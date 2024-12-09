نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السحاب في المنام وتفسير رؤية الغيوم بالتفصيل في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

رؤية السحب السوداء والسحابة البيضاء في المنام

رؤية السحب السوداء والسحابة البيضاء في المنام

تعتبر رؤية السحاب في المنام من الرموز التي تحمل دلالات متعددة في التفسير،فقد أشار ابن سيرين إلى أن السحابة السوداء في الحلم تدل على بطش السلاطين وأذاهم، خصوصًا إذا صاحبها عناصر مؤذية مثل الحجارة أو الصواعق،يُفسّر السحاب الداكن أيضًا كرمز للهموم والأحزان، في حين يمثل السحاب الأحمر الفتنة والمرض، خاصة إذا كان في غير أوانه.

أما الشيخ النابلسي، فيرى أن السحابة السوداء قد ترمز إلى السرور والمروءة، ولكن في حال اقترانها بأهوال، فإن هذه الأهوال تكون لها الأولوية في التأويل،تشير السحابة البيضاء إلى الأعمال والخير، بينما يُعد السحاب الأسود علامة على المنفعة، بشرط عدم اقترانه بالمطر،ومن جهة أخرى، تستحضر السحابة الحمراء وفق النابلسي معاني المصائب والكرب، خاصة إذا ظهرت في غير وقتها، وقد تعكس أيضًا حالة البطالة.

تجسد رؤية السحب البيضاء والسوداء في الحلم معاني الخير والعلم والمال، إذ تعكس انفراجًا من صاحب سلطة يتمتع بالحكمة والعدالة،بينما تشير السحب العادية أو البيضاء إلى رزق اعتيادي وكفاف المرء في دينه.

ركوب السحاب في المنام

ركوب السحاب في المنام

يشير ابن سيرين إلى أن ركوب السحاب في المنام يعد علامة على الزواج للأعزب، وقد يكون رمزًا للسفر أو الحج إذا كان الرائي ينوي ذلك،كما يمكن أن يُفهم كرمز للشهرة في مجالات العلم أو الحكمة، ويدل على الانضمام للجيش أو تحقيق مرتبة رفيعة في السلطة،ويعتبر النابلسي ركوب السحاب بمثابة رمز للعلو والرفعة.

تدل رؤية ركوب السحاب عمومًا على السيادة والصلاح، حيث يمثل ركوب السحابة كامتطاء الفرس العدالة والإمامة الصالحة،بينما يشير ركوب سحابة مطيرة إلى الكرم والسخاء، ويدل الجلوس على الغيوم على العدالة أيضًا،كما يُشير النوم أو الاستلقاء على السحاب إلى رفعة الرائي وفائدته للناس، بينما استلقاء الزوجة على السحاب يعكس سيادتها وصلاحها في بيتها.

يمثل المشي على الغيوم الحكم العادل، في حين يُشير ركوب السحابة السوداء إلى الحاكم الذي يتبع هوى نفسه، بينما يكون ركوب السحابة البيضاء دليلاً على الحاكم العادل،أما بالنسبة للأعزب، فيدل ركوب الغيم على الزواج من امرأة ودودة، وللمسافر يُعد علامة تحقيق أهداف سفره والعودة بسلام،للتاجر، يعني ركوب السحاب السيطرة على السوق، وللعالم يدل على تمكنه من علمه، وللطالب يدلل على ارتقاءه بالعلم والعمل.

رؤية مسك السحاب في المنام وحلم أكل السحاب

رؤية مسك السحاب في المنام وحلم أكل السحاب

تدل رؤية القبض على السحاب في المنام على الارتباط بذوي الشأن الرفيع مثل العلماء أو الملوك،أما ابن سيرين فيفسر أكل السحاب كعلامة منفعة يحصل عليها الرائي في مجالات العلم والحكمة،وإذا رأى الشخص نفسه يمسك السحاب بيده ويجمعه، فإنه يُجمع العلم والفطنة، وقد ينال سلطة فيما إذا كان أهلاً لهذا المنصب،كما تشير رؤية إمساك السحاب المطير إلى تعلم الحكمة ونقلها للآخرين.

