نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البازار الكبير في اسطنبول؛ أفضل 4 سلع في جراند بازار في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

التاريخ العريق للبازار الكبير في اسطنبول



يعتبر البازار الكبير (Kapalıçarşı) في اسطنبول واحدًا من أقدم الأسواق وأكثرها أهمية في العالم العربي والإسلامي،يعود تاريخه العريق إلى القرن الخامس عشر، مما يجعله رمزًا ثقافيًا وتجاريًا عريقًا،في هذا المقال، سنستعرض أبرز محطات تاريخ البازار الكبير

البناء والتأسيس تم بناء البازار في عام 1455 ميلادي بأمر من السلطان العثماني محمد الفاتح، ليكون مركزًا تجاريًا محليًا ودوليًا، حيث يمثل مكانًا لتجار الملابس والمجوهرات ومنتجات أخرى. التطور البنائي والتوسع سرعان ما أصبح البازار ملتقى للتجار ومركزًا رئيسيًا للتجارة في إسطنبول، مما أدى إلى توسيع حجمه وتنوع المعروضات فيه عبر القرون. الموقع الاستراتيجي يتمتع البازار بموقع مركزي يعكس أهمية إسطنبول كمحطة تجارية بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا. المقاومة للكوارث تمكن البازار من الصمود أمام العديد من الكوارث الطبيعية والأحداث التاريخية، مما يبرز الهندسة المعمارية التي ساهمت في استمراريته كمركز تجاري رئيسي. تجارة الوسطاء الأوروبيين خلال القرنين السابع عشر والتاسع عشر، جذب البازار اهتمام المسافرين الأوروبيين بفضل تنوع السلع الموجودة فيه، مما جعله وجهة رئيسية لتجارة الوسطاء.

تظل مكانة البازار الكبير بارزة بفضل تاريخه العريق وموقعه الاستراتيجي، حيث يستقطب السياح والمتسوقين من مختلف أنحاء العالم نظراً لمميزاته الفريدة.

أين يقع البازار الكبير في اسطنبول



ما هي ساعات عمل البازار الكبير في اسطنبول



تتحدد ساعات عمل البازار الكبير في إسطنبول كالتالي

أيام العمل يُفتح البازار الكبير من الاثنين إلى السبت.

يُفتح البازار الكبير من الاثنين إلى السبت. ساعات العمل تبدأ من الساعة 900 صباحًا حتى الساعة 700 مساءً.

تبدأ من الساعة 900 صباحًا حتى الساعة 700 مساءً. الإغلاق الأسبوعي يُغلق البازار أبوابه يوم الأحد، وهو اليوم المخصص للراحة والإعداد.

ينصح بالتحضير للمغامرة في التسوق والاستكشاف خلال هذه الساعات للاستمتاع بأفضل تجربة تسوق وثقافية في هذا المعلم التاريخي.

التنقل في البازار الكبير



يُعد البازار الكبير في إسطنبول مكانًا واسعًا ومعقدًا، ويضم العديد من الشوارع والمداخل،إليك بعض النصائح للاستمتاع بزيارتك هناك

استخدام دليل أو خريطة يُفضل زيارة البازار مع دليل يعرف المكان جيدًا أو استخدام خريطة للتجول بين الشوارع والمحلات، مما يساعدك في تجنب الضياع. الجولات المنظمة يمكنك التفكير في الانضمام إلى جولات منظمة لزيارة البازار، حيث يوجهك دليل يتحدث عدة لغات لمساعدتك في استكشاف أبرز المعالم والمحلات. التفاوض والاستمتاع بالتسوق لا تنسَ التفاوض حول الأسعار مع التجار، فهي جزء لا يتجزأ من تجربة التسوق،استمتع بالمشاهد الثقافية وجرب المأكولات التركية اللذيذة المتاحة في المنطقة.

ستكون زيارتك للبازار الكبير تجربة ممتعة وغنية بالمعلومات، حيث ستستمتع بالتنقل بين متاهاته ومعايشة تاريخ هذا المكان العريق.

