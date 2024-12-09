نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجسر الخشبي وأسواق في لوزيرين في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

أجمل رحلة إلى الجسر الخشبي وأسواق مدينة لوزيرن



تُعد مدينة لوزيرن من أبرز الوجهات السياحية في سويسرا، حيث تجمع بين التاريخ العريق والجمال الطبيعي الخلاب،في حال كنت تنوي زيارة لوزيرن، فإن جسر تشابل الشهير وأسواق المدينة تمثلان أبرز المعالم التي ينبغي لك استكشافها،يهدف هذا المقال إلى تقديم رحلة مفصلة لاستكشاف هذه الجواهر السياحية الرائعة.

جسر تشابل لوزيرن (Chapel Bridge)



التاريخ والموقع



يعتبر جسر تشابل (Chapel Bridge) من الرموز المعمارية الشهيرة في مدينة لوزيرن، وهو جسر خشبي مغطى يمتد عبر نهر رويس (Reuss River) في قلب المدينة،يعود تاريخ هذا المعلم الهام إلى القرن الرابع عشر، ويُعرف أيضًا باسم “كابيلبروكا”، ليكون بذلك أقدم جسر خشبي مغطى في أوروبا،يبلغ طول الجسر 170 مترًا ويمثل وصلة حيوية بين المدينة القديمة والحديثة، حيث يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بإطلالات فريدة على معالم المدينة.

تأسس الجسر في عام 1333، وكان الهدف الرئيسي من إنشائه هو حماية مدينة لوزيرن من الهجمات، ويعتبر دليلاً على الهندسة المعمارية الفريدة للقرون الوسطى.

الرسومات التاريخية



تُعد الرسومات التاريخية المعلقة على سقف الجسر واحدة من أبرز ميزاته،في القرن السابع عشر، تم تزيين الجسر بحوالي 110 رسمة تعكس تطور الحياة في لوزيرن من خلال تصوير الأحداث الدينية والمظاهر اليومية للسكان،ورغم أن حريقًا هائلًا وقع في عام 1993 أدى إلى تدمير 85 من هذه الرسومات، فقد تمكّن القائمون على الجسر من استعادة حوالي 25 لوحة، مما يتيح للزوار فرصة التعرف على جزء مهم من تاريخ المدينة.

مميزات جسر تشابل



يتمتع جسر تشابل بعدد من المميزات التي تجعله وجهة سياحية طموحة

تجربة المشي التاريخي يعد المشي على هذا الجسر فرصة فريدة للاستمتاع بمناظر نهر رويس والمناطق المحيطة.

الذكريات بالصورة يتميز الجسر بالمناظر الخلابة التي توفر خلفية مثالية لالتقاط الصور الفوتوغرافية.

زيارة المتحف يتواجد بالقرب من الجسر متحف لوزيرن التاريخي، الذي يضم مقتنيات أثرية تروي تاريخ المدينة.

أنشطة القوارب يمكن للزوار الاستمتاع برحلات بالقوارب في نهر رويس لمشاهدة المدينة من منظور مبتكر.

التسوق والتذكارات يحتوي الجسر على متاجر تبيع الهدايا التذكارية، مما يتيح للزوار فرصة اقتناء تذكارات تمتاز بتفاصيلها السويسرية.

أسواق مدينة لوزيرن (Lucerne Markets)



لا تقتصر شهرة مدينة لوزيرن على معالمها التاريخية فحسب، بل تتميز أيضًا بأسواقها المتنوعة التي تعكس الثقافة السويسرية التقليدية وتوفر تجربة تسوق ممتعة للسياح.

سوق شارع بانهوف شتراسى (Bahnhofstrasse Market)



الوصف والموقع



يقع سوق بانهوف شتراسى في قلب لوزيرن، ويعد من أكبر الأسواق في المدينة، حيث يُقام في شارع Unter der Egg Bahnhofstrasse ويشتهر ببيع تشكيلة متنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة، الزهور، ونباتات الزينة.

أوقات العمل



يفتح السوق أبوابه في أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع، من الساعة 600 صباحًا حتى 100 ظهرًا،إن زيارة هذا السوق تعتبر فرصة رائعة للاستمتاع بتجربة تسوق صباحية ومشاهدة الأكشاك المليئة بالمنتجات الطازجة.

