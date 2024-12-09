نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحديقة النباتية الملكية في بوتان؛ تعرف على أول مستودع نباتي في الدولة وأبرز أنشطتها في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

نبذة عن الحديقة النباتية في سيربيتانغ

نبذة عن الحديقة النباتية في سيربيتانغ

تاريخ الحديقة النباتية الملكية في بوتان

تاريخ الحديقة النباتية الملكية في بوتان

تأسست الحديقة النباتية الملكية في بوتان عام 2008 استجابة لمبادرة الملكة آشي سانغاي وانغتشوك، وذلك تكريمًا لذكرى الملك دروك جيالبو الرابع واحتفالًا بمرور يوبيل تتويجه،وقد تم تمويل هذه الحديقة بدعم من صندوق بوتان للاستئمان البيئي (BTFEC)، الذي خصص منحة تتجاوز خمسة ملايين نغولتروم لتطوير البنية التحتية الأساسية وتحقيق الأهداف المتعددة للحديقة.

انطلقت الحديقة بمساحة 29 فدانًا، حيث تم زراعة مجموعة متنوعة من الأشجار والنباتات فيها بحلول عام 2000،ومنذ عام 2004، قامت الحكومة الملكية لبوتان بتوفير التمويل اللازم لضمان استمرارية الحديقة.

عقدت الحديقة شراكات مع عدة جهات في مشاريع حفظ البيئة، مثل مشروع استعادة النباتات النادرة ومشروع إعادة تأهيل الأنواع النباتية المعرضة للخطر،هذه الشراكات مع منظمات محلية ودولية أسهمت بشكل كبير في حماية التنوع البيولوجي والمحافظة على الأصناف النباتية النادرة في المملكة.

اليوم، تعتبر الحديقة النباتية الملكية في بوتان واحدة من الوجهات السياحية البيئية الرئيسية في المنطقة، وتسعى دائمًا لتعزيز الوعي البيئي وتقديم تجارب تعليمية وترفيهية للزوار من كافة الأعمار.

موقع الحديقة النباتية الملكية في بوتان

موقع الحديقة النباتية الملكية في بوتان

تقع الحديقة النباتية الملكية في بوتان، المعروفة باسم Lamperi Botanical Park، في منطقة جغرافية متميزة تتمتع بعدة خصائص، وهي كالتالي

تقع في قلب التقاطعات الثلاثية لسلاسل التلال بمنطقة سينشولا، هيليلا، ودوتشولا. توجد على طريق بوناخا، بالقرب من دوتشولا باس. يتراوح ارتفاع الموقع بين 2100 و 3750 مترًا فوق مستوى سطح البحر. تضم بحيرة دينية مقدسة تُعرف باسم Baritsho، حيث تُقام عروضٌ نذرية من قبل السكان المحليين. تتميز بموقع طبيعي جميل يجعل منها مركزًا لعدة طرق رحلات، مثل مسار سيرشو الطبيعي بمسافة 1 كيلومتر.

المسار القديم لوميتساوا بمسافة 4.7 كيلومتر.

ممشى رودودندرون بمسافة 1 كيلومتر.

المسار الطبيعي لدوتشولا بمسافة 1.5 كيلومتر.

المسار في الغابة (ثادنا) بمسافة 12.5 كيلومتر.

مسار حج Lungchu Tshey بمسافة 3.5 كيلومتر.

تُعتبر هذه الخصائص عنصرًا جاذبًا يجعل من الحديقة مكانًا مثاليًا للاستمتاع بجمال الطبيعة وللنشاطات البيئية في بوتان.

الوظائف الرئيسية للحديقة النباتية الملكية لامبيري

الوظائف الرئيسية للحديقة النباتية الملكية لامبيري

تؤدي الحديقة النباتية الملكية في لامبيري ببوتان عدة وظائف رئيسية تهدف إلى الحفاظ على تنوع النباتات وحماية البيئة الطبيعية،وإليك أهم 6 وظائف تقوم بها الحديقة

مستودع وراثي للنباتات تتولى الحديقة الحفاظ على مجموعة متنوعة من النباتات، وتقوم بإجراء بحوث للحفاظ على الأنواع المهددة والمحافظة عليها في بيئاتها الطبيعية. إنقاذ الأنواع النباتية النادرة تُركز جهودها على حفظ وإنقاذ النباتات المحلية التي تواجه خطر الانقراض أو التهديدات البيئية. الحفاظ على تنوع النباتات المحلية تُشجع على استخدام وحفظ الأنواع النباتية المحلية المهددة، وتدعم برامج الترميم والزراعة المحلية. تقديم التدريبات والخدمات الفنية تُيسر تقديم التدريبات والمشورة الفنية للمجتمعات المحلية والأفراد المهتمين بالنباتات. توثيق التنوع الزهري تدعم برامج توثيق وتسجيل التنوع الزهري، وتشارك في برامج التطوع للحفاظ على النباتات. تعزيز العلاقات الدولية والإقليمية تعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدوليه والإقليمية لضمان حفظ وإدارة التنوع النباتي بشكل فعال.

تلعب هذه الوظائف دورًا محوريًا في الحفاظ على البيئة وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي في بوتان وخارجها.

