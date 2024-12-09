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هند السوليه - الرياض - محتويات

مقدمة عن عدد غرف البيت الأبيض الأمريكي



يعتبر البيت الأبيض، المقر الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، واحدًا من أبرز المعالم المعمارية في العالم،يتميز بتصميمه الفريد الذي يلبي احتياجات الرئيس وعائلته وموظفيه وضيوفه، حيث يتضمن 132 غرفة موزعة على ستة طوابق،يحتوي البيت الأبيض أيضًا على حوالي 400 باب، و147 نافذة، و35 حمامًا، و8 سلالم، و3 مصاعد، كل منها مصمم لأداء وظائف خاصة ضمن هذا المعلم الحكومي الرائد.

تصميم البيت الأبيض وأقسامه المختلفة



يتميز البيت الأبيض بوجود العديد من الغرف الفاخرة والقاعات الرسمية التي تسهم في استضافة رؤساء الدول والوفود الرسمية،من أبرز هذه القاعات، القاعة العامة في الطابق الأول، التي تُعتبر رمزاً للبيت الأبيض ومكانًا يُسمح فيه لعامة الناس والسياح بزيارتها، حيث تمثل واجهة مشرفة للمبنى، ويدخل الزوار من الجهة الشمالية،بالإضافة إلى ذلك، توجد عدد من الغرف الخاصة التي تُستخدم من قبل الرئيس وأسرته وأعضاء الإدارة وكذلك الضيوف المقيمين.

المكتبة والمطبخ في البيت الأبيض



تحتوي المكتبة الموجودة في الطابق الأول على مجموعة فريدة ومتنوعة من الكتب، مع وجود مكتب مُخصص لأمين المكتبة لتنظيم الكتب،تمثل هذه المكتبة مصدرًا ثقافيًا هامًا داخل البيت الأبيض، لتوفير الإلهام والمعرفة للرئيس وأسرته.

أما المطبخ، فهو مصمم لتلبية احتياجات الضيافة، حيث يمكنه تقديم وجبات لعدد يصل إلى 140 شخصًا في آن واحد، بالإضافة إلى إمكانية تجهيز المقبلات لألف شخص خلال المناسبات الكبرى، مما يعكس قدرة البيت الأبيض على استضافة الفعاليات البارزة.

القاعات الرئيسية في البيت الأبيض



تضم القاعات الرئيسية في البيت الأبيض القاعة الحمراء المميزة، والتي تُعرف بلون جدرانها المغطاة بالحرير الأحمر،تحتوي القاعة على أثاث يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مما يمنحها طابعًا تاريخيًا فريدًا.

كما تحتضن القاعة الزرقاء العديد من الفعاليات الرسمية، وهي مزودة بأثاث من نفس الفترة الزمنية، اختاره الرئيس جيمس مونرو بعناية،كذلك، تبرز القاعة الخضراء التي تم تزيين جدرانها بالحرير الأخضر، وهي تصميم يعود إلى القرن التاسع عشر من أعمال دنكان فايف،في الجهة الغربية، توجد قاعة الطعام الرئيسية التي تستضيف 140 ضيفًا، وتعتبر مكاناً خصصاً للمناسبات الرسمية الكبرى.

غرف النوم والمرافق في البيت الأبيض



يتضمن الطابق الثاني من البيت الأبيض 16 غرفة نوم خاصة بالرئيس وعائلته، حيث تتوافر لكل غرفة حمام خاص، ويربط بين الغرف ممر رئيسي يضمن الخصوصية والراحة،أما الطابق الثالث، فهو مخصص لاستقبال ضيوف الرئيس والمرافقين، ويحتوي على مرافق ترفيهية متنوعة مثل حمام سباحة، ملعب بولينج، قاعة سينما، قاعة موسيقى، وقاعة تمارين رياضية، بالإضافة إلى غرفة مخصصة للاسترخاء تحت أشعة الشمس.

مساحة وتصميم البيت الأبيض



تبلغ مساحة البيت الأبيض حوالي 55,000 قدم مربع، ويحيط به حدائق شاسعة تمتد على مساحة نحو 73,000 متر مربع،يرتفع المبنى عن سطح الأرض بمقدار 21 مترًا، مما يمنحه انطباعًا بالهيبة والوقار الذي يناسب وضعه كمقر رسمي للرئيس الأمريكي.

سبب تسمية البيت الأبيض بهذا الاسم



تعود تسمية البيت الأبيض إلى حادث تاريخي وقع خلال حرب عام 1812، عندما أضرم البريطانيون النار في كابيتال سيتي بما فيها القصر الرئاسي،رغم أن الحريق لم يدمر القصر بالكامل، إلا أن واجهته تحولت إلى اللون الأسود بفعل الدخان، مما استدعى إعادة طلاء المبنى باللون الأبيض، ومن خلال الموقع الرسمي جاء اسم “البيت الأبيض”،وقد أقر الرئيس ثيودور روزفلت هذا الاسم رسميًا في عام 1901.