ماذا يوجد حول البازار الكبير في اسطنبول



آداب التسوق في البازار الكبير في اسطنبول



ماذا تشتري من البازار الكبير



يمكنك العثور في البازار الكبير في إسطنبول على مجموعة متنوعة من السلع التي تعكس تراث وثقافة تركيا، ومن أبرزها

الأواني التقليدية العثمانية تشمل الفخاريات والخزفيات، مثل أطقم الشاي وأطباق الطعام وأواني الطهي المزينة بالزخارف التقليدية. المنسوجات اليدوية يُعرف السجاد التركي الشهير والأقمشة التقليدية مثل الكيليم والسجاد المطرز يدويًا بألوانه ونقوشه. المجوهرات الفضية والنحاسية تتسم بالتصاميم التقليدية التركية، حيث تعكس الحرفية العالية للصائغين. الحرف اليدوية مثل الزجاج المنفوخ يدويًا والخزف، تُعتبر هذه الحرف تحفًا فنية تضيف جمالًا فريدًا. الملابس التقليدية تتنوع الخيارات من الجلابيات والأوشحة الحريرية المزخرفة. الهدايا التذكارية تشمل التقويمات التقليدية، والمغناطيس، وغيرها من التذكارات.

هذه نماذج من السلع المتاحة في البازار الكبير، التي تمثل التراث والحضارة التركية بأسلوب فني مميز.

المجوهرات في البازار الكبير



فيما يتعلق بالمجوهرات، سنسلط الضوء على بعض المتاجر البارزة في منطقة Beyazıt والجراند بازار

Beyazıt يؤدي المدخل إلى مصطفى باش الصاغ، المعروف ببيع المجوهرات والأحجار الكريمة. Topkapı Özavar واحد من المتاجر البارزة يقدم مجموعة واسعة من المجوهرات المميزة. متاجر Timuçin توجد في منطقتين مختلفتين حيث تقدم تشكيلة من المجوهرات الفاخرة. الجراند بازار يُعتبر واحدًا من أكبر الأسواق التقليدية، حيث توفر ساعات نادرة وقطع ألماس ومجوهرات قديمة.

تمثل هذه الأماكن جزءًا من سحر إسطنبول التاريخي، مما يتيح تجربة تسوق فريدة لعشاق الفخامة والجمال العتيق.

التحف في البازار الكبير



السجاد والكليم



إليك بعض المعلومات عن المتاجر التي تقدم سجاد وكليم في إسطنبول

Şişko Osman شركة عائلية تقدم مجموعة واسعة من السجاد والكليم التقليدي من مختلف أنحاء تركيا. Ethnicon متجر يقدم سجادًا وكليمًا يدويًا بألوان وتصاميم حديثة ومبتكرة. Dhoku يركز على التصاميم الحديثة ويقدم قطع تجمع بين الأساليب التقليدية والمظهر العصري.

تعكس هذه المتاجر التنوع الثقافي والحرفي في تركيا، مما يوفر تجربة تسوق متفردة لمحبي السجاد والكليم الفاخرة.

المنسوجات في اسطنبول



يمثل Eğin Tekstil في بوابة Oruculer مكانًا مناسبًا للعثور على أردية الحمام (البيستيمال) والعناصر التقليدية، ويُفضل العديد من السكان المحليين المتاجر التقليدية.

هذaa أحد متاجر المنسوجات قدم أزياء لمنتجات هوليوود، مما يدل على تنوع التراث الثقافي للمنتجات في إسطنبول.

الخدمات المصممة حسب الطلب



يقدم البازار الكبير في إسطنبول خدمات مصممة حسب الطلب، مما يجذب السكان المحليين للزيارة،تعمل ورش العمل في الجزء الخلفي على تصميم المنتجات حسب طلب الزبائن، مما يوفر لهم فرصة الحصول على قطع فريدة تعبر عن الثقافة والحرفية التركية.

تمتاز هذه الورش بتوارث المهارات والخبرات عبر الأجيال، مما يسهم في الحفاظ على التراث الحرفي وتعزيز الثقافة المحلية، مما يزيد من جاذبية البازار كمقصد تسوق خاص.

أين تستريح وتتناول الطعام في البازار



يشتهر البازار الكبير في إسطنبول بمطاعمه المتميزة التي تقدم أطباقًا متنوعة وعالية الجودة،إليك بعض المطاعم التي تستحق الزيارة

مطعم أصلان يُعرف بتقديم أطباق الطبخ التركي المنزلي الأصيلة، ويقع بالقرب من البازار. مطعم Havuzlu يقدم الأطباق المحلية منذ عام 1960، ويشتهر بين الزوار. مقهى Şark Kahvesi مكان مثالي للاستمتاع بفنجان من القهوة التركية التقليدية.

تضيف هذه المطاعم بعدًا جديدًا لتجربة الزوار في الجراند بازار، مما يجعلها وجهة لا بد من زيارتها للتمتع بالمأكولات التركية الأصيلة.