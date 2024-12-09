نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في أمريكا في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

تُعد الولايات المتحدة وجهة سياحية فريدة ومتنوعة، إذ تميزت بتنوعها الثقافي والجغرافي الواسع الذي يمتد من الساحل إلى الساحل،يُظهر هذا التنوع معالم طبيعية خلابة، بالإضافة إلى مناطق حضرية نابضة بالحياة، مما يجعلها أحد الخيارات الرائدة للسياح من جميع أنحاء العالم،تحتل أمريكا المرتبة الثانية عالميًا بعد فرنسا من حيث عدد الزوار الدوليين، مما يعكس جاذبيتها السياحية.

تعتبر فترة الصيف مثالية لاستكشاف المدن الأمريكية، حيث تتنوع الفروق بين المدن من حيث المناخ، والثقافة، والمأكولات، والهندسة المعمارية،في كل مدينة، يجد الزوار مجموعة متنوعة من المعالم السياحية التي تلبي مختلف الأذواق والاهتمامات.

أشهر الوجهات السياحية في الولايات المتحدة



السياحة في نيويورك



تُعرف نيويورك، المشهورة بلقب “المدينة التي لا تنام”، بوجود العديد من المعالم السياحية الملفتة، من أبرزها

تمثال الحرية يُعتبر رمزًا للحرية والديمقراطية.

برودواي تعد وجهة مشهورة لعروض المسرح الموسيقي والدراما.

شلالات نياجارا تُعتبر من أشهر الشلالات في العالم.

متحف المتروبوليتان للفنون يُعد واحدًا من أكبر المتاحف في العالم.

سنترال بارك متنزه شاسع يقع في قلب المدينة.

ساحة التايمز سكوير مكان مفعم بالطاقة والأضواء.

السياحة في كاليفورنيا



تتميز ولاية كاليفورنيا بتنوع مناطقها ومعالمها الجذابة، ومن أبرز هذه المعالم