يؤكد النابلسي أنه إذا اختلط الشخص بالسحاب دون أن يمسك منه شيئًا، فإنه لن يستفيد من العلماء الذين يتعامل معهم،حيث أن من يرى نفسه يمسك الغيم بيده يُشير إلى مصافحة عالم أو قراءة تفسير القرآن،ويعبر جمع الغيم عن جمع الحكم والأمثال، بينما يعني قطف السحاب التقاط الحكمة والموعظة الحسنة،تشير رؤية إمساك سلاح من الغيم إلى الكتابة بالقلم، بينما يدل حديث السحاب للرائي على قراءة كتاب أو مجالسة عالم،ويعتبر أكل السحاب اكتسابًا للعلم وحسن العبادة.

رؤية السحاب للمرأة

رؤية السحاب للمرأة

تُعبر رؤية الغيوم في منام المرأة عن الأمور والأحكام التي تخصها،فرؤية ركوب الغيوم تدلل على عزة المرأة، سواء كانت عزباء أو مطلقة أو أرملة، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة المتزوجة في منزل زوجها،كما أن أكل السحاب يشير إلى مجالسة العلماء والاستفادة من علمهم،بينما تُعتبر السحابة السوداء رمزًا لمجالسة أهل الفتن،تشير رؤية السحاب مع المطر إلى مجالسة الوالدات والجدات، في حين تعني الغيوم بدون مطر تعليم البنات الأمور الطيبة.

تشير الغيوم مع الرعد والبرق إلى توجيهات لصلاح الأبناء والبنات، بينما تُعبر السحابة في أوانها عن الصلاح والزواج والعطاء، وفي غير أوانها قد تعني التعلم عن شؤون النساء أو مناقشة الأمور الخاصة،ويُعتبر مسك السحاب رمزًا لقدرة المرأة على اتخاذ القرارات، ورؤية بيت فوق الغيوم تدل على صلاح حالها وبيت عائلتها،بينما يشير الغيم الصاعد من الأرض إلى السماء إلى ترك المرأة لمنهجها أو فراق زوجها أو وفاته.

رؤية السحاب في البيت

رؤية السحاب في البيت

يذكر ابن سيرين أن رؤية السحاب في البيت تدل على بشارة بالإسلام للكافر أو الهداية، وللمؤمن تشير إلى حمل الزوجة أو عودة قوافل التجارة،إذا رأى الشخص نفسه يبني بيتًا فوق السحاب، فهذا يعتبر إشارة إلى الرفعة والشرف والحكمة، ورؤية القصر فوق الغيوم تعبر عن تجنب المعاصي.

تشير رؤية السحب الكثيفة في المنزل إلى وجود علم، بينما تُدل السحابة السوداء على عدم العدل بين الأولاد، بينما تعكس الغيوم البيضاء العدل بينهم،تمثل الغيمة المطيرة الزوجة الودودة والولود، بينما تشير الغيمة بدون مطر إلى زوجة عاقر أو غير عاطفية،يدل بناء بيت فوق السحاب على السيادة على أهل المكان، وإذا كان البناء من الغيم، فإنه يمثل الانتفاع بالعلم والعمل به،بينما يدل بناء قصر فوق السحاب على زيادة في العلم والعمل وخير الدنيا والآخرة.

حركة السحب في المنام وتفسير السماء الغائمة

حركة السحب في المنام وتفسير السماء الغائمة

يُشير تفسير ابن سيرين إلى أن رؤية السحب المتتابعة في الحلم تدل على تلبية حاجات الناس وتحقيق رغباتهم، مثل حماية عسكرية، تجارة مربحة، أو أمطار تنبت الأرض،إن رؤية السحاب الكثيف الذي يقع على المنازل والبساتين تعنى بأمطار غزيرة أو سيول، ويعتمد الضرر المحتمل على ما تحمله السحب من أحجار أو لهب، مما قد يرمز إلى العذاب.

في حال ارتفعت السحب من الأرض إلى السماء، فهي إشارة إلى الخير العام أو منفعة خاصة للرائي، وتعتبر علامة على النجاة.

