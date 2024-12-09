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هند السوليه - الرياض - محتويات

التهاب الغدد الليمفاوية عند الأطفال



تُعتبر الغدد الليمفاوية جزءًا أساسيًا من جهاز المناعة، حيث تتواجد في مناطق متعددة من الجسم مثل تحت الإبطين، الرقبة، الفخذين، ومنطقة الصدر والبطن،تلعب هذه الغدد دورًا حيويًا في حماية الجسم من الجراثيم والميكروبات، وتتسابق لإنتاج استجابة مناعية فعالة ضد العدوى،تعمل الغدد الليمفاوية على تصفية السوائل والفضلات، وتساعد في التعرف على الكائنات الدقيقة الضارة ومكافحتها،يُلاحَظ أن الغدد الليمفاوية قد تتورم في حالة تعرض الطفل لعدوى، وهو أمر شائع ومتكرر يتطلب فحصًا دقيقًا وفهمًا للأسباب المحتملة،في هذا المقال، سيتم تناول التهاب الغدد الليمفاوية عند الأطفال، مع التركيز على الأعراض، الأسباب، التشخيص، والعلاج.

الأعراض



يصاحب التهاب الغدد الليمفاوية لدى الأطفال مجموعة من الأعراض التي قد تشمل

انتفاخ الغدد قد يظهر تورم في الغدد الليمفاوية في مناطق متعددة مثل الرقبة أو الإبطين، وغالبًا ما يكون الانتفاخ ملحوظًا أو يمكن اكتشافه عبر الفحص الطبي. حمى يمكن أن يُصيب الطفل ارتفاع درجة الحرارة، وهو رد فعل طبيعي يعكس استجابة الجسم أمام العدوى. ألم قد يعاني الطفل من ألم أو حساسية في المنطقة المصابة، مما قد يسبب له عدم الراحة. احمرار وسخونة قد تلاحظ الوالدين أن المنطقة المحيطة بالغدة الملتهبة تكون دافئة ومُحمرّة، مما يشير إلى وجود التهاب. تغيرات في الشهية قد يُظهر الطفل قلة في الشهية أو صعوبة في تناول الطعام. إرهاق عام من الممكن أن يشعر الطفل بالتعب والإرهاق حتى في الحالات التي لا تكون فيها الأعراض بارزة. أعراض إضافية قد تظهر أعراض أخرى مثل السعال أو صعوبة في التنفس، حسب السبب الكامن وراء الالتهاب.

الأسباب



تتعدد الأسباب المحتملة وراء التهاب الغدد الليمفاوية لدى الأطفال، ومن أبرزها

التسوس والخراج تؤدي مشاكل الأسنان مثل التسوس أو الخراجات إلى التهاب الغدد الليمفاوية، خاصة الغدد الموجودة في الرقبة أو الفك. عدوى فيروسية أو بكتيرية الأمراض مثل التهاب الحلق أو التهاب الأذن الوسطى تعد من الأسباب الشائعة التي تستدعي تفاعل الغدد الليمفاوية لمحاربة الفيروسات أو البكتيريا. أمراض مناعية مثل الذئبة الحمراء أو مرض كاواساكي، التي تسبب تفاعلًا غير طبيعي في الجهاز المناعي ويؤدي إلى التهاب الغدد. سرطان في حالات مثل اللوكيميا أو سرطان الغدد الليمفاوية، قد يكون هناك تضخم مستمر وغير مؤلم في الغدد. التهابات مزمنة بعض الأطفال قد يعانون من التهاب العقد الليمفاوية المزمن، مما يتسبب في ارتفاع مستويات الالتهاب لفترات ممتدة. التعرض للفيروسات بعض الفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو فيروس إبشتاين بار قد تسبب التهابًا مؤقتًا في الغدد الليمفاوية. حساسية أو ردود فعل في الحالات النادرة، قد تتسبب المواد المثيرة للحساسية في التهاب الغدد الليمفاوية.

تشخيص التهاب الغدد الليمفاوية



عند ة الطبيب، سيتم إجراء عدة فحوصات لتحديد سبب التهاب الغدد الليمفاوية، منها

الفحص البدني يقوم الطبيب بفحص المنطقة المصابة ويخضع الغدد الليمفاوية للفحص لتحديد حجمها والألم المرتبط بها. التاريخ الطبي يُستفسر الوالدان عن التاريخ الطبي للطفل، بما في ذلك أي عدوى سابقة أو أمراض مزمنة. الاختبارات المعملية قد يتطلب الأمر إجراء فحوصات دم للكشف عن وجود عدوى أو التهاب. الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية قد يحتاج الطبيب لإجراء فحوصات تصويرية لتفحص الغدد بشكل أفضل، لتحديد وجود أي تكوينات غير طبيعية. الخزعة في حال وجود شك في الإصابة بسرطان أو وجود كتلة غير طبيعية، يمكن أخذ عينة من الغدة لإجراء فحص تحت المجهر.

