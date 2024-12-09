نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في أثينا و أفضل 10 أماكن سياحية في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

السياحة في أثينا



تُعتبر أثينا، عاصمة اليونان، واحدة من أكثر المدن التاريخية أهمية على مستوى العالم،فهي تحتضن العديد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية التي تعكس تاريخها العريق، بدءًا من الحضارة الإغريقية القديمة مرورًا بالعصور الوسطى وصولًا إلى العصر الحديث.

أهم المناطق السياحية في أثينا



الأكروبوليس يعتبر الأكروبوليس من أشهر المعالم الأثرية عالميًا، حيث يُعرف بتلته الصخرية التي تعلوها مجموعة من الهياكل الرخامية، بما في ذلك البارثينون، الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس قبل الميلاد.

يستطيع الزوار اكتشاف المعابد والأروقة المحفوظة جيدًا، التي تقدم لمحة ثاقبة عن الهندسة المعمارية والفن السائد في العصر الكلاسيكي. متحف الأكروبوليس يعرض المتحف مجموعة متنوعة من القطع الأثرية المكتشفة في الأكروبوليس، بما في ذلك التماثيل، الأواني، والتحف المعمارية. الآغورا القديمة كانت الآغورا مركزًا للحياة السياسية والتجارية في أثينا القديمة، حيث يمكن للزوار رؤية بقايا المباني العامة والمساكن والمعابد. معبد زيوس الأولمبي كان هذا المعبد الضخم مخصصًا لزيوس ويعتبر واحدًا من أكبر المعابد في العالم القديم. حي بلاكا يعد أقدم حي في أثينا، ويتضمن شوارع ضيقة مرصوفة بالحصى ومنازل تقليدية، مما يجعله مكانًا مثاليًا للتسوق وتناول الطعام. ميدان سينتاجما يعتبر قلب أثينا الحديث، حيث يضم البرلمان اليوناني ومجموعة من المتاجر والمقاهي. تل ليكابيتوس يوفر هذا التل إطلالات بانورامية رائعة على أثينا، ويمكن الوصول إلى قمته بواسطة القطار الجبلي المائل أو سيرًا على الأقدام.

أفضل الأوقات لزيارة أثينا



مارس إلى مايو (الربيع) يتميز الطقس بأنه معتدل وممتع، مما يُضفي جوًا رائعًا على تجربة السياحة. تكون الحشود السياحية أقل كثافة، مما يسهل استكشاف المعالم.

سبتمبر إلى نوفمبر (الخريف) يظل الطقس دافئًا، كما تقل الحشود السياحية بعد ذروة الصيف. تكون عروض الفنادق والطيران أكثر توفيرًا.



السياحة في الشتاء



ديسمبر إلى فبراير (الشتاء) فصل الشتاء في أثينا يعتبر ممتعًا مع درجات حرارة معتدلة نسبيًا مقارنة بوجهات سياحية أخرى في أوروبا.



أفضل الأماكن السياحية في أثينا



تل الأكروبوليس



وصف يُعد الأكروبوليس أحد أهم المعالم السياحية في أثينا وأبرزها،يقع على تلة مرتفعة ويضم مجموعة من الهياكل الرخامية الرائعة، أبرزها البارثينون.

لماذا يزورونه يجذب البارثينون الزوار بسبب أهميته التاريخية وجمال هياكله المعمارية التي تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد.

مسرح ديونيسوس



وصف يُعتبر أقدم مسرح في اليونان، حيث أُقيمت فيه العديد من أشهر المسرحيات الكوميدية والتراجيدية اليونانية القديمة.

لماذا يزورونه يستهوي المسرح عشاق التاريخ والمسرح، إذ كان في الأصل معبدًا لديونيسوس إله الفرح والخمر، ويتسع لـ 17,000 شخص.

المتحف البيزنطي والمسيحي



وصف يحتوي المتحف على أكثر من 25,000 قطعة أثرية تعكس تاريخ المسيحية الأرثوذكسية اليونانية من القرن الثالث إلى القرن العشرين.

لماذا يزورونه يُعد المتحف وجهة مفضلة لمحبي التاريخ والفن البيزنطي، حيث يضم قطعًا أثرية من فترات تاريخية متنوعة.

تل فيلوبابوس



وصف يُعتبر تلًا تاريخيًا يوفر إطلالات رائعة على الأكروبوليس وبقية أثينا، ويُعتقد أن الملهمين التسعة عاشوا هناك.

لماذا يزورونه يمكن للزوار الاستمتاع بإطلالات بانورامية رائعة ورؤية بحر إيجه في يوم صافٍ.

