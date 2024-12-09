السياحة في انتيجوا

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هند السوليه - الرياض - محتويات نبذة عن أنتيغوا السياحية

تُعتبر أنتيغوا مدينة ساحرة تقع في المرتفعات الوسطى لدولة غواتيمالا، حيث تتميز بتاريخها الغني وفن العمارة الإسبانية المتأثر بالباروك،بما أنها كانت عاصمة لمملكة غواتيمالا، فإن المدينة تحتضن العديد من المعالم الأثرية، بما في ذلك أنقاض الكنائس الاستعمارية،علاوة على ذلك، تم تصنيفها كموقع للتراث العالمي لليونسكو، مما يعكس قيمتها الثقافية والتاريخية،ويتحدث سكان أنتيغوا اللغة الإسبانية، مما يجعل المدينة وجهة مشهورة لتعلم اللغة الإسبانية، بفضل توفر العديد من مدارس ومعاهد اللغة المرموقة، أفضل 6 معالم سياحية في أنتيغوا

قوس سانتا كاتالينا يعتبر قوس سانتا كاتالينا من المعالم المميزة في أنتيغوا، ويقع في 5 أفينيو شمال.

تم بناؤه في القرن السابع عشر لربط دير سانتا كاتالينا بمدرسة، مما أتاح للراهبات المعزولات العبور دون المرور في الشارع.

في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، أضيفت ساعة على قمة القوس، كما يوجد مكتب بريد غواتيمالا المبني على القوس. بركان باكايا يعد بركان باكايا واحدًا من الوجهات البركانية الشهيرة، وهو من الأسهل وصولاً.

يوفر تجربة فريدة لمشاهدة النشاط البركاني عن قرب. متحف الفن الاستعماري يقع متحف الفن الاستعماري في مقاطعة ساكاتيبيكيز بمدينة أنتيغوا.

يحتوي على أكبر مجموعة أصلية من اللوحات والنحت الاستعماري في البلاد.

يتميز بهندسته المعمارية الغنية بالتفاصيل ويحتوي على مجموعات شاملة من اللوحات والمنحوتات والأثاث الاستعماري. تل الصليب يوفر تل الصليب إطلالة بانورامية رائعة على مدينة أنتيغوا بكافة تفاصيلها.

تحيط به غابة تضم مناطق استراحة، مما يجعله مكاناً مثالياً للاستمتاع بالمناظر الطبيعية. متحف شوكو يُخصص متحف شوكو لتسليط الضوء على تاريخ الكاكاو والشوكولاتة في أنتيغوا.

يحتوي المتحف على مصنع شوكولاتة خاص حيث تُصنع الشوكولاتة من حبوب الكاكاو الغواتيمالية العضوية.

يوفر فرصاً لورش عمل لصنع الشوكولاتة، مما يمنح الزوار تجربة فريدة. بركان دي أغوا يقع بركان دي أغوا في مقاطعتي ساكاتيبيكيز واسكوينتلا.

يبلغ ارتفاعه 3760 متراً ويتميز بموقع منعزل يجعله معلمًا بارزًا من جميع الاتجاهات.

يشكل خلفية رائعة لعاصمة غواتيمالا التاريخية، أنتيغوا. تعتبر أنتيغوا مدينة غنية بالتراث الثقافي والمعماري، مما يجعلها وجهة مثالية للسياحة والاستكشاف. الأنشطة السياحية في أنتيغوا

فينكا إل بيلار الموقع تقع على بعد دقائق من مدينة أنتيغوا.

الوصف تُعتبر منطقة تحمي الغابات السحابية وأشجار الصنوبر والبلوط، ويصل ارتفاعها إلى 8695 قدمًا فوق مستوى سطح البحر.

الأنشطة مثالية لركوب الدراجات في المناظر الوعرة والمشي لمسافات طويلة،كما يمكن للزوار السباحة في ثلاثة حمامات سباحة تغذيها المياه الجبلية النقية. مزرعة كاوبا الموقع تبعد مسافة صغيرة سيرًا على الأقدام من وسط المدينة.

