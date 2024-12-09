الهلال الأحمر الكويتي: إقلاع الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين إقلاع الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله المبارك الجوية إلى لبنان محملة بـ40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والبطانيات ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السفير خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن دولة الكويت تواصل تسيير قوافل الإغاثة للشعب اللبناني الشقيق من أجل تخفيف معاناته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها حاليا.

وأضاف المغامس أن مهمة الهلال الأحمر الكويتي الإغاثية تنطلق من ثوابت الكويت والتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما بتقديم العون والمساعدة للأشقاء والأصدقاء من المنكوبين في أي مكان بالعالم.