حقائق مثيرة حول البيت الأبيض



تم تصميم البيت الأبيض بواسطة المهندس الأيرلندي جيمس هوبان الذي استلهم تصميمه من مبنى البرلمان الأيرلندي “بلير هاوس”،فاز هوبان في المسابقة التي نظمت لاختيار التصميم الأنسب،يُعرف تاريخيًا أن تصميم البيت الأبيض يتبع الطراز الكلاسيكي السائد في القرن الثامن عشر،يتلقى البيت الأبيض شهريًا حوالي 100,000 زائر وسائح، مما يمنحهم الفرصة للتجول في بعض القاعات الرسمية،من الملفت أن الرئيس جورج واشنطن لم يسكن في البيت الأبيض على الرغم من إشرافه على بنائه لثماني سنوات، حيث توفي قبل استكماله.

الأسماء السابقة للبيت الأبيض



قبل أن يُعرف باسم “البيت الأبيض”، أطلق عليه العديد من الأسماء منها القصر الرئاسي، القصر التنفيذي، وقلعة الرئيس، وهي أسماء تعكس المكانة الرسمية والموقرة لهذا المعلم منذ بدايته.

أسرار غريبة عن البيت الأبيض



يحتوي البيت الأبيض على العديد من الأسرار والحقائق المثيرة،فقد قام الرئيس جيمي كارتر بتثبيت 32 لوحة شمسية لتوليد الطاقة النظيفة، كما أعاد الرئيس باراك أوباما تشغيل هذه اللوحات في عام 2013،عبر التاريخ، استضاف البيت الأبيض العديد من الحيوانات الغريبة مثل التمساح الذي كان يرافق الرئيس جون كوينسي آدمز، والثعبان الذي امتلكه الرئيس ثيودور روزفلت، بالإضافة إلى دب صغير وشبل أسد،يُزعم أيضًا أن روح الرئيس أبراهام لنكولن لا تزال موجودة في البيت الأبيض، حيث شهد رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل رؤية شبح لنكولن أثناء إقامته فيه.

الغرف المهمة في البيت الأبيض الأمريكي



يحتوي البيت الأبيض على العديد من الغرف التي تختص بأهمية خاصة سواء للرئيس أو للدولة،ومن أبرز هذه الغرف

الغرفة البيضاوية (Oval Office) المكتبة الرسمية للرئيس، التي يُتخذ فيها القرارات الهامة.

صالة الشرف (East Room) تُستخدم لاستضافة المناسبات الرسمية والفعاليات الكبيرة.

غرفة الطعام الرسمية (State Dining Room) مكان الولائم الرسمية لاستقبال ضيوف الدولة.

غرفة الصحفيين (Press Briefing Room) تُخصص لإجراء المؤتمرات الصحفية والإعلان عن الأخبار الرسمية.

غرفة البلورات (Crystal Room) تستخدم لتناول الطعام والاجتماعات الصغيرة.

غرفة الخلوة (Situation Room) مكان حيوي لاتخاذ القرارات الفورية في حالات الطوارئ.

غرفة النوم الرئاسية (Presidential Bedroom) مكان إقامة الرئيس في البيت الأبيض.

مكتب معاون الرئيس (West Wing) يضم مكتب الرئيس ومستشاريه والأقسام الحكومية المختلفة.

الفرق بين البيت الأبيض والكونغرس



البيت الأبيض يمثل مقر الإقامة والمكتب الرسمي للرئيس الأمريكي، بينما يُعتبر الكونغرس السلطة التشريعية في الحكومة الأمريكية، ويتكون من مجلس الشيوخ والنواب،بينما يُستخدم البيت الأبيض لاتخاذ القرارات التنفيذية وإدارة شؤون الدولة، يُعنى الكونغرس بسن القوانين ومراقبة تنفيذها،يكمن الفرق الجوهري بين المؤسستين في الوظائف التي تؤديانها؛ حيث يمثل البيت الأبيض السلطة التنفيذية، بينما يمثل الكونغرس السلطة التشريعية.

من يسكن في البيت الأبيض



يُعتبر الرئيس الحالي للولايات المتحدة هو المقيم الأساسي في البيت الأبيض، إلى جانب عائلته،حاليًا، يسكن الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، حيث يمارس مهامه الرسمية ويعيش مع أسرته،يُعد البيت الأبيض ليس فقط مكانًا للعمل، بل أيضًا منزلاً للعائلة الأولى.

موقع البيت الأبيض



يقع البيت الأبيض في العاصمة واشنطن دي سي، على العنوان التالي

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington, D.C،20500

الولايات المتحدة الأمريكية

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