متحف بيناكي



وصف يحتوى المتحف على مجموعة رائعة من الأعمال الفنية التي تمثل مراحل مختلفة من الثقافة اليونانية، ويضم حوالي 120,000 عمل فني و181,000 كتاب.

لماذا يزورونه يشمل المتحف أكبر مكتبة إسلامية في اليونان، ويحتوي على 37,000 قطعة أثرية إسلامية، مما يجعله وجهة مهمة لمحبي الثقافة والتاريخ.

ملعب باناثينايكو



وصف يعود تاريخه إلى حوالي 300 قبل الميلاد، وقد استضاف العديد من الألعاب الأولمبية،يُعرف أيضًا بأنه المكان الذي تبدأ منه الشعلة الأولمبية رحلتها إلى الدولة المضيفة للألعاب.

لماذا يزورونه هو أكبر ملعب في العالم مصنوع بالكامل من الرخام، ويستوعب 50,000 متفرج، ويعتبر موقعًا مهمًا في تاريخ الرياضة.

تجمع أثينا بين التاريخ الغني والمعالم الثقافية الحديثة، مما يجعلها وجهة مثالية للسياح الذين يرغبون في استكشاف تاريخ اليونان القديم والاستمتاع بجو المدينة النابض بالحياة.

موناستيراكي



موناستيراكي هو حي تاريخي ضخم في أثينا القديمة، ويعتبر واحدًا من أهم مناطق التسوق والسياحة في المدينة،يتميز السوق في موناستيراكي بكونه موقعًا حيويًا للعثور على الهدايا التذكارية، والسلع الرخيصة والمستعملة،يتنوع ما يعرضه السوق من سلع تقليدية وفنية إلى ملابس وأكسسوارات، مما يجعله وجهة مثالية لعشاق التسوق،كما يُعتبر الحي منطقة سياحية هامة بفضل موقعه المركزي وقربه من العديد من المعالم التاريخية.

أوديون هيرودس أتيكوس



أوديون هيرودس أتيكوس هو مسرح تاريخي بارز في أثينا، وقد تم بناؤه عام 161 ميلادي في عهد الإغريق على يد هيرودس أتيكوس تخليدًا لذكرى زوجته،يُعد هذا المدرج من أبرز الأماكن الموسيقية في المدينة، حيث يتسع لأكثر من 6000 متفرج،يستضيف الأوديون مهرجان أثينا السنوي، الذي يجذب فنانين عالميين ويقدم عروضًا موسيقية ودرامية متنوعة،على الرغم من أن المسرح كان مغطى في العصور القديمة، إلا أن العروض الحالية تُقام تحت النجوم.

جبل ليكابيتوس



جبل ليكابيتوس هو أعلى نقطة في أثينا، ويوفر مناظر رائعة للمدينة وبحر إيجه،يُعتبر هذا الجبل الوجهة المثالية للأمسيات الرومانسية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بغروب الشمس المدهش وإطلالة بانورامية على أثينا،يوجد على قمة الجبل مقهى صغير يقدم تجربة عشاء مميزة تحت ضوء الشموع، مما يجعلها تجربة فريدة لقضاء وقت ممتع مع أحبائك.

المتحف الأثري الوطني في أثينا



المتحف الأثري الوطني في أثينا هو وجهة لا بد من زيارتها لعشاق الفن والتاريخ،يتميز المتحف بمجموعاته الواسعة التي تشمل أعمالًا فنية من مختلف العصور، بدءًا من العصر الحجري الحديث وصولاً إلى الفن المعاصر،تضم المجموعات

المزهريات الطينية تعود إلى الألفية السابعة قبل الميلاد.

أدوات العمل تعكس الأنشطة اليومية للأقدمين.

القطع الأثرية الصغيرة تمثل بعض أقدم الاكتشافات الأثرية في المنطقة.

معبد زيوس الأولمبي



معبد زيوس الأولمبي هو أحد أبرز المعالم السياحية في أثينا،يحتوي على أعظم التماثيل في العالم، وهو تمثال زيوس الشهير، الذي كان يُعد واحدًا من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم،يُعتبر هذا المعبد

أكبر معابد الإغريق في اليونان.

تاريخ بناء المعبد استغرق حوالي سبعة قرون لإكماله، حيث بدأ البناء في عام 515 قبل الميلاد ثم استؤنف العمل فيه عام 175 قبل الميلاد.

التذكير بالتاريخ اليوناني يعد المعبد اليوم رمزًا عظيمًا لتاريخ اليونان ويُعتبر من أفضل أماكن السياحة في أثينا.

كلا الموقعين يقدمان تجربة ثقافية غنية تجمع بين الفن والتاريخ، مما يجعلهما من أبرز المعالم السياحية في العاصمة اليونانية.