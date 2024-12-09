رئيس الحرس الوطني يشيد بعلاقات الصداقة المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية الصين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - أشاد رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح بعلاقات الصداقة المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية في شتى المجالات.

جاء ذلك حسب بيان صحفي للحرس الوطني اليوم الاثنين خلال استقبال الشيخ مبارك الحمود في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي يرافقه الملحق العسكري العميد شيويه تشوان لاي ومساعد الملحق العسكري المقدم ركن هو لايقانغ حيث قدموا له التهنئة بحصوله على ثقة القيادة السياسية وتعيينه رئيسا للحرس الوطني.

وذكر البيان أن‏ رئيس الحرس الوطنيأ تقدم بالشكر والتقدير للسفير الصيني والوفد المرافق له على تهنئته.