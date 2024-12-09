نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في ريسيفي أجمل 5 معالم سياحية وأفضل الفنادق في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

نبذة عن مدينة ريسيفي



مدينة ريسيفي، عاصمة ولاية بيرنامبوكو في شمال البرازيل، تعد واحدة من أسرع المدن التجارية نمواً في البلاد،نشأت المدينة على ضفاف نهر كابيباريبي، حيث تتواجد فيها مجموعة غنية من المعالم السياحية والثقافية.

تحتوي ريسيفي على معالم بارزة، من بينها بلدة أوليندا التاريخية، التي تم تصنيفها كموقع تراث عالمي لليونسكو، وتقع على بُعد 10.2 كم من مركز المدينة،تشتهر المدينة أيضًا بأجوائها الاحتفالية، ولا سيما كرنفالاتها المفعمة بالحياة، فضلاً عن الأسواق النابضة بالحركة والمدينة القديمة ذات الألوان الزاهية،لذا، تُعرف ريسيفي بلقب “قلعة الثقافة” لما تتمتع به من تنوع ثقافي وتاريخي.

تعتبر الكرنفالات في ريسيفي من أبرز الأحداث السنوية التي تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، حيث يتمكن الزوار من الانغماس في الأجواء الاحتفالية والاستمتاع بالموسيقى والرقص والنشاطات المتنوعة،كما توفر المدينة تجربة تسوق مميزة من خلال العديد من الأسواق والمراكز التجارية التي تلبي احتياجات المواطنين والزوار على حد سواء.

أنشطة السياحة في ريسيفي



مطاعم السياحة في ريسيفي



معالم السياحة في ريسيفي



تعتبر ريسيفي وجهة سياحية متميزة تضم مجموعة من المعالم السياحية الرائعة التي تستقطب الزوار من شتى بقاع العالم،ومن أبرز هذه المعالم

متحف باكو دو فريفو المركزي



تجربة ثقافية يقدم المتحف للزوار فرصة تعلم رقصة الفريفو الرسمية لكرنفال ريسيفي، فضلاً عن مشاهدة العروض الحية.

معروضات مميزة يحتوي المتحف على معروضات متنوعة تشمل عربات الكرنفال السابقة ومدارس الرقص التي ترحب بالزوار.

مدينة ريسيفي القديمة



معالم تاريخية تتمتع المدينة بعمارة تاريخية مهيبة وأسواق ملونة، ومن بين أبرز معالمها ساحة الجمهورية مسرح سانتا إيزابيل كاتدرائية ساو بيدرو دوس كليريجوس سوق ساو جوزيه



معهد ريكاردو بريناند



أعمال فنية يضم المعهد مجموعة متميزة من الأعمال الفنية البرازيلية والأوروبية والتحف التاريخية.

مرافق متعددة يتضمن المعهد حديقة واسعة ومكتبة ومتحف ومعرض فني.

مجموعات فريدة يحتوي على أكبر مجموعة من أعمال الرسام الهولندي فرانس بوست، وأيضاً يضم أكبر مجموعة من المراسيم في العالم.

ميدان ماركو زيرو



قلب المدينة يعد ميدان ماركو زيرو النقطة الرئيسية لمدينة ريسيفي.

أنشطة متنوعة يمكن الزوار الاستمتاع بالمناظر الخلابة للشعاب المرجانية ومنتزه النحت، فضلاً عن التسوق في مركز الحرف اليدوية.

شاطئ بوا فياجيم



وجهة استرخاء يُعد الشاطئ مساحة مثالية للاسترخاء والاستمتاع بالمياه الفيروزية الهادئة.

أجواء احتفالية المنطقة مليئة بالعديد من المطاعم والمقاهي والنوادي الليلية التي تضفي أجواءً احتفالية مميزة على الشاطئ.

تقدم ريسيفي مزيجاً من الأنشطة والمعالم السياحية التي تجعلها وجهة مثالية للسياح الذين يبحثون عن تجربة ثقافية وتاريخية غنية، إضافة إلى الاسترخاء والاستمتاع بالحياة الليلية النابضة بالحيوية.

تحتضن المدينة أيضاً مجموعة من الفنادق الرائعة التي توفر إقامة مريحة وتجربة فاخر للسياح،ومن الأفضل هذه الفنادق

1،فندق مانيبو ريسيفي (Hotel Manibu Recife)



الموقع يقع قريبًا من شاطئ بوا فياجيم الشهير.

المرافق يوفر الفندق حمام سباحة، مركز للياقة البدنية، وساونا.

الخدمات يحتوي على مطعم يقدم أطباق محلية وعالمية، بالإضافة إلى بار يقدم المشروبات والوجبات الخفيفة.

2،فندق دوبلي (Hotel Dublê)



الموقع يقع في حي بوا فياجيم، على بُعد خطوات من الشاطئ.

المرافق يوفر الفندق غرف مكيفة وخدمة الواي فاي المجانية.

الخدمات يتميز بتقديم وجبة إفطار متنوعة وتوافر خدمة الغرف على مدار الساعة.

3،جراند ميركيور ريسيفي بوا فياجيم (Grand Mercure Recife Boa Viagem)



الموقع يتمتع بموقع متميز مباشرةً على شاطئ بوا فياجيم.

المرافق يحتوي الفندق على حمام سباحة خارجي، مركز للياقة البدنية، ومنتجع صحي.

الخدمات يقدم مطعم الفندق مأكولات بحرية وأطباق برازيلية تقليدية.

4،فندق راديسون ريسيفي (Radisson Recife)



الموقع يقع في منطقة بوا فياجيم على طول الشاطئ.

المرافق يضم الفندق حمام سباحة، مركز للياقة البدنية، وغرف اجتماعات.

الخدمات يوفر مطعم الفندق وجبات إفطار وغداء وعشاء مع خيارات من المأكولات العالمية.

5،فندق ترانس أمريكا برستيج بيتش كلاس (Transamerica Prestige Beach Class International)



الموقع يقع على شاطئ بوا فياجيم، مما يوفر مناظر خلابة للمحيط.

المرافق يحتوي الفندق على حمام سباحة، مركز للياقة البدنية، وساونا.

الخدمات يقدم إفطار بوفيه يوميًا ومطعمًا يقدم مجموعة متنوعة من الأطباق المحلية والدولية.

تتميز هذه الفنادق بمواقعها الاستثنائية بالقرب من الشاطئ، فضلاً عن المرافق الحديثة والخدمات المتميزة التي تجعلها الخيار الأمثل للإقامة خلال زيارة ريسيفي.

أسواق السياحة في ريسيفي

