية بفضل نقوشه الأثرية التي تسرد تاريخ الحضارات القديمة،تغطي النقوش الكتابات التراثية على واجهة الصخور، مما يجعل الجبل مكانًا مثيرًا لدراسة تاريخ المنطقة وتوثيق الحضارات السابقة،

8،جبل أثلب



يتميز جبل أثلب باعتباره موقعًا طبيعيًا رائعًا يقع في منطقة صحراوية،يشتهر الجبل بصموده على مر السنين والتشكيلات الطبيعية المحيطة به، كما يضم نقوشًا وحفريات تاريخية، بما في ذلك ديوان جبل أثلب، وهو صالة كبيرة، مما يجعله من الأماكن المميزة التي يجب زيارتها،

9،متحف محمد خليص الحربي



يعرض متحف محمد خليص الحربي التراث الشعبي ويحتوي على مجموعة من القطع الأثرية النادرة مثل الأسلحة القديمة وأدوات التصوير والمواد المستخدمة في تحميض الصور،يُعتبر المتحف وجهة ممتازة للاطلاع على التراث الثقافي، حيث يضم أدوات كهربائية قديمة وأواني نحاسية وكتب ومخطوطات،

10،جبل الحوارة



يتميز جبل الحوارة بطبيعته الساحرة وملمسه الناعم، ويُعد من المواقع التي يمكن للزوار الاستمتاع بالأنشطة مثل جولات السفاري وأوقات السمر حول النيران في الليل،يُقال إن جبل الحوارة هو المكان الذي خرجت منه ناقة سيدنا صالح عليه السلام، مما يضيف إلى قيمته التاريخية والدينية،

السياحة في مدينة العلا



تُعتبر مدينة العلا وجهة سياحية غنية بالتاريخ والثقافة، وقد أصبحت من أبرز الوجهات السياحية في السعودية بفضل معالمها الطبيعية والتاريخية،تتضمن أبرز جوانب السياحة في المدينة ما يلي

مناطق التراث العالمي



تضم العلا العديد من المواقع التاريخية المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، مثل مدينة ديرة العلا وجبل إيقة،توفر هذه المواقع تجربة فريدة لاستكشاف التاريخ والثقافة التقليدية للمنطقة.

مهرجان العلا للفنون والثقافة



يمثل مهرجان العلا للفنون والثقافة أحد الفعاليات الثقافية الكبرى في المدينة، حيث يجمع بين العروض الفنية والموسيقية وورش العمل الثقافية، مما يوفر تجربة ثقافية متنوعة للزوار،

الطبيعة الخلابة



تتميز مدينة العلا بمناظر طبيعية رائعة تشمل الأودية والجبال والصحاري، مما يتيح للزوار الاستمتاع برحلات استكشافية في الطبيعة ومراقبة المناظر الخلابة.

قصر مرمرة



يعتبر قصر مرمرة معلمًا ثقافيًا مهمًا يعرض الفن الإسلامي والمعمار التقليدي، ويقدم للزوار الفرصة لاكتشاف تاريخ المنطقة من خلال المعروضات الفنية والتاريخية،

المأكولات المحلية



يمكن للزوار تجربة المأكولات المحلية في مطاعم مدينة العلا التي تقدم أطباقًا تقليدية سعودية لذيذة.

رحلات الجمل



تُعَد رحلات الجمل وسيلة رائعة لاستكشاف الصحراء المحيطة بالعلا، مما يضيف تجربة مميزة للزوار.

الرحلات الاستكشافية



تقدم الشركات السياحية المحلية جولات استكشافية لزيارة المعالم الثقافية والطبيعية في المدينة، مما يُوفر تجربة سياحية شاملة.

أفضل فنادق مدينة العلا



تتميز مدينة العلا بمجموعة من الفنادق الرائعة التي توفر إقامة مريحة وفاخرة،إليك بعض من أفضل الفنادق في المدينة

فندق العلا



يُعتبر فندق العلا من الخيارات الممتازة للإقامة في المدينة، حيث يقدم خدمات عالية الجودة وتجربة فاخرة.

