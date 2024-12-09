نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفر إلى أمستردام في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

مقدمة حول نصائح السفر إلى أمستردام



تُعد أمستردام، عاصمة هولندا، واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شهرة على مستوى العالم، حيث تتميز بتاريخها العريق وثقافتها الغنية وجمالها الطبيعي،تستقطب المدينة ملايين الزوار سنويًا، الذين يأتون للاستمتاع بالقنوات الخلابة، والمتاحف الفنية الرائعة، والأجواء الفريدة التي تميزها عن غيرها من المدن العالمية،لتحقيق أقصى استفادة من زيارتك إلى أمستردام، هناك مجموعة من النصائح التي ينبغي عليك مراعاتها، بدءًا من اختيار الوقت المناسب للسفر إلى الأماكن التي يجب زيارتها، وأفضل الطرق لاستكشاف المدينة.

اختيار الوقت المناسب للسفر إلى أمستردام



يُعتبر اختيار الوقت المناسب للسفر إلى أمستردام من العوامل الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء التخطيط للزيارة،يُفضل الابتعاد عن عطلات نهاية الأسبوع خلال فصل الصيف، حيث تكتظ المدينة بالزوار وترتفع الأسعار بشكل ملحوظ،يبلغ عدد الزوار السنوي أكثر من 7 ملايين شخص، ويزداد العدد بشكل كبير خلال عطلات نهاية الأسبوع الصيفية، حيث يفضل العديد من الأوروبيين زيارة المدينة في هذه الفترة.

نوصي بالسفر إلى أمستردام خلال منتصف الأسبوع، حيث تُصبح المدينة أقل ازدحامًا، مما يمنحك الفرصة للاستمتاع بتجربة أكثر هدوءًا وتوفير المال على تذاكر الدخول والإقامة،هذا الخيار لا يُتيح لك المزيد من السكينة فحسب، بل يشجع أيضًا على اكتشاف المدينة بشكل أعمق بعيدًا عن الضوضاء والازدحام.

الاستعداد للمطر في أمستردام



يتسم الطقس في أمستردام بالتقلب، حيث قد يتغير فجأة حتى في فصل الصيف،لذا، من المهم أن تكون مهيأً لهطول الأمطار في أي وقت،يُستحسن أن تحمل معك الوسائل المناسبة مثل المظلات والأحذية المقاومة للماء،من خلال الاستعداد لمثل هذه الظروف الجوية، يمكن ضمان تجربة ممتعة واستفادة قصوى من إجازتك دون أي مضايقات.

الاستفادة من بطاقة I Amsterdam Card



إذا كنت تخطط للإقامة في أمستردام لعدة أيام وترغب في زيارة العديد من المعالم السياحية، يُنصح بشراء بطاقة I Amsterdam Card،توفر هذه البطاقة مزايا مالية وكثير من الوقت، حيث تمنحك دخولًا مجانيًا أو مخفضًا إلى العديد من المتاحف والجولات البحرية ووسائل النقل العام، حتى بعض المطاعم،تتوفر البطاقة لفترات تبدأ من يوم واحد وحتى أربعة أيام، بأسعار تتراوح من 57 يورو لليوم الواحد حتى 87 يورو لأربعة أيام.

تُعتبر هذه البطاقة استثمارًا جيدًا إذا كنت تخطط لزيارة العديد من الأماكن خلال فترة قصيرة، حيث توفر لك الوقت وتجعل تجربتك في المدينة أكثر يسرًا.

الحذر في شوارع أمستردام



تعتبر أمستردام مدينة مزدحمة نسبيًا، خاصة في المناطق السياحية؛ لذا من المهم أن تكون حذرًا من اللصوص وأن تحافظ على ممتلكاتك الثمينة في الفندق،يُفضل أن تحمل معك فقط ما تحتاجه فعليًا عند الخروج، مثل الكاميرا، والهاتف المحمول، وبعض النقود.

بالإضافة إلى ذلك، يجدر الانتباه عند استخدام الدراجات في المدينة،تُعتبر أمستردام واحدة من أكثر المدن استخدامًا للدراجات في العالم، حيث تغطي مسارات خاصة بها المدينة بالكامل،إذا كنت تستأجر دراجة، تأكد من التعرف على القواعد المحلية واستخدام المسارات المخصصة فقط لتفادي الحوادث،وإذا كنت تفضل التجول سيرًا على الأقدام، احرص على عدم السير في مسارات الدراجات لتفادي الاصطدام.

التواصل مع السكان المحليين



اللغة الرسمية في أمستردام هي الهولندية، لكن لا داعي للقلق إذا كنت لا تتحدثها، حيث إن معظم السكان المحليين يجيدون الإنجليزية بطلاقة، مما يسهل عليك التواصل معهم وطلب المساعدة أو التوجيهات.

