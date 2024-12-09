نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحمل الغزلاني متى يظهر بالسونار في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

متى يظهر الحمل الغزلاني بالسونار



يعد الحمل الغزلاني (الحمل مع النزيف) من الظواهر التي قد تحدث رغم نزول الدورة الشهرية، ولذا من المهم معرفة متى يمكن توقع ظهوره في السونار،بشكل عام، تتشابه حالات الحمل الغزلاني مع الحمل الطبيعي، حيث يمكن كشف الحمل عبر الموجات فوق الصوتية من خلال الفحص المهبلي بعد مرور حوالي شهر من بداية الحمل.

في حالة الحمل الطبيعي، بعد زرع البويضة في الجدار الداخلي للرحم، يبدأ هرمون الحمل بالظهور، مما يسهل اكتشافه عبر تحليل الدم أو البول،بينما في حالات الحمل الغزلاني، يتغير توقيت ظهور الحمل الطبيعي نتيجة التغيرات في إفراز هرمون الحمل بسبب النزيف أو الاضطرابات الهرمونية التي قد تحدث أثناء الحمل.

بالتالي، من الممكن أن يكون اكتشاف الحمل الغزلاني باستخدام الاختبارات الشائعة صعبًا في الأسابيع الأولى، على الرغم من أنه قد يظهر بشكل بسيط في التحليل الرقمي،ومع ذلك، يُلاحظ أن الحمل الغزلاني يظهر في التصوير بالموجات فوق الصوتية في توقيت قريب من الحمل الطبيعي، إذ يستغرق كيس الجنين نحو 5 أسابيع لتشكله، و7 أسابيع للظهور في الموجات فوق الصوتية.

أعراض الحمل الغزلاني الأكيدة



أسباب حدوث الحمل الغزلاني



إلى جانب معرفة متى يظهر الحمل الغزلاني بالسونار، من المهم فهم الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوثه عند بعض السيدات،تشمل هذه الأسباب

التهاب عنق الرحم، مما قد يسبب نزيفًا متكررًا ويعرض الحامل للخطر.

الإجهاض المتكرر قبل الإنجاب الأول، حيث يمكن أن يكون سببًا في حدوث الحمل الغزلاني.

الحمل الكاذب، الذي يظهر أعراض الحمل وتأخر الدورة الشهرية، مما قد يُخدع المرأة بأنها حامل.

الحمل العنقودي.

نزيف تحت المشيمة.

ممارسة الجنس في الأشهر الأولى من الحمل، مما قد يسهم في فتح عنق الرحم ويتسبب في نزول دم.

انفصال المشيمة عن الجنين خلال الأشهر الأولى من الحمل، مما قد يؤدي إلى نزول دم ويؤثر على حياة الجنين.

نصائح عند حدوث الحمل الغزلاني



بعد التعرف على كيفية ظهور الحمل الغزلاني بالسونار، هناك مجموعة من النصائح التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار لضمان سير الحمل بشكل طبيعي