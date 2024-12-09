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هند السوليه - الرياض - محتويات

السعرات الحرارية في الكاكا



تمكنت دراسات التغذية من تقدير السعرات الحرارية في ثمرة الكاكا متوسطة الحجم، التي تزن حوالي 135 جرام، بحوالي 118 سعرًا حراريًا،وعند المقارنة، تحتوي فاكهة الكاكا المجففة على سعرات حرارية أعلى، حيث تحتوي الثمرة التي تزن 34 جرامًا على ما يُقدَّر بـ 93.2 سعرًا حراريًا،وفقًا للإرشادات الغذائية العامة، يستهلك الشخص العادي نحو 2000 سعر حراري يوميًا،وبما أن السعرات الحرارية في الكاكا تعتبر منخفضة، فإنها تُعدُّ خيارًا مفيدًا للأشخاص الراغبين في فقدان الوزن، إضافةً إلى احتوائها على كمية ملحوظة من الألياف التي تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة.

فوائد فاكهة الكاكا



تُعتبر فاكهة الكاكا غنية بالعديد من الفوائد الصحية، التي تشمل

وقاية الجسم من أمراض القلب تحتوي فاكهة الكاكا على مضادات أكسدة فعالة تساهم في حماية القلب، علاوة على خصائصها المضادة للالتهابات التي تسهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم. تقوية المناعة تعتبر الكاكا مصدرًا جيدًا لفيتامين C، الذي يُعزز إنتاج كرات الدم البيضاء مما يسهم في مقاومة الأمراض وتعزيز نظام المناعة بشكل فعال. تنظيم ضغط الدم تحتوي الكاكا على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم الذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم،تشير الدراسات إلى أن تناول ثمرة الكاكا قد يكون مفيدًا للأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. الوقاية من مرض السرطان الكاكا غنية بمضادات الأكسدة التي تلعب دورًا في محاربة الجذور الحرة، والتي تشكل أحد الأسباب المحتملة للإصابة بالسرطان، كما تُعزز المناعة مما يقلل من فرص الإصابة بالمرض.

م العناصر الغذائية القيمة بالجرام للكاكا الطازجة القيمة بالجرام للكاكا المجففة 1 الماء 80.32 ملليمتر 23.1 ملليمتر 2 الكربوهيدرات 18.59 جرام 73.43 جرام 3 السعرات الحرارية 70 سعر حراري 274 سعر حراري 4 الألياف 3.6 جرام 14.5 جرام 5 بروتين 0.58 جرام 1.38 جرام 6 الدهون 0.19 جرام 0.59 جرام 7 الكالسيوم 8 ملي جرام 25 ملي جرام 8 الحديد 0.15 ملي جرام 0.74 ملي جرام 9 الماغنسيوم 9 ملي جرام 31 ملي جرام 10 الفوسفور 17 ملي جرام 81 ملي جرام 11 البوتاسيوم 181 ملي جرام 802 ملي جرام 12 الصوديوم 1 ملي جرام 2 ملي جرام 13 الزنك 0.11 ملي جرام 0.42 ملي جرام 14 المنغنيز 0.355 ملي جرام 1.39 ملي جرام 15 النحاس 0.113 ملي جرام 0.442 ملي جرام 16 السيلينيوم 0.6 ميكروجرام 0 17 فيتامين ج 7.5 ملي جرام 0 18 فيتامين ب1 0.03 ملي جرام 0 19 فيتامين ب2 0.02 ملي جرام 0.029 ملي جرام 20 فيتامين ب3 0.1 ملي جرام 0.18 ملي جرام 21 فيتامين ب6 0.1 ملي جرام 0 22 الفولات 8 0 23 فيتامين أ 1627 وحدة دولية 767 وحدة دولية 24 فيتامين ك 2.6 ملي جرام 0

الآثار السلبية للكاكا



يُنصح بعدم تناول الكاكا للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، حيث قد تؤدي إلى انخفاظ ضغط الدم بشكل أكبر، كما أنها قد تسبب ردود فعل تحسسية عند بعض الأشخاص، مما ينتج عنه حكة واحمرار في الجلد،أيضًا، يمكن أن تؤدي إلى الإمساك لدى بعض الأفراد نتيجة تأثيرها على حركة الأمعاء ووظائف الجهاز الهضمي،يُستحسن الابتعاد عن تناولها قبل إجراء العمليات الجراحية بفترة لا تقل عن 14 يومًا،على الرغم من انخفاض سعراتها الحرارية، فإن الإكثار من تناولها قد يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون.

أهمية الكاكا للرجيم



في إطار الأنظمة الغذائية المتبعة لفقدان الوزن، يختار البعض تجنب أنواع معينة من الفواكه بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية والسكريات،لكن، تُعتبر فاكهة الكاكا خيارًا مناسبًا نظرًا لاحتوائها على سعرات حرارية منخفضة مقارنةً بالفواكه الأخرى،تحتوي الكاكا على نسبة ضئيلة من الدهون، حيث تحتوي كل 100 جرام منها على 0.19 جرام فقط.

كذلك، تمتلئ الكاكا بالألياف الطبيعية التي تجعلها وجبة مثالية بين الوجبات، حيث تُساعد على الشعور بالشبع،فثمرة الكاكا الطازجة بوزن 100 جرام تحتوي على نحو 70 سعرًا حراريًا فقط، مما يجعلها مناسبة كوجبة خفيفة في الرجيم،على الرغم من ملاءمة فاكهة الكاكا لإنقاص الوزن، يجدر بالذكر أن الإفراط في تناولها يمكن أن يحقق نتائج عكسية، مما يزيد من الوزن.

وصفة الكاكا للرجيم



لمن يودون التعرف على كيفية إعداد وصفة الكاكا للرجيم، يمكن اتباع الخطوات التالية

1- المكونات

ملعقة من مسحوق القرفة.

ثمرة برتقال واحدة.

3 ثمرات كاكا.

2- طريقة التحضير

ضع المكونات السابقة في وعاء الخلاط الكهربائي.

قم بخلطها جيدًا مع التأكد من عدم وجود كتل صغيرة.

3- طريقة الاستخدام

اشرب كوبًا من هذا العصير قبل الطعام بنصف ساعة.

احرص على ممارسة رياضة المشي يوميًا لمدة 30 دقيقة.

واظب على شرب لترين من الماء كل يوم.