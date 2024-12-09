نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في إدمونتون أجمل 10 معالم سياحية وأفضل الفنادق في المقال التالي

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نبذة عن مدينة إدمونتون



تُعتبر مدينة إدمونتون العاصمة الرسمية لمقاطعة ألبرتا الكندية، حيث تقع على ضفاف نهر شمال ساسكاتشوان،تعد المدينة مركزًا حيويًا لمنطقة إدمونتون الحضرية، التي تحيط بها المناطق المركزية في ألبرتا، مما يجعلها نقطة انطلاق رئيسية للنشاطات الثقافية والتجارية في المنطقة،

الحقائق الرئيسية



السكان في بداية عام 2025، قُدِّر عدد سكان منطقة إدمونتون الحضرية بحوالي 1,491,000 نسمة، مما يضمن لها المكانة الثانية كأكبر مدينة في ألبرتا بعد مدينة كالجاري. وفقًا لتعداد عام 2025، بلغ عدد سكان بلدية إدمونتون 972,223 نسمة. في عام 2016، كان العدد الإجمالي للسكان الحضريين في المدينة 1,321,426 نسمة، مما جعلها سادس أكبر منطقة حضرية في كندا. تُعتبر إدمونتون مدينة حضرية تقع في أقصى شمال أمريكا الشمالية، حيث يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة.



الأماكن البارزة



مركز إدمونتون يُعتبر مركز إدمونتون من المراكز الثقافية والحكومية والتعليمية الهامة في المنطقة.

ويست إدمونتون مول يحتوي على أكبر مركز تسوق في أمريكا الشمالية، وكان يُعتبر أكبر مركز تجاري في العالم من عام 1981 حتى عام 2004. يوفر المول مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم ومناطق الترفيه، بما في ذلك حديقة مائية ومنطقة تزلج على الجليد.

فورت إدمونتون بارك يُعتبر أكبر متحف للتاريخ الحي في كندا، حيث يُقدم تجربة تعليمية وتفاعلية حول تاريخ المدينة والمنطقة.



تُبرز إدمونتون كمدينة ذات طابع حضري متنوع، معروفة بكونها مركزًا تجاريًا وثقافيًا حيويًا في شمال غرب كندا.

أجمل 10 معالم سياحية في مدينة إدمونتون



معالم السياحة في إدمونتون



1،متحف ألبرتا الملكي



متحف ألبرتا الملكي، الذي انتقل إلى موقعه الجديد في عام 2025، يُعد أكبر متحف في غرب كندا،يضم المتحف مجموعة رائعة من المعارض الدائمة التي تشمل التاريخ الثقافي والطبيعي، وتُعتبر زيارته تجربة مميزة بفضل

الحفريات يشمل المتحف حفريات من عصور الديناصورات والعصر الجليدي.

حوض الأسماك يحتوي على حوض كبير يعرض الأسماك المحلية.

الحشرات الحية يعرض أنواعًا غريبة وكبيرة من الحشرات.

المعارض المتنقلة يستضيف معارض متنقلة من كندا وحول العالم.

المعرض للأطفال يشمل معرضًا كبيرًا جديدًا للأطفال.

غرفة الحشرات تحتوي على مجموعة واسعة من اللافقاريات الحية.

تاريخ الثقافات تعرض الأقسام ثقافات السكان الأصليين مع القطع الأثرية من الأمم الأولى.

التسهيلات يحتوي المتحف على متجر هدايا ومقهى في الموقع.

2،منتزه جزيرة إلك الوطني وتلال بيفر



يقع منتزه جزيرة إلك الوطني على بعد 30 دقيقة بالسيارة من إدمونتون ويُعتبر من أبرز معالم السياحة في المدينة

الطبيعة والحياة البرية تغطي الحديقة منطقة غابات بها بحيرات وأراضي رطبة وتعتبر موطنًا للموظ، الإيل، الغزلان، والقنادس.

الجاموس القطيع الكبير من الجاموس (البيسون) هو أحد المعالم البارزة في الحديقة.

الأنشطة خلال فصل الصيف، يمكن الاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة، ركوب الدراجات، التجديف بالكاياك، والتخييم،وفي فصل الشتاء، تتوفر أنشطة المشي بالأحذية الثلجية والتزلج الريفي على الثلج.

محمية المحيط الحيوي تم تصنيف منطقة Beaver Hills كمحمية للمحيط الحيوي لليونسكو، وتشمل محمية سماء مظلمة ومحمية للطيور ومركزًا للحياة البرية.

3،ويست إدمونتون مول



ويست إدمونتون مول هو أكبر مركز تسوق في كندا وواحد من أكبر المراكز في العالم

المرافق يحتوي على فندق، دور سينما، حلبة للتزلج على الجليد، وحوض أسماك.

جالاكسي لاند واحدة من أكبر المتنزهات الترفيهية المغطاة في العالم، تضم أفعوانية ثلاثية الحلقات وألعاب عائلية أخرى.

الحديقة المائية تحتوي على أكبر مسبح أمواج داخلي في العالم، ومنزلقين مائيين طولهما 83 قدمًا، ومجموعة متنوعة من الشرائح.

4،قرية التراث الثقافي الأوكراني



تأسست هذه القرية في السبعينيات وتُعد متحفًا في الهواء الطلق

التراث الثقافي تحافظ على تراث المهاجرين من بوكوفينا وأوكرانيا الذين استقروا في ألبرتا في تسعينيات القرن التاسع عشر.

