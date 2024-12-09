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نبذة عن السياحة في باريماروبو



تُعتبر باريماروبو، العاصمة وأكبر مدينة في سورينام، واحدة من أصغر الدول في قارة أمريكا الجنوبية،تتمتع باريماروبو بمكانة مهمة كمركز صناعي، سياحي وتعليمي،تقع المدينة على ضفة نهر سورينام، على بعد حوالي 15 كيلومترًا من المحيط الأطلسي، وتغطي مساحة تقارب 182 كيلومترًا مربعًا،يصل عدد سكانها إلى حوالي 250,000 نسمة،

ميزات باريماروبو السياحية



المدينة التاريخية تحظى باريماروبو بوجود مدينة تاريخية أُدرجت ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو في عام 2002،تعكس المباني الاستعمارية الهولندية القديمة تاريخ المدينة الغني والمتنوع، التنوع الثقافي يعيش في المدينة سكان من خلفيات ثقافية مختلفة تشمل الهنود الآسيويين، والسكان الأصليين الأفارقة، والهولنديين، مما يضفي طابعًا ثقافيًا فريدًا على باريماروبو، المعالم السياحية تحتوي المدينة على كنائس تاريخية مثل كنيسة مارتينوس، التي تُعتبر من أقدم الكنائس في المنطقة.

تشتهر باريماروبو بمبانيها ذات الطراز الاستعماري الهولندي، التي توفر تجربة سياحية متميزة.

تحتوي حديقة جرينفيلد على مساحات واسعة مناسبة للنزهات العائلية والمشي، مما يتيح للزوار الاستمتاع بالطبيعة في قلب المدينة. الأنشطة الخارجية تتيح رحلات نهرية على نهر سورينام للزوار فرصة استكشاف المناظر الطبيعية الخلابة والبيئة الاستوائية.

تضم المدينة أسواقًا حيوية تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية والهدايا التذكارية. المطبخ المحلي تقدم باريماروبو مجموعة متنوعة من الأطباق التقليدية التي تعكس غنى الثقافة المحلية، بما في ذلك أطباق الأرز، والأسماك، واللحوم.

نصائح للسياح



أفضل وقت للزيارة يتميز المناخ الاستوائي في باريماروبو بالدفء على مدار العام، لكن الأشهر من يناير إلى مايو تُعتبر الأكثر ملاءمة لزيارة المدينة.

وسائل النقل تتوفر وسائل النقل العامة مثل الحافلات وسيارات الأجرة، كما يمكن للزوار استئجار دراجات نارية أو سيارات للتنقل بحرية.

تجمع باريماروبو بين التاريخ، الثقافة، والطبيعة، مما يجعلها وجهة سياحية مميزة في سورينام،

أهم 10 معالم سياحية في باريماروبو



تُعتبر باريماروبو، عاصمة سورينام، غنية بالمعالم السياحية التي تعكس تاريخها وتنوع ثقافتها،وفيما يلي أبرز 10 معالم سياحية يمكن للزوار اكتشافها

مسجد كيزيرسترات (Keizersstraat Mosque) يُعتبر هذا المسجد أحد أهم المعالم في المدينة، حيث يتميز بمآذنه المرتفعة وعماريته الفريدة،يعكس المسجد التعايش السلمي بين الأديان، نظرًا لموقعه بجانب كنيس يهودي، حصن فورت زيلانديا (Fort Zeelandia) بُني في القرن الثامن عشر ويُعتبر أحد أبرز المعالم السياحية في سورينام،يقدم هذا الحصن لمحة عن التاريخ الاستعماري الهولندي في المنطقة، كما يحتوي على متحف صغير ومطعم،يفتح الحصن أبوابه للزوار يوميًا ما عدا السبت والاثنين، كاتدرائية القديسين بولس وبطرس (Saints Peter and Paul Cathedral) تُعد أكبر كاتدرائية في نصف الكرة الأرضية الغربي، وتم افتتاحها في عام 1883،تشتهر بمنحوتاتها الرائعة وأعمالها الخشبية الدقيقة، وكانت في الأصل مسرحًا قبل أن تتحول إلى كاتدرائية، معبد نيفي شالوم (Neve Shalom Synagogue) يعود تاريخ هذا المعبد اليهودي الأثري إلى عام 1726، ويقع بجانب مسجد كيزيرسترات، ويعتبر من أقدم المعابد في المنطقة. معبد آريا الهندوسي (Arya Dewaker Temple) تم افتتاح هذا المعبد في عام 2001، ويُعتبر أكبر معبد هندوسي في البلاد، وقد صممه الهولندي آرثر دي جروت، حيث يُعد مركزًا مهمًا للعبادة للمجتمع الهندوسي في المدينة، القصر الرئاسي (Presidential Palace) يقع على الجانب الآخر من ميدان الاستقلال، ويُعتبر مركزًا حكوميًا هامًا،يشمل ميدان الاستقلال أيضًا الجمعية الوطنية، والكونجرس، ومحكمة العدل، ووزارة المالية. فورت نوأمستردام (Fort New Amsterdam) يُعتبر هذا الحصن التاريخي علامة بارزة عند التقاء نهري سورينام وكومويجيني،بُني بين عامي 1734 و1747، ويمثل معلمًا سياحيًا مفتوحًا للزوار مجانًا. معرض الفنون (Art Gallery) يعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية بما في ذلك اللوحات والمنحوتات، مما يجعله مكانًا مثاليًا لعشاق الفنون التشكيلية. متنزه باريماروبو (Paramaribo Zoo) حديقة الحيوانات تقدم تجربة مميزة مع مجموعة واسعة من الحيوانات والطيور،يُعتبر متنزهًا مثيرًا للزيارة، خاصة للعائلات. حديقة النخيل (Palm Garden) تقع خلف القصر الرئاسي، وتوفر مناظر طبيعية خلابة لأشجار النخيل، وتُعد موطنًا للطيور الاستوائية والقردة الكبوشية.

تُعتبر باريماروبو وجهة سياحية غنية بالتاريخ والثقافة، حيث توفر مجموعة واسعة من الأنشطة والمعالم التي تلبي اهتمامات الزوار،