الوصف تأسست المزرعة عام 2004 بهدف خلق عالم بيئي أكثر استدامة، حيث توفر المنتجات العضوية الطازجة للأسر والمطاعم المحلية، وتقدم دورات في الزراعة المستدامة.

الأنشطة زيارة المزرعة والتعرف على الزراعة المستدامة، بالإضافة للمشاركة في فرص التطوع. مسار كورازون دي أغوا تريل الوصف هو مسار دائري بطول 3 أميال يأخذك عبر منتزه كورازون دي أغوا.

الأنشطة يوفر نزهة طبيعية والتنزه حتى الوصول إلى حديقة صغيرة تتمتع بإطلالات لأميال في كل اتجاه. حديقة فلورنسيا البيئية الوصف تُعتبر مكانًا جميلًا، نظيفًا، ومنعشًا للاستمتاع بالطبيعة.

الأنشطة تشمل ركوب الخيل، السباحة، النزهات، والشواء. تجربة طبق ببيان الوصف يُعتبر طبق ببيان الطبق الوطني لغواتيمالا، حيث يمتزج فيه نكهات ثقافة المايا والثقافة الإسبانية.

المكونات يتكون من حساء اللحم والخضروات.

الأنشطة يُمكن تذوق الطبق من الباعة الجائلين مقابل بضعة دولارات. أماكن ينصح بزيارتها في أنتيغوا

قوس سانتا كاتالينا معلم تاريخي يقع في 5 أفينيو شمال، بُني في القرن السابع عشر. بركان باكايا أحد أكثر الوجهات البركانية شهرة وسهولة في الوصول. متحف الفن الاستعماري يقع في مقاطعة ساكاتيبيكيز ويحتوي على أكبر مجموعة أصلية للرسم والنحت الاستعماري في البلاد. تل الصليب يوفر إطلالة بانورامية رائعة على مدينة أنتيغوا. متحف شوكو مخصص لتاريخ الكاكاو والشوكولاتة في أنتيغوا، ويوفر ورش عمل لصنع الشوكولاتة. بركان دي أغوا بركان طبقي بارتفاع 3760 مترًا، يُعد خلفية رائعة للعاصمة التاريخية أنتيغوا. أشهر المطاعم السياحية في أنتيغوا

مطعم لا بروجا يقدم مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية واللحوم، مع التركيز على البرجر.

يتميز بنظام فريد للاختيار ومجموعة كبيرة من ألعاب الطاولة.

يوفر أجواءً مريحة مناسبة للاستمتاع مع العائلة أو الأصدقاء. مطعم واشوما متخصص في الأطعمة السريعة والطازجة مع التركيز على المصادر المحلية.

يتميز بالتقديم السريع ويقدم خيارات نباتية لوجبات الإفطار والغداء والعشاء. مطعم راندي مطعم صغير يتسع لثمانية أفراد فقط، ويتيح للزوار رؤية الطاهي أثناء العمل.

ينصح بتجربة الجرينجو الإيطالي الحار مع البرتقال والبطاطا المقلية. مطاعم أخرى كانيلا أنتيغوا

مطعم بيستيلوس

مطعم لاس انتورتشا أشهر الأسواق السياحية في أنتيغوا

سوق أنتيغوا المحلي يعتبر وجهة رائعة للتعرف على ثقافة السكان المحليين.

يفتح يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 2 مساءً، حيث تُعتبر أيام السوق الرئيسية هي الاثنين والخميس والسبت.

يحتوي السوق على مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الملابس واللحوم والأسماك الطازجة. سوق بلفين للفن معرض جميل يُظهر إبداعات لفنانين غواتيماليين مميزين.

يركز السوق على الترويج للفن المحلي. شارع السوق يحتوي على منتجات متنوعة من المجوهرات والملابس ومصنوعات المايا بأسعار معقولة. أسواق أخرى سوق دي أرتيسانياس (سوق الحرفيين)

كاسا ديل جادي استمتع بزيارة هذه المطاعم والأسواق لتجربة غنية في أنتيغوا.

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