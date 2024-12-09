نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في ألاسكا أشهر 8 معالم سياحية وأفضل الفنادق في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

نبذة عن ولاية ألاسكا



ولاية ألاسكا



تعتبر ولاية ألاسكا إحدى الولايات الأمريكية الواقعة في الشمال الغربي للولايات المتحدة، حيث تتميز بمساحتها الكبيرة التي تفوق مساحة العديد من الولايات الأمريكية مجتمعة، مثل تكساس وكاليفورنيا،تُعد ألاسكا واحدة من أكبر الولايات من حيث المساحة، إلا أنها من أقلها كثافة سكانية،فيما يلي نظرة شاملة عن ألاسكا

المساحة والسكان تصل مساحة ألاسكا إلى أكبر من مساحة تكساس وكاليفورنيا مجتمعتين،يعيش حوالي نصف سكان الولاية في منطقة أنكوراج الحضرية، بينما تنتشر بقية السكان في المناطق الريفية ذات المناظر الطبيعية الخلابة.

اقتصاد ألاسكا يعتمد اقتصاد ألاسكا على التنوع في مصادر الدخل، حيث يبرز صيد الأسماك واستخراج النفط والغاز الطبيعي كمصادر رئيسية،وعلى الرغم من حجم الاقتصاد الصغير مقارنة ببقية الولايات، إلا أن متوسط دخل الفرد في ألاسكا يعد من بين الأعلى في الولايات المتحدة.

السياحة تعتبر السياحة عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد الألاسكي، حيث تجذب المناظر الطبيعية الخلابة والسياحة البيئية السياح من مختلف أنحاء العالم.

السكان الأصليون يشكل السكان الأصليون في ألاسكا أعلى نسبة من السكان في أي ولاية أمريكية، حيث يتحدثون أكثر من 20 لغة أصلية ويؤثرون بشكل كبير في الحياة السياسية والثقافية للولاية.

أشهر 8 معالم سياحية في ولاية ألاسكا



متنزه ومحمية دينالي يتواجد في جبل دينالي، الذي يعد أعلى قمة في أمريكا الشمالية.

يتميز بتنوع المناظر الطبيعية، بدءًا من الغابات وصولاً إلى الأنهار الجليدية.

يُعتبر موطنًا لأطول نهر جليدي في ألاسكا، وهو نهر كحلتنا.

توفر المنطقة العديد من الأنشطة مثل التزلج على الجليد ورحلات الزلاجات التي تجرها الكلاب. مركز ألاسكا للحياة البحرية يقع في مدينة سيوارد على شواطئ خليج القيامة.

يعتبر أول حوض أسماك عام ومرفق لإعادة تأهيل الثدييات البحرية في ألاسكا.

يهدف إلى البحث والحفاظ على الأنظمة البحرية في الولاية. حديقة سيتكا التاريخية هي حديقة تاريخية وطنية تقع في سيتكا، تعكس تاريخ قبائل تلينجيت وتأثير التجارب الروسية في ألاسكا.

الأنشطة السياحية في ولاية ألاسكا



أشهر المولات في ولاية ألاسكا



المتحف جامعة ألاسكا



المجموعات الأثرية يضم المتحف أكثر من 2.5 مليون قطعة أثرية، تتضمن العديد من الكائنات الحية القديمة والمعادن النادرة والآثار التي تعود إلى آلاف السنين، مما يعكس تطور الحياة والبيئة في شمال أمريكا على مر العصور. التقاليد الثقافية يعرض المتحف ثقافات الشعوب الأصلية وتطورها عبر الزمن، من خلال الفنون التقليدية والحرف والتقاليد الاجتماعية التي تُشكل هوية السكان الأصليين لألاسكا. البحوث والتعليم يلعب المتحف دورًا حيويًا في الأبحاث الأكاديمية والتعليم، حيث يقدم برامج متعددة للطلاب والزوار لفهم تاريخ وثقافة ألاسكا بشكل أفضل.

