نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في باستير؛ اكتشف معنا أهم الأماكن السياحية والأنشطة الترفيهية في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

ماذا تجد في العاصمة باستير



تعتبر العاصمة باستير، التي تقع في سانت كيتس، من الوجهات السياحية المميزة حيث تلتقي فيها عناصر التاريخ العريق بالجمال الطبيعي الخلاب،ويتميز هذا الموقع بمجموعة متنوعة من الأنشطة والمعالم السياحية التي تجعل منه وجهة مثالية للزوار،سنتناول في هذا المقال أبرز ما يمكن أن يجده الزائرون ويقوموا به في باستير.

الأنشطة الترفيهية والمعالم السياحية



قلعة بريمستون هيل تُعتبر قلعة بريمستون هيل واحدة من أهم المعالم التاريخية في الأمريكتين، وتُعرف بأنها من أفضل الهياكل العسكرية المحفوظة،يُمكن للزوار استكشاف التاريخ الغني للمنطقة والتمتع بالمناظر الخلابة للجزيرة من موقع القلعة الاستراتيجي. جبل ليامويجا لمن يبحث عن المغامرة، يُعتبر تسلق جبل ليامويجا، البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3792 قدمًا، تجربة فريدة،فالوصول إلى قمة الجبل يُوفر رؤية بانورامية رائعة، تجسد مجهودات التسلق بوسائل لا تُنسى. جولات بحرية ورياضات مائية بالنسبة لمحبي الأنشطة البحرية، يُمكنهم الاستمتاع بركوب قوارب الكاياك لاستكشاف الشعاب المرجانية الملونة، أو الانغماس في تجربة الغطس لمشاهدة الأسماك الاستوائية المتألقة. جزيرة نيفيس تبعد جزيرة نيفيس حوالي ثلاثين دقيقة بالعبارة، وتعد ملاذاً هادئاً يُمكن للزوار خلاله الاستمتاع بالشواطئ الذهبية والمياه الصافية الرائقة.

الجولات الغذائية



جولة مشي للمأكولات الكاريبية تقدم تجربة سياحية ممتعة تشكل جولة مشي مع مرشدين لاستكشاف المأكولات التقليدية الكاريبية،تشمل الجولة زيارة أربعة مطاعم محلية لتذوق أطباق تقليدية مثل السمك القد المملح و”جوني كيك” وشاي الليمون. استكشاف الحدائق المحلية يمكن للزوار التوقف في حدائق بالم كورت، وهي واحة خارجية محاطة بأشجار النخيل، توفر لهم فرصة تذوق المأكولات التقليدية والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة.

تجارب محلية



أثناء التجول في المدينة، يُمكن للزوار استكشاف المنازل الاستعمارية الملونة والتعرف على ثقافة سانت كيتس وتاريخها الغني،كما يُمكنهم زيارة المقاهي المحلية الصغيرة مثل “جاليري كافيه” والتي تُقدم شاي الليمون وتعرض الفن المحلي الرائع.

تُقدم باستير لزوارها تجربة متكاملة تجمع بين الاسترخاء والمغامرة، حيث تُعكس طبيعتها الخلابة وتاريخها الغني ومأكولاتها الشهية طابعاً فريداً لا يُنسى.

السياحة في باستير جولة سيرًا على الأقدام