ما الذي يمكن مشاهدته في الحديقة النباتية سيربيتانغ

ما الذي يمكن مشاهدته في الحديقة النباتية سيربيتانغ

أشجار الرودودندرون والفراشات تتميز الحديقة بمجموعة رائعة من أشجار الرودودندرون والكثير من الفراشات الملونة التي تضفي جمالًا خاصًا على المكان. تنوع النباتات تحتوي الحديقة على حوالي 800 نوع من النباتات المحلية، بما في ذلك 115 نوعًا من نباتات السرخس الورقية، مما يجعلها مركزًا هامًا لحفظ التنوع النباتي. الطيور النادرة تم تسجيل 46 نوعًا من الطيور في الحديقة، بما في ذلك أنواع نادرة مثل طائر الدراج الدم والدراج الأحادي، ما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق مشاهدة الطيور. الأشجار الضخمة تضم الحديقة أشجارًا ضخمة مثل أشجار الماغنوليا والبلوط، ما يعزز من الجمال الطبيعي للموقع. الحيوانات المتنوعة تحتوي الحديقة على 21 نوعًا من الحيوانات، بما في ذلك النمور والفهود والباندا الحمراء وغزال المسك، مما يضيف عنصرًا إضافيًا من التنوع البيولوجي. الستوبا تحتوي الحديقة على 108 ستوبا، وهو بناء بوذي يُشبه التلة، مما يمنح الحديقة جوًا روحانيًا ومعمارية فريدة.

تجمع الحديقة بين الحفاظ على النباتات والحيوانات المهددة، وتوفر بيئة هادئة للاستمتاع بالطبيعة والعناصر الثقافية والدينية.

المعالم السياحية بالقرب من الحديقة النباتية الملكية

المعالم السياحية بالقرب من الحديقة النباتية الملكية

إليك قائمة بالمعالم السياحية البرزة القريبة من الحديقة النباتية الملكية في بوتان

تمثال بوذا دوردينما يُعتبر أحد المعالم الدينية الهامة في بوتان، ويقع عادة في مناطق هادئة وطبيعية. ميموريال تشورتن يُعد مكانًا مهمًا للاحتفالات والأنشطة الثقافية في بوتان ويعتبر مركزًا للفعاليات الثقافية المحلية. قلعة Simtokha Dzong تعتبر من البنى التاريخية المهمة في بوتان حيث تُستخدم تلك المباني التقليدية لأغراض إدارية ودينية. مصنع جونغشي للورق اليدوي يُعد مكانًا مميزًا لزيارة صناعة الورق اليدوي التقليدي البوتاني وشراء منتجات فريدة. ميدان الرماية Changlimithang يُستخدم للأنشطة الرياضية والثقافية، وقد يعتبر مكانًا مثيرًا للزيارة خلال الفعاليات المحلية. حديقة التتويج تيمفو تُعتبر مكانًا جميلًا للاسترخاء والتمتع بالمناظر الطبيعية في بوتان مما يجعلها وجهة سياحية رائعة. مركز جاجيل لوندروب للنسيج يُعد مكانًا مثاليًا للاطلاع على النسيج التقليدي والحرف اليدوية في بوتان.

تضيف هذه المعالم قيمة ثقافية وتاريخية لزيارتك للحديقة النباتية الملكية، مما يسهم في تجربة سياحية غنية ومتنوعة.

المطاعم القريبة من الحديقة النباتية الملكية في تيمفو

المطاعم القريبة من الحديقة النباتية الملكية في تيمفو

إليك قائمة ببعض المطاعم والمقاهي القريبة من الحديقة النباتية الملكية في تيمفو، بوتان، مع المسافة التقريبية من الحديقة بالأميال

بوتان أوركيد تبعد حوالي 2.5 ميل. سان مارو تبعد حوالي 2.2 ميل. إم بيسترو تبعد حوالي 1.7 ميل. سيزونز ريستورانت تبعد حوالي 2.4 ميل. مطعم منتجع دوتشولا تبعد حوالي 9.2 ميل (ليست قريبة من المنطقة المركزية). أمبينت كافيه تبعد حوالي 2.5 ميل. فو لو شو تبعد حوالي 2.2 ميل.

توفر تلك المطاعم خيارات متنوعة من المأكولات لتناول وجبات لذيذة أثناء استكشافك للحديقة النباتية الملكية في تيمفو.

ما هي إحداثيات موقع الحديقة النباتية الملكية في بوتان

ما هي إحداثيات موقع الحديقة النباتية الملكية في بوتان

إحداثيات موقع الحديقة النباتية الملكية في بوتان كما يلي

خط العرض 27.4757 درجة شمالًا

خط الطول 89.6358 درجة شرقًا

تحدد هذه الإحداثيات موقع الحديقة النباتية الملكية في العاصمة تيمفو، بوتان.

كيفية الوصول إلى الحديقة النباتية الملكية لامبيلري

كيفية الوصول إلى الحديقة النباتية الملكية لامبيلري

للوصول إلى الحديقة النباتية الملكية لامبيلري في تيمفو، بوتان، يمكن اتباع الخطوات التالية

استئجار تاكسي يُمكنك استئجار تاكسي من أي مكان في المدينة،يُفضل اختيار تاكسي معتمد ومعروف، ويمكنك إبلاغ السائق بأن يأخذك إلى الحديقة النباتية الملكية لامبيلري. الاتجاهات يمكنك إعطاء السائق عنوان الحديقة النباتية الملكية باللغة المحلية إذا كان يتعامل بها، أو استخدام الإحداثيات الجغرافية لتحديد موقعها (27.4757 درجة شمالًا، 89.6358 درجة شرقًا). الزمن المتوقع يعتمد الوقت المستغرق في الوصول إلى الحديقة على موقع التاكسي وحركة المرور، ولكنه عادة ما يكون قصيرًا نظرًا لصغر حجم المدينة وقرب الموقع. التكلفة تأكد من الاتفاق على السعر مع السائق قبل الانطلاق لتجنب أي مفاجآت، وعادة ما تكون التكلفة معقولة نظرًا للقرب من وسط المدينة.

باختيار تاكسي وتوجيه السائق إلى الحديقة النباتية الملكية لامبيلري، يمكنك الاستمتاع بزيارة هذا الموقع الجميل في بوتان بسهولة وراحة.