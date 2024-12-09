نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخلص من البرد في يوم في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

تعتبر نزلات البرد من الظواهر الصحية الشائعة، وخاصةً خلال فصل الشتاء، حيث يعاني العديد من الأفراد من أعراض مزعجة مثل الزكام، انسداد الأنف، والتهاب الحلق،رغم أن نزلات البرد عادةً ما تكون غير خطيرة، إلا أن الأعراض المصاحبة لها قد تؤثر سلبًا على جودة الحياة وتسبب شعورًا بالتعب والإرهاق.

يستعرض هذا البحث مجموعة من الخطوات الفعّالة التي يمكن أن تساهم في تخفيف أعراض نزلات البرد بسرعة، والتي تشمل طرقًا طبيعية وأدوية متاحة.

تهوية الرئتين

تهوية الرئتين

يجب الاهتمام بتهوية الرئتين للمحافظة على صحتهما والوقاية من الالتهابات المحتملة،التعرض لنزلة البرد قد يؤدي إلى التهاب الرئتين، لذا يُفضل القيام بتمارين تنفس بسيطة،من الوسائل الفعالة لهذه التهوية هي نفخ البالونات أو الورق بشكل متكرر على مدار اليوم، مما يساعد في توسيع الرئتين وطرد الهواء المحتقن منهما.

تناسب هذه الطريقة جميع الفئات العمرية، حيث تعمل على تحسين المزاج وتعزيز الشفاء.

ترطيب الجو في المنزل

ترطيب الجو في المنزل

من المهم الحفاظ على رطوبة الجو داخل المنزل لتخفيف انسداد الأنف،يمكن استخدام أجهزة الترطيب المتوفرة في الأسواق لتحسين نوعية الهواء،إن الرطوبة تعزز صحة الجهاز التنفسي وتقي الأنف من الجفاف، مما يساهم في تخفيف الأعراض،يُوصى أيضًا بتنظيف أجهزة الترطيب بانتظام لتفادي تراكم البكتيريا.

استنشاق بخار الماء

استنشاق بخار الماء

تُعتبر هذه الطريقة فعالة في محاربة نزلات البرد، إذ أن الفيروسات المسببة لها لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة،ينصح بغلي الماء واستنشاق البخار المتصاعد لمدة عشر دقائق، مع تغطية الرأس بمنشفة لزيادة الكفاءة.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي

يمثل فيتامين سي أحد الفيتامينات الحيوية التي تعزز من فعالية جهاز المناعة، مما يسهم في مقاومة العدوى والتعافي السريع،يُنصح بإدراج الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، مثل البرتقال، الليمون، الكيوي، والفلفل الأخضر، في النظام الغذائي.

تناول المضادات الحيوية الطبيعية

تناول المضادات الحيوية الطبيعية

تشمل بعض الأطعمة المضادات الحيوية الطبيعية القادرة على محاربة الفيروسات والبكتيريا، مثل الثوم، الفجل، والبصل،تساهم هذه الأطعمة في تقليل أعراض البرد وتعزيز الشفاء.

تناول العسل النقي

تناول العسل النقي

يُعتبر العسل مزيجًا غنياً بمضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة وتخفف الالتهابات في الحلق والممرات الأنفية،يُنصح بتناول ملعقة من العسل النقي صباحًا قبل الفطور، أو استخدامه كمحلى لمشروبات ساخنة مثل الزنجبيل أو الشاي.

الاستحمام بالمياه الساخنة

الاستحمام بالمياه الساخنة

يساعد الاستحمام بالماء الساخن في تخفيف احتقان الأنف والحنجرة، كما يُساهم البخار المتصاعد في تحسين التنفس وفتح الممرات الأنفية،أيضًا، يعمل الماء الساخن على تهدئة الجسم وتخفيف الأعراض غير المريحة المرتبطة بنزلات البرد.

تناول شوربة الفراخ

تناول شوربة الفراخ

تُعد شوربة الفراخ علاجًا منزليًا تقليديًا يساهم في التعافي السريع من نزلات البرد، فهي تحتوي على عناصر غذائية تعزز صحة الجهاز التنفسي،يمكن تعزيز فوائد الشوربة بإضافة الليمون أو الفلفل الحار.

تدليك الأنف

تدليك الأنف

يعتبر تدليك الأنف تقنيّة طبيعية تساعد في تخفيف انسداد الأنف،يُنصح بتدليك الأنف برفق على مدار اليوم لتخفيف الضغط المتراكم في الجيوب الأنفية وتخفيف الألم.

استخدام محلول الملح

استخدام محلول الملح

يعتبر محلول الملح من أفضل الحلول الطبيعية لعلاج انسداد الأنف،يتم تحضير المحلول بإذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، ثم استخدامه لغسل الأنف بواسطة قطارة أو بخاخ أنف،يساعد هذا المحلول في تنظيف الأنف من المخاط وتخفيف الاحتقان.

تناول أدوية علاج نزلات البرد

تناول أدوية علاج نزلات البرد

إلى جانب الوسائل الطبيعية، يمكن استخدام الأدوية المتاحة في الصيدليات، التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل الباراسيتامول لتخفيف الآلام والحمى، ومضادات الهيستامين لتخفيف انسداد الأنف والعطس.

أخذ القسط الكافي من النوم

أخذ القسط الكافي من النوم

يمثل النوم عنصرًا أساسيًا في عملية التعافي،عند الإصابة بنزلة البرد، يحتاج الجسم إلى الراحة لاستعادة عافيته ومواجهة العدوى،يُفضل تجنب الأنشطة المرهقة والحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد.

الأعشاب للتخلص من البرد في يوم

الأعشاب للتخلص من البرد في يوم

تُعتبر الأعشاب من الحلول الطبيعية الفعّالة في التخلص من البرد

الزنجبيل

يمتاز الزنجبيل بمميزاته المضادة للالتهابات والبكتيريا،يُساعد مشروب الزنجبيل في تخفيف التهابات الحلق وتنشيط جهاز المناعة،يتم تحضيره عن طريق غلي شرائح الزنجبيل مع الماء لمدة 10 دقائق ثم تصفيته وتحليته بالعسل.

الثوم

يُعتبر الثوم مضادًا حيويًا طبيعيًا يُمكن تناولها نيئة أو إضافتها للطعام لمحاربة الفيروسات وتخفيف الأعراض.

الزعتر

يمتاز الزعتر بخصائصه المضادة للميكروبات، ويُستخدم تقليديًا في علاج التهابات الجهاز التنفسي وتخفيف السعال،يتم تحضير شاي الزعتر عن طريق نقعه في الماء المغلي لبضع دقائق ثم تناوله.

الخضروات والفواكه المفيدة للتخلص من البرد

الخضروات والفواكه المفيدة للتخلص من البرد

تشمل بعض الخضروات والفواكه التي تُساهم في تخفيف نزلات البرد

البرتقال والليمون.

الفلفل الحلو.

الجزر.

البصل.

التفاح.

الفراولة.

المانجو.

إن تناول هذه الفواكه والخضروات يُعزز من صحة جهاز المناعة ويساهم في تخفيف أعراض البرد.