فندق الفيصلي العلا



يقع هذا الفندق في موقع استراتيجي ويوفر غرفًا مريحة ومرافق ممتازة.

فندق شادي العلا



يوفر هذا الفندق غرفًا جميلة وإطلالات رائعة من شرفات الغرف.

فندق سوفيتيل العلا



يتميز فندق سوفيتيل بغرف فسيحة ومرافق عصرية، مما يجعل الإقامة فيه مريحة.

فندق الواحة العلا



يتميز بحدائق جميلة ومسبح في الهواء الطلق، ويقدم جوًا هادئًا.

فندق ديزرت بيرلز العلا



فندق فاخر مع مرافق استثنائية وإطلالات رائعة على البحر.

فندق السرايا العلا



يوفر الفندق غرفًا مجهزة بشكل جيد وخدمة ممتازة.

أفضل مطاعم مدينة العلا



تقدم مدينة العلا مجموعة متنوعة من المطاعم التي توفر تجارب طعام رائعة،إليك بعض من أفضل المطاعم في المدينة

مطعم عجبان الحرية



يُعد هذا المطعم من أفضل مطاعم المأكولات السعودية، حيث يقدم أصنافًا متنوعة من الأطباق الشهية.

مطعم فلسفة العلا



يقدم تشكيلة لذيذة من المأكولات البحرية ووجبات متنوعة مع إطلالات بحرية رائعة.

مطعم الرايقين



يُعتبر مكانًا رائعًا لتذوق المأكولات البحرية والأطعمة التقليدية السعودية.

مطعم بريزا إيتاليانو



يقدم مجموعة متنوعة من أشهى أنواع البيتزا والمعكرونة لعشاق المأكولات الإيطالية.

مطعم بانوراما العلا



يعد هذا المطعم مكانًا مثاليًا للاستمتاع بوجبة غداء أو عشاء مع إطلالة رائعة على البحر.

متنزهات مدينة العلا



تحتضن مدينة العلا مجموعة من المتنزهات والمناطق الطبيعية التي يمكن للزوار الاستمتاع بها

متنزه العلا الوطني



يُعَد واحدًا من أبرز وجهات السياحة البيئية في المدينة، حيث يتميز بمساحات واسعة ومناظر طبيعية خلابة.

متنزه جبل الفيل



يوفر إطلالات رائعة على المدينة والمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى فرص لممارسة الأنشطة الرياضية.

متنزه وادي العلا



يُعتبر وادي العلا مكانًا مثاليًا لاستكشاف الطبيعة والتمتع بجمال المناظر الطبيعية.

متنزه حرة عويرض



يتميز هذا الموقع بكونه ممتازًا للاستمتاع برحلات السفاري والمغامرات في الهواء الطلق.

الأنشطة السياحية في مدينة العلا



تُقدّم مدينة العلا مجموعة متنوعة من الأنشطة السياحية التي يمكن للزوار الاستمتاع بها

جولات ثقافية



زيارة المعالم التاريخية والمتاحف في المدينة توفر فرصة لاكتشاف التاريخ والثقافة المحلية.

رحلات السفاري



يمكن للزوار الاستمتاع برحلات السفاري في الصحراء والمناطق الطبيعية المحيطة.

الاستمتاع بالطبيعة



زيارة المتنزهات والجبال لتجربة المناظر الطبيعية الخلابة.

زيارة الأسواق التقليدية



استكشاف الأسواق المحلية لشراء الهدايا التذكارية والمنتجات التقليدية.

المهرجانات والفعاليات



يمكن للزوار الاستمتاع بالمهرجانات الثقافية والفنية التي تُقام في المدينة.

كيفية الوصول إلى مدينة العلا



تتوفر عدة خيارات للوصول إلى مدينة العلا، بما في ذلك

الرحلات الجوية



يمكن السفر إلى مدينة العلا عبر مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، الذي يستقبل رحلات دولية ومحلية.

النقل البري



يمكن الوصول إلى العلا بالسيارة من المدن الكبرى في السعودية مثل الرياض وجدة.

وسائل النقل العامة



تتوفر خدمات النقل العام من المدن المجاورة إلى العلا.