العلاج



يمكن تقسيم العلاج إلى نوعين العلاج الدوائي والعلاج المنزلي.

1،العلاج الدوائي

المضادات الحيوية تُستخدم لعلاج الحالات الناتجة عن عدوى بكتيرية، ويجب على الأهالي استشارة الطبيب قبل إعطاء أي دواء للأطفال.

مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين لتخفيف الألم، مع الالتزام بالجرعات حسب توجيهات الطبيب.

علاج السبب الأساسي يتضمن ذلك معالجة العدوى أو الأورام إذا كانت السبب الرئيسي،قد تحتاج بعض الحالات إلى دخول الطفل إلى المستشفى للمراقبة.

الأدوية المضادة للفيروسات في حالة العدوى الفيروسية، قد يصف الطبيب بعض الأدوية لتقليل الأعراض.

2،العلاج المنزلي

كمادات دافئة وضع كمادات دافئة على المنطقة المصابة يمكن أن يساهم في تخفيف الألم والتورم، مع التأكد من عدم حرارتها الزائدة لتفادي حروق الجلد.

تناول أطعمة صحية يُنصح بتناول الخضروات والفواكه لتعزيز المناعة، حيث تعتبر الأطعمة الغنية بفيتامين C، مثل البرتقال والفراولة، مفيدة جدًا.

شرب السوائل من الضروري الحفاظ على رطوبة الجسم، ومن المستحسن تناول الماء، العصائر الطبيعية، وشاي الأعشاب لدعم الصحة العامة.

الراحة يحتاج الطفل إلى قسط وفير من الراحة لتعزيز فعالية جهاز المناعة.

نصائح للوالدين



مراقبة الأعراض يجب على الأهالي متابعة أعراض الطفل بدقة، وإذا لم يتقلص حجم الورم خلال أربعة أسابيع، يُوصى بالتوجه إلى الطبيب. زيارة الطبيب يُفضل الذهاب إلى الطبيب في حالة ارتفاع درجة الحرارة أو ظهور أعراض أخرى مقلقة مثل ضيق التنفس أو فقدان الوزن. الحفاظ على النظافة تعليم الأطفال أهمية غسل اليدين بشكل منتظم، خصوصًا قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام، يساعد في تقليل خطر الإصابة. تقديم الدعم العاطفي بحاجة الأطفال الذين يعانون من الأمراض إلى دعم نفسي، مما يساعدهم على التغلب على القلق. التغذية السليمة التأكيد على تناول وجبات غذائية متوازنة تضفي دعمًا لصحة الطفل العامة يعد أمرًا حيويًا.

متى يجب الذهاب إلى الطبيب



من المهم زيارة الطبيب في الحالات التالية

إذا استمر الورم أو ازدادت شدته في حال عدم تراجع حجم الغدة أو تزايدها. إذا ظهرت علامات أخرى مثل ضيق التنفس أو فقدان الوزن دون مبرر، أو ظهور طفح جلدي. إذا كانت الأعراض مصحوبة بحمى مرتفعة تستمر لفترة طويلة دون تحسن، مما يدل على وجود عدوى. تكرار الالتهابات حال تعرض الطفل لالتهاب الغدد الليمفاوية بشكل متكرر، بحيث يُطلب تقييم شامل لحالته. تغيرات مفاجئة في الصحة العامة مثل انخفاض النشاط، تغييرات في الشهية، أو أي علامات تدل على عدم الارتياح.

يشير التهاب الغدد الليمفاوية إلى حالة تتطلب اهتمامًا مستمرًا، خاصة عند الأطفال،من المهم مراقبة الأعراض وعلاجها بشكل مناسب لتفادي أي مضاعفات،يتوجب على الآباء اتباع إرشادات الأطباء، وتقديم الدعم النفسي والتغذية السليمة للطفل،إذا استمرت الأعراض أو ظهرت علامات مقلقة، يجب استشارة طبيب مختص للحصول على الرعاية والتوجيه الضروري،بالتأكيد، مع الرعاية الكافية، يمكن للأطفال الشفاء بسرعة والعودة إلى نشاطاتهم المعتادة.