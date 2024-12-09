نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في بروكسل أجمل 6 مناطق سياحية وأفضل الفنادق في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

نبذة عن مدينة بروكسل

نبذة عن مدينة بروكسل

بروكسل هي منطقة تتألف من 19 بلدية، بما في ذلك مدينة بروكسل، التي تعتبر عاصمة بلجيكا،تقع منطقة العاصمة بروكسل في الجزء المركزي من البلاد، وهي جزء من المجتمع البلجيكي الناطق بالفرنسية والمجتمع الفلمنكي، ولكنها ليست ضمن المنطقة الفلمنكية أو منطقة والون.

تعد بروكسل المنطقة الأكثر كثافة سكانية والأغنى في بلجيكا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يجاوز عدد سكانها 1.2 مليون نسمة،كما تشكل جزءًا من منطقة حضرية كبيرة تستضيف أكثر من 5 ملايين شخص.

تتميز بروكسل بمكانتها كمركز سياسي وإداري بارز، حيث تحتضن مقر الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى، مما يعزز من أهميتها الاقتصادية والسياسية على الصعيدين الأوروبي والدولي.

أجمل 6 مناطق سياحية في بروكسل

أجمل 6 مناطق سياحية في بروكسل

كاتدرائية القديس ميشيل وسانت جودولا

كاتدرائية القديس ميشيل وسانت جودولا

تعد الكاتدرائية مثالاً رائعاً للفن القوطي

التأسيس والتطوير بدأ إنشاء الكاتدرائية في عام 1225، ولم يكتمل البناء حتى القرن الخامس عشر،وهي مكرسة للقديس ميشيل وسانت جودولا، شفيعين لبروكسل.

بدأ إنشاء الكاتدرائية في عام 1225، ولم يكتمل البناء حتى القرن الخامس عشر،وهي مكرسة للقديس ميشيل وسانت جودولا، شفيعين لبروكسل. الواجهة تتميز بواجهة مهيبة ترتفع فوق درجات، وتحتوي على برجين توأمين بارتفاع 69 مترًا، من تصميم جان فان رويسبروك.

تتميز بواجهة مهيبة ترتفع فوق درجات، وتحتوي على برجين توأمين بارتفاع 69 مترًا، من تصميم جان فان رويسبروك. التصميم الداخلي يمتاز بتصميمه الجميل وتناسقه (108 مترًا في 50 مترًا)، ويضم نوافذ زجاجية رائعة أنشأها برنارد فان أورلي.

يمتاز بتصميمه الجميل وتناسقه (108 مترًا في 50 مترًا)، ويضم نوافذ زجاجية رائعة أنشأها برنارد فان أورلي. الترانسبت يحتوي على أمثلة رائعة من التصوير الفني، مثل تصوير تشارلز الخامس وإيزابيلا من البرتغال في الجناح الجنوبي، بالإضافة إلى الزوج الملكي المجري لويس الثاني وماري في الجناح الشمالي.

جولة في بلاس رويال

جولة في بلاس رويال

القصر الملكي في بروكسل

الموقع والتصميم يقع في ساحة بلاس رويال، ويعتبر من المعالم البارزة لالتقاط الصور في بروكسل، ويستخدم كمقر إقامة رسمي للعائلة المالكة البلجيكية.

يقع في ساحة بلاس رويال، ويعتبر من المعالم البارزة لالتقاط الصور في بروكسل، ويستخدم كمقر إقامة رسمي للعائلة المالكة البلجيكية. الفعاليات يشير العلم البلجيكي الذي يرفرف فوق السطح إلى وجود الملك، ويُقام تغيير احتفالي للحرس يوميًا حوالي الساعة 230 مساءً.

يشير العلم البلجيكي الذي يرفرف فوق السطح إلى وجود الملك، ويُقام تغيير احتفالي للحرس يوميًا حوالي الساعة 230 مساءً. الجولات تتوفر جولات مجانية بصحبة مرشدين داخل القصر من أواخر يوليو حتى أواخر أغسطس، تشمل غرف الاستقبال والقاعات الكبرى.

تتوفر جولات مجانية بصحبة مرشدين داخل القصر من أواخر يوليو حتى أواخر أغسطس، تشمل غرف الاستقبال والقاعات الكبرى. المباني المحيطة تشمل قصر الأكاديميات، كموطن للأكاديمية الملكية للعلوم، وأيضًا قصر الفنون الجميلة (Paleis voor Schone Kunste) الذي صممه وبناه فيكتور هورتا في عشرينيات القرن الماضي.

المتحف الملكي البلجيكي للفنون الجميلة

المتحف الملكي البلجيكي للفنون الجميلة

الهيكل والتأسيس

التأسيس أنشئ بين عامي 1875 و1881، ويضم أربعة متاحف فنية منفصلة، مما يجعله من أكبر وأهم المعارض الفنية في العالم.

أنشئ بين عامي 1875 و1881، ويضم أربعة متاحف فنية منفصلة، مما يجعله من أكبر وأهم المعارض الفنية في العالم. الأصول نشأ من مجموعة تأسست في عام 1797، وكان في البداية في قصر تشارلز لورين قبل أن ينتقل إلى المتحف الذي أنشئ حديثًا في عام 1846.

المجموعات

Musée Old Masters يضم مجموعة من الأعمال الفنية الشهيرة للفنانين الفلمنكيين والهولنديين القدماء، مثل “عشق المجوس” لجيرارد ديفيد و”حداد المسيح” لروجر فان دير وايدن.

يضم مجموعة من الأعمال الفنية الشهيرة للفنانين الفلمنكيين والهولنديين القدماء، مثل “عشق المجوس” لجيرارد ديفيد و”حداد المسيح” لروجر فان دير وايدن. Musée Modern يركز على الأعمال الفنية من أواخر القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر، ويتضمن قاعات العرض المؤقتة وصالات العرض في الطابق السفلي لمتحف Musée Fin-de-Siècle، المخصص للأعمال الفنية من الفترة ما بين 1884 و1914.

يركز على الأعمال الفنية من أواخر القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر، ويتضمن قاعات العرض المؤقتة وصالات العرض في الطابق السفلي لمتحف Musée Fin-de-Siècle، المخصص للأعمال الفنية من الفترة ما بين 1884 و1914. Musée Magritte يقع بجوار المبنى الرئيسي، وهو مخصص لأعمال الفنان السريالي البلجيكي رينيه ماغريت، ويعتبر أكبر مجموعة من أعمال ماغريت في العالم.

أتوميوم في بروكسل

أتوميوم في بروكسل

التصميم والتاريخ

الإنشاء صممه المهندس المعماري أندريه واتركين في معرض بروكسل العالمي عام 1958، ويبلغ ارتفاعه 102 متر.

صممه المهندس المعماري أندريه واتركين في معرض بروكسل العالمي عام 1958، ويبلغ ارتفاعه 102 متر. التصميم يمثل مبنى هيكل جزيء الحديد مكبر 165 مليون مرة.

الأنشطة والمعالم