تشير رؤية السحب تتحرك بسرعة إلى فقدان البركة في المال والوقت، بينما حركة السحب البطيئة تدل على الفرج والخير،إذا تحركت السحب مع المطر، فهذا يدل على الربح للتاجر، والعلم للطالب، والمولود للمتزوج، والخير للجميع.

ترمز رؤية السحب تسقط على الأرض إلى ولادة عالم أو حكم عادل، بينما قد تشير ارتفاع السحاب من الأرض إلى السماء إلى موت العلماء أو الأولياء الصالحين أو الحكام العادلين، أو زوال البركة من الأرض.

السحاب والمطر في المنام

السحاب والمطر في المنام

وفقًا لابن سيرين، قد تشير رؤية السحاب بلا مطر إلى صاحب السلطة الظالم الذي لا يعدل بين رعيته، أو العالم الذي يحتكر علمه ولا ينقله،كما يرى أن رؤية السحاب المحمل بالعذاب، مثل العقارب أو الثعابين أو الحجارة أو النار، تدل على المصائب العامة أو الخاصة، وقد تعني عودة أشخاص من السفر من دون قيد.

تشير رؤية السحاب مع الرعد في المنام إلى السلاطين، وإذا تواجد برق ورعد، فقد يُشير إلى سلطان مهيب يهدد بالحق، وإن أمطر السحاب مطرًا غزيرًا دون أي ضرر، فقد يرمز إلى عالم أو مفتٍ أو إمام عادل.

تشير رؤية السحاب مع المطر إلى المرأة الولود أو الزوج الكريم، بينما يرمز السحاب بدون مطر إلى الشجرة بدون ثمر أو المرأة بدون أولاد أو الزوج بدون قوامة.

حالات أخرى لرؤية السحاب في المنام

حالات أخرى لرؤية السحاب في المنام

من رأى في المنام أنه يحمل سلاحاً من السحاب، فإنه يكثر الجدل ويجادل الناس (ابن سيرين)،

من رأى أنه تحول إلى غيمة تمطر على الناس، فإنه ينال مالاً ويوزعه على الآخرين (ابن سيرين)،

من رأى أن له ولد من السحاب، تكون دنياه مليئة بالحكمة،أما من رأى الدنيا من سحاب، فذلك يعبر عن عيشه وحظه من الحكمة (الشيخ النابلسي)،

رؤية السحابة تمطر ذهبًا تدل على تعلم الأدب من رجل حكيم (الشيخ النابلسي)،

رؤية السحاب في وقته، مع مطر أو بدونه، تدل على الخير (الشيخ النابلسي)،

من رأى قميصه مصنوعًا من غيوم، فهي نعمة تحل عليه بإذن الله (الشيخ النابلسي)،

من رأى السحاب يستقبله في المنام، فإنه ينجو من كل الهموم (الشيخ النابلسي)،

من رأى أن له ولد من الغيم، فإنه ولد فيه صلاح وخير،

رؤية السحاب بعد الاستخارة تشير إلى الخير في جميع النواحي الإنسانية والاجتماعية والدينية،

رؤية السحاب يغطي الشمس تُنذر بضرورة غض البصر عن الآخرين،

رؤية السحاب يحجب الرائي أو يحيط به تدل على الخير العام في السراء والضراء،

التحول إلى سحابة في الحلم يدل على كثرة العمل للخير ومنفعة الناس،

من يستظل بالغيم يلجأ إلى حماية الله ويستجير به.

تفسير رؤية السحاب حسب حال الرائي

للغني تدل على حسن إدارة رأس المال،

للفقير تدل على الرزق،

للتاجر تدل على زيادة في الربح،

للأعزب تدل على الزواج،

للمؤمن تدل على اتباع المنهج والطاعة لله،

لقليل الإيمان تدل على التوبة،

للسجين تدل على أمل ورجاء يتحقق بإذن الله،

للمزارع تدل على محصول مروي وجيد مع إخراج الزكاة،

للمريض تدل على تسليم أمره إلى الله.