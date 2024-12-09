نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في أورورو؛ تعرف إلى أفضل المطاعم والفنادق والأنشطة السياحية بها في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

نبذة تاريخية عن أورورو



تعتبر مدينة أورورو، الواقعة في جبال الأنديز، واحدة من المدن البارزة في غرب وسط بوليفيا،يبلغ عدد سكانها حوالي 215,660 نسمة، وتُعرف بارتفاعها الذي يصل إلى 3710 مترًا عن سطح البحر،تُعد أورورو عاصمة إدارة أورورو، ويشتهر عنها كرنفال أورورو السنوي الذي يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم،تتوزع مساحتها على 293 كم²، مما يجعلها وجهة غنية بالمواقع الثقافية والتاريخية.

أفضل المعالم السياحية في أورورو



تتضمن المعالم السياحية في أورورو، بوليفيا، مجموعة من الوجهات الفريدة التي تعكس الجمال الطبيعي والتراث الثقافي للمدينة

بحيرة بوبو تُعتبر بحيرة بوبو واحدة من الوجهات السياحية الطبيعية الأكثر جاذبية في المنطقة، حيث تقع على بعد حوالي 65 كيلومترًا جنوب شرق أورورو،تتميز بمياهها الصافية والهادئة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للصيادين وهواة الطبيعة،يمكن الوصول إليها عبر الطريق السريع الذي يربط أورورو بمقاطعة بوتوسي، سالار دي كويباسا يُعتبر هذا الملح ثاني أكبر مسطح ملحي في بوليفيا بعد مسطح ملحي أورورو،يقع جنوب غرب أورورو ويغطي مساحة كبيرة من الأراضي القاحلة، مما يوفر مناظر ملحية مدهشة تستحق الزيارة لمحبي الطبيعة والتصوير الفوتوغرافي، كرنفال أورورو يُعد كرنفال أورورو من أهم الأحداث الثقافية في بوليفيا وأمريكا اللاتينية، ويُقام سنويًا في شهري فبراير أو مارس،يتميز بالأزياء الجميلة والرقصات التقليدية والموسيقى الحية، مما يجذب آلاف الزوار من داخل وخارج بوليفيا، حديقة ساجاما الوطنية تعتبر منطقة ساجاما الوطنية مكانًا رائعًا لاستكشاف الطبيعة البرية والجبال المكسوة بالثلج في شمال غرب أورورو، حيث تتميز بمناظرها الخلابة وجبال Sajama الشهيرة، التي تعد من أعلى القمم في بوليفيا، كنيسة سان ميغيل دي لا رانشيريا تُعتبر هذه الكنيسة واحدة من الكنائس القديمة في أورورو، وتشتهر بالأعمال الفنية الدينية الثمينة داخلها، مما يعكس الأسلوب المعماري التقليدي والتاريخي للمنطقة، منارة كونشوباتا تُعد منارة كونشوباتا معلمًا تاريخيًا وثقافيًا بارزًا في أورورو، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بإطلالات بانورامية رائعة على المدينة والمناطق المحيطة بها، ملاذ سوكافون يُعتبر ملاذ سوكافون موقعًا دينيًا مهمًا في أورورو، حيث يُنظم الاحتفال بعذراء سوكافون خلال كرنفال أورورو، منجم سان خوسيه يعود تاريخ منجم سان خوسيه إلى قرون مضت، ويعتبر مصدرًا رئيسيًا للاقتصاد المحلي بفضل استخراجه للمعادن الثمينة مثل الفضة والرصاص والقصدير، مما يمنح الزوار فرصة للتعرف على تاريخ المنطقة من خلال جولات داخل المنجم،

تقدم هذه المعالم تجربة سياحية مثيرة، مما يجعل من أورورو واحدة من الوجهات الرائدة في بوليفيا بتنوعها الثقافي والطبيعي الفريد.

أفضل 10 مطاعم سياحية في أورورو



إليك قائمة بأفضل 10 مطاعم سياحية في أورورو

مطعم سيتا ألتا تشوريزوس دنيا أنيتا بيتزا سالتينيريا روسيلا مطعم إيتاداكيماسو بيتزا دون ماركو بيتزا دون كورليوني مطعم لاكاسونا مطعم مولي فا بومبار فاكتوري إكسبرس

تعتبر هذه المطاعم من الخيارات الرائعة لتجربة الطعام السياحي في مدينة أورورو.

أشهر فنادق السياحة في أورورو



بعد استعراض أفضل المطاعم، نستعرض الآن أشهر فنادق السياحة في مدينة أورورو

فندق أوستن

فندق سوكر

إدن باي بلوباي

قرون قالاكسيا

ساماي وازي

فيلا ريال سون فيليب

فندق برنال

أفضل أنشطة السياحة في أورورو



إليك قائمة بأفضل الأنشطة السياحية المتاحة في أورورو، بوليفيا

كنيسة يارفيكويا تعتبر كنيسة يارفيكويا مثالًا بارزًا للفن الباروكي المستيزو وتقع على بعد كيلومترات قليلة من أورورو،تم إعلانها نصبًا تذكاريًا وتجسد جمال العمارة التقليدية في المنطقة. لا بورتادا ديل باتيريو (La Portada del Beaterio) هو مركز حج مخصص للأخت نازاريا مارش، ويشمل ديرًا يضم متحفًا صغيرًا بممتلكات مؤسسه،تم تطويبه في عام 1993 ويعد مكانًا مهمًا للزيارة للتعرف على التراث الديني والثقافي للمنطقة. كوراهوارا دي كارانجاس (Curahuara de Carangas) تقع في الجنوب الغربي من أورورو وتمتاز بالعمارة الاستعمارية التقليدية، وكانت تعرف أيضًا باسم “روتا دي لا بلاتا”، والتي كانت الطريق الرئيسية للوصول إلى المحيط الهادئ في العصور الاستعمارية. فينتو (Vinto) بلدة تقع على بعد خمسة كيلومترات من أورورو وتعتبر مركزًا صناعيًا رئيسيًا في بوليفيا، حيث توجد أفران صهر تستخدم في تنقية المعادن العطرية. جسر تشولباريس (Chullpares) يعود تاريخ بناء جسر Chullpares إلى العصر الاستعماري ويعتبر نقطة جذب رئيسية للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة في بوليفيا. كاباشوس وأوبراجيس (Capachos y Obrapjes) منتجعات حرارية طبيعية تقع بالقرب من أورورو، مما يجعلها مثالية للسياح الذين يبحثون عن الاسترخاء والعلاجات الطبيعية. بوميري (Pumiri) أطلال تعود إلى ما قبل التاريخ وتُعرف أيضًا باسم “Cuidad de Piedra”، وهي مدينة من الحجر يمكن رؤيتها من بعيد وتعتبر جزءًا من التراث التاريخي للمنطقة. باريا (Paria) مدينة أولية تأسست عام 1535 بالقرب من أورورو، وتشتهر بالمعبد الحجري الفريد من نوعه والذي يعكس الطراز المستيزو الباروكي.

تعد تلك الأنشطة تجسيدًا لتجربة ثرية لاكتشاف التراث الغني والطبيعة الخلابة في منطقة أورورو.

نصائح لأجل السياحة في أورورو