سوق Flohmarkt



الوصف والموقع



يُعتبر سوق Flohmarkt واحدًا من الأسواق المفتوحة المشهورة في لوزيرن، ويعرف بتجاربته المميزة في بيع الأشياء القديمة والمستعملة،يمكن للزوار هنا العثور على تحف نادرة، مجوهرات، أحجار كريمة، عملات معدنية، وأطباق قديمة.

أوقات العمل



يفتح السوق أبوابه في يوم السبت الأول من كل شهر، ويبدأ نشاطه من الساعة 700 صباحًا،يُمثل هذا السوق مكانًا جذابًا للبحث عن الكنوز القديمة والمقتنيات الفريدة التي تجسد تراث المدينة.

سوق الحرف هاندويركس (Handwerksmarkt)



الوصف والموقع



يُعتبر سوق الحرف هاندويركس المعروف أيضًا بسوق الحرف اليدوية، مكانًا متميزًا لشراء منتجات مصنوعة يدويًا بما في ذلك الأثاث، الملابس، والمصنوعات الحرفية.

أوقات العمل



يفتح السوق أبوابه يوم السبت الأول من شهر أبريل حتى ديسمبر من الساعة 700 صباحًا إلى 400 عصرًا،يُعتبر السوق وجهة مثالية لاقتناء هدايا يدوية فريدة، لا سيما خلال موسم الأعياد.

سوق موناتسوارن (Monatswarenmarkt)



الوصف والموقع



يعتبر سوق موناتسوارن من أكبر الأسواق المفتوحة في لوزيرن، ويجذب عددًا كبيرًا من الزوار من جميع أنحاء العالم،يقدم السوق مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك الهدايا، التحف، الملابس، وغيرها.

أوقات العمل



يفتح السوق أبوابه يوم الأربعاء الأول من شهر مارس حتى ديسمبر، من الساعة 700 صباحًا إلى 630 مساءً،يُعتبر السوق وجهة رئيسية للسياح الباحثين عن منتجات متنوعة بأسعار تنافسية.

سوق Fischmarkt



الوصف والموقع



يعتبر سوق Fischmarkt من أكبر أسواق بيع الأسماك في لوزيرن، حيث يوفر مجموعة واسعة من الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية المتنوعة.

أوقات العمل



يفتح السوق أبوابه في أيام السبت، الثلاثاء، والجمعة من كل أسبوع، من الساعة 600 صباحًا حتى 100 ظهرًا،يقع السوق في شارع Unter der Egg ويشكل وجهة مفضلة لمحبي المأكولات البحرية.

تجربة لا تُنسى في لوزيرن



توفر مدينة لوزيرن لزوارها تجربة سياحية غنية ومتنوعة تجمع بين التاريخ، الطبيعة، والتسوق،سواء كنت تستمتع بالتجول على جسر تشابل الشهير، أم تستكشف الأسواق المحلية، فإن رحلتك إلى لوزيرن ستكون مليئة بالذكريات الجميلة واللحظات السعيدة.

أسئلة شائعة حول الجسر الخشبي وأسواق لوزيرن



ما هي مميزات جسر تشابل في لوزيرن



يعتبر جسر تشابل أقدم جسر خشبي مغطى في أوروبا، يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر،يمتاز بطوله 170 مترًا ويعد مكانًا مثاليًا للمشي، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بإطلالات نهر رويس والرسومات التاريخية التي تزين سقف الجسر.

ماهي الأنشطة التي يمكن القيام بها على جسر تشابل



يمكن للزوار الاستمتاع بالمشي على الجسر، زيارة متحف لوزيرن التاريخي، القيام برحلات بالقوارب في النهر، وشراء الهدايا التذكارية من المحلات الممتدة ضمن الجسر.

هل توجد أسواق تجارية في لوزيرن



نعم، تحتضن لوزيرن مجموعة متنوعة من الأسواق مثل سوق بانهوف شتراسى، سوق Flohmarkt للأشياء القديمة، وسوق الحرف هاندويركس، حيث تُقدم تشكيلة واسعة من المنتجات التي تلبي مختلف الأذواق.

متى يُعقد سوق Monatswarenmarkt



يُعقد سوق Monatswarenmarkt في الأربعاء الأول من كل شهر من مارس إلى ديسمبر، من الساعة 700 صباحًا حتى 630 مساءً.

هل يوجد سوق Fischmarkt في لوزيرن



نعم، يوجد سوق Fischmarkt المتخصص في بيع الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة، الذي يُفتح في أيام السبت والثلاثاء والجمعة من الساعة 600 صباحًا حتى 100 ظهرًا.