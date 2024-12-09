نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة الداخلية في الإمارات؛ مع مبادرة اجمل شتاء في العالم في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات أهداف مبادرة أجمل شتاء في العالم 1،تعزيز السياحة الداخلية أ،عرض التراث الثقافي ب،الترويج للطبيعة والتضاريس ج،التجارب المائية د،التاريخ والمواقع الأثرية هـ،الأنشطة والفعاليات و،الترويج عبر وسائل الإعلام أ،تنظيم حملات توعية وتعريف ب،تطوير برامج حوافز ج،تنظيم فعاليات ومهرجانات محلية د،تعزيز الشراكات مع الشركات المحلية هـ،تعزيز استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية و،تشجيع المشاركة المجتمعية 2،إبراز الهوية السياحية للإمارات 3،استخدام المنصات الإلكترونية والإعلامية 4،زيادة أعداد السائحين المحليين نتائج الحملة

أهداف مبادرة أجمل شتاء في العالم أهداف مبادرة أجمل شتاء في العالم تم إطلاق مبادرة “أجمل شتاء في العالم” من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تعزز السياحة الداخلية وتفاعل المجتمع المحلي. 1،تعزيز السياحة الداخلية 1،تعزيز السياحة الداخلية ترويج تنوع الإمارات يهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية من خلال تسليط الضوء على عناصر رئيسية بما يعكس تاريخ البلاد وتراثها وطبيعتها الغنية، وذلك عبر عدة محاور أ،عرض التراث الثقافي أ،عرض التراث الثقافي الأسواق التقليدية مثل سوق الذهب وسوق البهارات في دبي وسوق العرصة في الشارقة، التي تتيح للزوار تجربة التسوق وشراء الحرف اليدوية والسلع التقليدية. المهرجانات الثقافية مثل مهرجان الشيخ زايد التراثي ومهرجان قصر الحصن، التي توفر تجارب تعليمية وتفاعلية تعزز التراث الإماراتي. ب،الترويج للطبيعة والتضاريس ب،الترويج للطبيعة والتضاريس الصحراء تنظيم رحلات سفاري في صحراء ليوا وصحراء رمال الربع الخالي، بما ينمي تجربة الزوار في الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والأنشطة الفريدة مثل ركوب الجمال ورياضة الدراجات الرباعية. الجبال تسليط الضوء على جبل جيس في رأس الخيمة، الذي يوفر مناظر بانورامية وأنشطة مثل المشي لمسافات طويلة والتزلج على الجليد. ج،التجارب المائية ج،التجارب المائية الشواطئ جذب الأنظار نحو الشواطئ الشهيرة مثل شاطئ جميرا في دبي وشاطئ الكورنيش في أبوظبي، التي تقدم الأنشطة المائية والرياضات البحرية. الواحات والبحيرات مثل واحة العين وبحيرة الكوبرا، التي تقدم تجارب فريدة في بيئة طبيعية هادئة. د،التاريخ والمواقع الأثرية د،التاريخ والمواقع الأثرية الآثار القديمة مثل قصر الحصن في أبوظبي وقلعة الفجيرة، التي تعكس تاريخ الإمارات العريق. المتاحف مثل متحف الشارقة للآثار ومتحف دبي، التي توفر معلومات مفصلة عن تراث وثقافة الإمارات. هـ،الأنشطة والفعاليات هـ،الأنشطة والفعاليات الرياضات والمغامرات تشمل التزلج على الرمال، والمغامرات الهوائية، وركوب الخيل. الفعاليات الموسمية تنظيم عروض موسيقية ومهرجانات طعام ومناسبات ثقافية، تعكس التنوع الثقافي في الإمارات. و،الترويج عبر وسائل الإعلام و،الترويج عبر وسائل الإعلام المنصات الرقمية استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية لتوفير معلومات شاملة وعروض متميزة. وسائل التواصل الاجتماعي تشجيع الزوار على مشاركة تجاربهم، مما يساهم في تعزيز السياحة الداخلية وزيادة الوعي. من خلال هذه الاستراتيجيات، يمكن للإمارات تسليط الضوء على تنوعها وجذب الزوار لاستكشاف طبيعتها وثقافتها الغنية.

