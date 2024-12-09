نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في باتومي، إليك أفضل المعالم السياحية والفنادق والمطاعم هنا في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

بحث حول مدينة باتومي



تعتبر مدينة باتومي واحدة من أبرز الوجهات السياحية على الساحل الجنوبي الغربي لجورجيا، حيث تُلقب بلؤلؤة البحر الأسود،تضم المدينة مجموعة متنوعة من العناصر الطبيعية والمعمارية الحديثة التي تعكس تطور المدينة ونموها،يُمشّط الطابع الأوروبي والآسيوي فيهما، مُشكّلاً توليفة فريدة تثير دهشة الزوار،يُظهر تنوع العمارة في باتومي التأثيرات الجورجية مع العناصر الفرنسية، الإنجليزية، والتركية، مما يجعلها وجهة جذابة للباحثين عن تجارب ثقافية متميزة.

المعالم السياحية في باتومي



تتسم باتومي بتنوع معالمها السياحية التي تشمل الشواطئ، الحدائق، الميادين، المتاحف، الكاتدرائيات، والمساجد، إلى جانب العديد من المناطق التي تجمع بين جمال الطبيعة وروعة التصميم العصري،فيما يلي بعض المعالم السياحية البارزة في المدينة

حديقة باتومي النباتية تقع هذه الحديقة على بُعد 9 كيلومترات من مصب نهر أفواه وأدجارا، وقد أُسست في عام 1881 على يد البروفيسور أندرو كراسنوف،تُعتبر من أقدم وأجمل الحدائق في باتومي، حيث تضم تنوعًا كبيرًا من النباتات من مختلف أنحاء العالم،تحتوي الحديقة على منطقة للبامبو والحديقة الصينية، إلى جانب عدة برك مائية ساحرة تُضفي عليها جمالاً إضافياً. قلعة غونيو تُعد قلعة غونيو واحدة من المعالم التاريخية العثمانية في منطقة أدجارا شمالي باتومي،رغم كونها في حالة خراب، فهي تظل موقعًا بارزًا يجذب الزوار،يُنصح بزيارة القلعة مع مرشد سياحي للتعرف على تاريخها العريق وحصن غونيو الشهير، والذي يُعتبر من أقدم الحصون في جورجيا.

الأنشطة المتاحة في باتومي



التنزه في الحدائق العامة يُمكنك الاستمتاع بالمساحات الخضراء المطلة على الشاطئ الرئيسي، والمليئة بالأشجار والنباتات المتنوعة.

استكشاف النوافير والمطاعم والكافيهات يُمكنك الاسترخاء والتلذذ بالطعام في مجموعة من المطاعم والكافيهات المنتشرة في المدينة.

تُعد باتومي وجهة مثالية لعشاق الثقافة والطبيعة، حيث تجمع المدينة بين تاريخها العريق والتصميم المعاصر، وذلك في إطار من الهدوء والجمال الطبيعي الذي يُميزها.