مستودعات ألاسكا في نقطة المضيق الجليدية



التجربة التجارية تعتبر مستودعات ألاسكا مركزًا تجاريًا فريدًا يضم مجموعة متنوعة من المتاجر المحلية الصغيرة التي تعرض السلع الفريدة والهدايا التذكارية التي تعبر عن تراث ألاسكا. المنتجات المتاحة تتضمن المنتجات المتاحة تعليب محلي وحرف يدوية تقليدية، مما يتيح للزوار فرصة شراء قطع فريدة تعكس جمال وثقافة ألاسكا. الموقع الاستراتيجي تقع مستودعات ألاسكا في نقطة المضيق الجليدية، مما يجعلها وجهة مثالية للزوار الراغبين في شراء الهدايا والتذكارات بعد استكشافاتهم السياحية.

تعتبر هذه الوجهات إضافة قيمة لتجربة الزوار في ألاسكا، حيث تتيح لهم فرصة استكشاف التراث والثقافة والاحتفاظ بتجاربهم من هذه الولاية الساحرة.

أفضل فنادق في ولاية ألاسكا



فندق أجنحة إمباسي



يُعتبر فندق أجنحة إمباسي من الخيارات المثالية للاستمتاع بالإقامة في ألاسكا، حيث يوفر مجموعة من الخدمات والمرافق المريحة،فيما يلي تفاصيل إضافية عن هذا الفندق

أجنحة فقط يتميز الفندق بتوفير أجنحة فقط، مما يضمن الخصوصية والراحة للنزلاء. وسائل الراحة المنزلية تشمل كل جناح مطابخ مجهزة بالكامل، مما يُتيح للنزلاء إعداد وجباتهم بسهولة. الوجبات المجانية نُقدم إفطارًا مجانيًا يُطهى حسب الطلب، بالإضافة إلى بوفيه مجاني وحفل استقبال مسائي مجاني للنزلاء. مواقف مجانية للسيارات يتوفر مواقف سيارات مجانية لتسهيل وصول النزلاء. خدمة الواي فاي المجانية يوفر الفندق خدمة الواي فاي المجانية ليتمكن النزلاء من التواصل مع العالم الخارجي أثناء إقامتهم.

باختصار، يعد فندق أجنحة إمباسي خيارًا ممتازًا لمن يبحثون عن إقامة مريحة ومتكاملة في ألاسكا، حيث يوفر جميع المرافق اللازمة لضمان تجربة ممتعة.

الفندق ذا ليك فرونت



يمثل هذا الفندق مكانًا مثاليًا للإقامة خلال زيارتك لألاسكا، فهو يوفر مجموعة من الخدمات والمميزات التي تضمن إقامة مريحة وممتعة

الموقع المركزي يقع الفندق على بُعد ميل واحد فقط من مطار أنكوراج الدولي، مما يسهل الوصول إليه للمسافرين. مأكولات ألاسكا يُمكنك الاستمتاع بالمأكولات الشهية في صالة فانسي موس، بينما يوفر مطعم “الآلة الطائرة” إطلالات رائعة أثناء تناول الإفطار. غرف مجددة تم تحديث جميع غرف الضيوف بألوان دافئة، مما يخلق أجواءً مريحة ورحبية. خدمة الإنترنت اللاسلكي المجانية تتوفر خدمة الواي فاي المجانية في كافة الغرف، مما يضمن بقاء النزلاء على اتصال دائم بالعالم الخارجي. خدمة النقل المجانية يوفر الفندق خدمة نقل مجانية إلى ومن المطار، بالإضافة إلى خدمة نقل مكوكية إلى وسط المدينة خلال أشهر الصيف، مما يسهل التنقل في المدينة. إطلالات رائعة يتيح سطح السفينة في ليك هود إطلالات على القاعدة الأكثر ازدحامًا للطائرات العائمة في العالم، مما يُضفي لمسة إضافية على التجربة.

علاوة على ذلك، يُعتبر فندق كومفورت إن

شيب كريك



خيارًا ممتازًا للإقامة في أنكوراج، حيث يتمتع بموقع مثالي بالقرب من عدد كبير من مناطق الجذب السياحي ومرافق رائعة تضمن إقامة مريحة.

إذا كنت تفكر في رحلة إلى ألاسكا، فإن هذه الفنادق توفر لك مجموعة من الخيارات المميزة التي تناسب مختلف أنواع السياح وتضمن لك تجربة لا تُنسى في هذه الوجهة الرائعة.