الحجز المسبق للفنادق



عند التخطيط للسفر إلى أمستردام، يُنصح بالحجز مسبقًا في فندقك، خاصة إذا كنت ترغب في تقليل النفقات،غالبًا ما تكون أسعار الفنادق في وسط المدينة مرتفعة، لذا إذا كنت تبحث عن إقامة بأسعار معقولة، قد ترغب في البحث عن فنادق خارج المركز أو في الأحياء المجاورة.

الأماكن التي يُفضل زيارتها في أمستردام



تُعد أمستردام غنية بالمعالم السياحية والأماكن التي تستحق الزيارة،إليك بعض الأماكن والأنشطة التي ينبغي عدم تفويتها

الجسور والقنوات المائية تُعتبر القنوات المائية الشهيرة في أمستردام من أبرز معالم المدينة، وقد تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو،يُمكنك الاستمتاع بجولة سيرًا على الأقدام بين الجسور والقنوات الرائعة، لاسيما القنوات الثلاث الكبرى التي تحيط بالمركز التاريخي للمدينة. منطقة جوردان تتميز هذه المنطقة بالمطاعم، والمحلات التجارية، وصالات العرض، والمقاهي المطلة على القنوات المائية،إنها مكان مثالي للاسترخاء والاستمتاع بالمأكولات الهولندية. حديقة فوندل بارك تعرض حديقة فوندل بارك الواسعة في وسط المدينة خيارات رائعة للاسترخاء والتنزه في أجواء طبيعية. المتاحف الكبرى تحتضن أمستردام مجموعة من المتاحف الشهيرة مثل متحف فان جوخ، ومتحف ريجسموسيوم، ومتحف ستيديليك للفنون الحديثة،نوصي بحجز تذاكر الدخول لهذه المتاحف عبر الإنترنت لتجنب الانتظار في طوابير طويلة،كما يوجد بعض الأيام التي يُمكن الدخول فيها إلى المتاحف مجانًا، لذا تأكد من التحقق من هذه المواعيد. حديقة الحيوان والحدائق النباتية يمكن لزيارة حديقة الحيوان أو الحدائق النباتية في أمستردام توفير تجربة ممتعة وخاصة للعائلات. سوق شارع ألبرت كويبماركت يُعتبر هذا السوق أحد أشهر الأسواق في المدينة، حيث يمكنك شراء الهدايا التذكارية، والملابس، والمواد الغذائية الطازجة.

الموسيقى والثقافة في أمستردام



تُعتبر أمستردام مركزًا ثقافيًا حيويًا، حيث يمكنك حضور حفلات موسيقية مجانية في قاعة كونسيرتجيبوو التي تقدم عروضًا قصيرة بشكل مجاني كل يوم أربعاء من منتصف سبتمبر حتى نهاية يونيو.

إذا كنت مهتمًا بزيارة المزيد من المتاحف، يمكن أن يكون استخدام بطاقات الخصم مثل بطاقة موزيوم كارت خيارًا جيدًا، حيث تتيح لك الدخول إلى 400 متحف في هولندا،تكلف البطاقة 59.90 يورو للكبار و32.45 يورو للأطفال، ويمكن استخدامها في متاحف أمستردام وغيرها على مدى البلاد.

نصائح إضافية للاستمتاع برحلتك إلى أمستردام



تجنب التجول في الشوارع الرئيسية خلال ساعات الذروة حاول استكشاف الأحياء الجانبية والشوارع الأقل ازدحامًا للاستمتاع بتجربة هادئة وأكثر أصالة. استئجار دراجة لاستكشاف المدينة تُعد أمستردام مدينة مثالية لاستكشافها بالدراجة، حيث إنها طريقة رائعة للتنقل بسرعة وزيارة مختلف أحياء المدينة. تذوق الطعام المحلي لا تفوت فرصة تجربة الأطعمة المحلية مثل “الهارينغ” و”الفطائر الهولندية”، واستمتع بتناول الطعام في أحد المطاعم التقليدية. زيارة حدائق الزهور كيوكنهوف إذا كنت تزور أمستردام في فصل الربيع، فلا تفوت فرصة زيارة حدائق كيوكنهوف، حيث يمكنك التمتع بمشاهدة ملايين الأزهار التي تتفتح في هذا الوقت من العام. جولة بالقوارب في قنوات المدينة لا تكتمل زيارة أمستردام دون القيام بجولة في قنواتها الجميلة، التي توفر لك رؤى فريدة للمدينة من منظور مختلف.

أسئلة شائعة حول نصائح السفر إلى أمستردام