زيادة التفاعل المحلي من خلال عدة استراتيجيات فعالة تهدف لتشجيع المواطنين والمقيمين على استكشاف المعالم السياحية والترفيهية في البلاد أ،تنظيم حملات توعية وتعريف أ،تنظيم حملات توعية وتعريف حملات إعلامية استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية للترويج للمعالم المحلية، تشمل إعلانات تلفزيونية وراديوية، ومحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. محتوى تفاعلي إعداد مقاطع فيديو، تدوينات، وصور لعرض تجارب محلية عاجلة. ب،تطوير برامج حوافز ب،تطوير برامج حوافز خصومات وعروض خاصة تقديم خصومات للمواطنين والمقيمين على الخدمات السياحية. بطاقات السياحة إنشاء بطاقات تمنح مزايا إضافية لأصحابها عند زيارة مواقع متعددة. ج،تنظيم فعاليات ومهرجانات محلية ج،تنظيم فعاليات ومهرجانات محلية مهرجانات ثقافية وفعاليات رياضية تهدف لجذب السكان إلى مناطق متنوعة عبر أنشطة مختلفة. أيام خاصة للمجتمع تخصيص أيام للفعاليات الموجهة لفئات مختلفة من المجتمع. د،تعزيز الشراكات مع الشركات المحلية د،تعزيز الشراكات مع الشركات المحلية التعاون مع الشركات توفير عروض ترويجية خاصة في التعاون مع الشركات المحلية. الشراكات المجتمعية تنظيم جولات سياحية تعكس التراث الثقافي. هـ،تعزيز استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية هـ،تعزيز استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية تطبيقات السياحة تطوير تطبيقات لتعزيز الخدمات السياحية. مواقع ويب تفاعلية إنشاء مواقع تحتوي على معلومات تفصيلية عن الأماكن السياحية. و،تشجيع المشاركة المجتمعية و،تشجيع المشاركة المجتمعية مسابقات وتحديات إعداد ورش عمل ومسابقات لتعزيز مشاركة المجتمع.

2،إبراز الهوية السياحية للإمارات 2،إبراز الهوية السياحية للإمارات ترسيخ الهوية تعزيز المعالم السياحية والاهتمام بالثقافة والقيم الإماراتية، من خلال أنشطة تفاعلية وجذابة.

التفاعل الثقافي تعزيز التواصل بين الجنسيات والثقافات المتنوعة. 3،استخدام المنصات الإلكترونية والإعلامية 3،استخدام المنصات الإلكترونية والإعلامية إنتاج محتوى إبداعي استخدام وسائل مبتكرة تظهر جوانب الحملة وتصل لجمهور عريض.

التفاعل الإعلامي جذب نحو 2000 متابعة إعلامية محلية وعالمية، و500 مليون مشاهدة للحملة. 4،زيادة أعداد السائحين المحليين 4،زيادة أعداد السائحين المحليين زيادة عدد الزوار استقطاب 950 ألف سائح محلي مع زيادة 17٪ في عدد نزلاء الفنادق.

التطبيق الذكي إطلاق تطبيق “الإمارات للسياحة” لدعم وتسهيل الحصول على المعلومات السياحية. نتائج الحملة نتائج الحملة نجاح الحملة أظهرت النتائج نجاحاً ملحوظاً في جذب السياح المحليين وزيادة الإشغال الفندقي.

التوقعات المستقبلية تعزز المبادرة فرصة مضاعفة أعداد السائحين المحليين في المستقبل. من خلال “أجمل شتاء في العالم”، نجحت الإمارات في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية بارزة وتطوير الوعي بجمال وتنوع معالمها.

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