المباني التاريخية تضم القرية مباني تاريخية معاد بناؤها، بما في ذلك كنيسة أوكرانية.

الأنشطة التفاعلية يمكنك التفاعل مع المرشدين بالملابس الذين يشرحون كيف كانت الحياة للمستوطنين الأوائل.

الأحداث تتوفر العديد من الفعاليات وورش العمل على مدار العام، بما في ذلك عروض الطهي، احتفالات الحصاد، والاحتفال باليوم الوطني لأوكرانيا.

ومن معالم سياحية في إدمونتون



1،فورت إدمونتون بارك



فورت إدمونتون بارك هو متحف في الهواء الطلق يعيد بناء التاريخية لمدينة إدمونتون

المباني التاريخية يضم الحديقة مبانٍ تعكس تطور إدمونتون عبر الزمن، بما في ذلك حصن يعود لعام 1846، شارع من عام 1885، وعاصمة المقاطعة لعام 1905، بالإضافة إلى مبانٍ من عشرينيات القرن الماضي.

وسائل النقل القديمة يمكن للزوار ركوب عربة تجرها الخيول أو قطار بخاري.

مركز الطبيعة John Janzen يضم معروضات حول الجيولوجيا والبيئة المحلية، ويقع بالقرب من الحديقة.

2،مبنى التشريع ألبرتا



مبنى التشريع في إدمونتون هو معلم مهيب يقع في حديقة شبيهة بالمنتزه

الجولات المصحوبة بمرشدين توفر الجولات فرصة للتعرف على تاريخ المبنى والهندسة المعمارية وأسرار التصميم.

الحدائق يمكن للزوار الاستمتاع بالتجول في الحدائق المحيطة بالمبنى.

مركز زوار الجمعية التشريعية يتضمن عروضًا حول الفن والثقافة والتاريخ المحلي، تجربة غامرة رباعية الأبعاد، ومتجر هدايا يعرض الفنون والحرف اليدوية من ألبرتا.

3،معرض الفنون في ألبرتا



معرض الفنون في ألبرتا هو مركز للفنون البصرية مع التركيز على غرب كندا

المبنى يتميز المبنى بتصميم حديث ملتوي في ساحة السير وينستون تشرشل.

المعارض يحتوي المعرض على مجموعة واسعة من أكثر من 6000 قطعة فنية، بالإضافة إلى معارض متغيرة ومتنقلة.

التسهيلات يضم المتحف متجر هدايا، مطعم، ومساحة مسرح،كما يقدم جولات مصحوبة بمرشدين يمكن تخصيصها حسب اهتمامات الزوار.

البرامج التعليمية يقدم المعرض برامج تعليمية لجميع الأعمار، بالإضافة إلى المحاضرات وورش العمل.

كل من هذه المعالم تقدم تجربة فريدة من نوعها للتعرف على تاريخ وثقافة إدمونتون وألبرتا، وتتيح للزوار استكشاف جوانب مختلفة من الحياة والتاريخ في المنطقة.

حديقة حيوان إدمونتون فالي



الافتتاح والتاريخ افتتحت في عام 1959، وتركز على البحث في أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض.

الحيوانات تحتوي الحديقة على أكثر من 350 حيوانًا تمثل أكثر من 100 نوع، بما في ذلك الأنواع الغريبة والمحلية من مقاطعة ألبرتا.

الأنواع الشهيرة تشمل حيوانات الباندا الحمراء، الليمور، نمور الثلج، والذئاب القطبية الشمالية.

الأنشطة يتوفر تفاعل مباشر مع الحيوانات عبر مقدمي الرعاية، بالإضافة إلى ألعاب للأطفال مثل قوارب التجديف، القطار المصغر، ودوامة دائرية.

متحف الطيران في مدينة إدمونتون



الموقع يقع بالقرب من مطار وسط مدينة إدمونتون.

المعارض يضم المتحف حوالي 40 طائرة معروضة، بما في ذلك طائرات مقاتلة ونادرة من الحرب العالمية الثانية.

الأنشطة تشمل الجولات الإرشادية التي تستمر حوالي 90 دقيقة، وتتيح للزوار فرصة رؤية مرفق الترميم الذي يعيد بناء الطائرات القديمة.

حديقة جامعة ألبرتا النباتية



التأسيس تأسست في عام 1959 وتعتبر أكبر حديقة نباتية في المقاطعة.

المساحة والميزات تمتد على 240 فدانًا، تشمل 160 فدانًا في حالتها الطبيعية،تحتوي على حديقة يابانية، دفيئة استوائية، وحديقة للسكان الأصليين.

حديقة الآغا خان تمتد على حوالي 12 فدانًا، مستوحاة من العمارة الإسلامية والمناظر الطبيعية الشمالية، وتضم مسارات غابات، تراسات، برك وشلالات.

الأنشطة توفر جولات مشي مجانية، وتستضيف حدث Opera al Fresco السنوي في شهر يونيو.

تقدم كل واحدة من هذه المعالم تجربة فريدة تجعل زيارة إدمونتون غنية ومتنوعة، مما يتيح للزوار استكشاف جوانب مختلفة من الثقافة والتاريخ والطبيعة في المدينة.