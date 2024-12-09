نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في جزيرة سان سلفادور في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

نبذة عن جزيرة سان سلفادور



تُعتبر جزيرة سان سلفادور واحدة من أبرز الجزر الواقعة في أقصى شرق أرخبيل جزر الباهاما، حيث تتميز بجمالها الطبيعي وموقعها الاستراتيجي،يُعتقد أن هذه الجزيرة كانت النقطة التي وطأ فيها كريستوفر كولومبوس لأول مرة في نصف الكرة الغربي، رغم أن هناك بعض العلماء الذين يعارضون هذا الادعاء،

توجد الجزيرة على بُعد 322 كيلومترًا (200 ميل) جنوب شرق مدينة ناسو، وتشغل المياه الجزء الأكبر من مساحتها البالغة 163 كيلومترًا مربعًا (63 ميلًا مربعًا)،تحتضن الجزيرة 28 بحيرة غير ساحلية، وتعتبر بحيرة بطول 19 كيلومترًا (12 ميلًا) هي الأكبر بينها،يبلغ عدد سكان الجزيرة تقريبًا 1200 نسمة، وتُعتبر قمة جبل كير، التي ترتفع إلى 41 مترًا (135 قدمًا)، أعلى نقطة على الجزيرة.

تُشتهر سان سلفادور أيضًا بكونها واحدة من أفضل وجهات الغوص في جزر الباهاما، مما يجعلها مكانًا مفضلًا لعشاق المغامرات البحرية والطبيعة.

معالم السياحة في جزيرة سان سلفادور



تضم جزيرة سان سلفادور مجموعة من المعالم السياحية التاريخية والطبيعية التي تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم،فيما يلي استعراض لأبرز هذه المعالم

حديقة لاندفول



الوصف تُعد حديقة لاندفول منطقة حجريّة تقع في خليج فرنانديز على الساحل الغربي لسان سلفادور.

تُعد حديقة لاندفول منطقة حجريّة تقع في خليج فرنانديز على الساحل الغربي لسان سلفادور. الأهمية التاريخية يحيي هذا المكان ذكرى أول هبوط لكريستوفر كولومبوس في العالم الجديد، مما يجعله نقطة جذب هامة لمحبي التاريخ والمستكشفين.

يحيي هذا المكان ذكرى أول هبوط لكريستوفر كولومبوس في العالم الجديد، مما يجعله نقطة جذب هامة لمحبي التاريخ والمستكشفين. التجربة السياحية يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهد غروب الشمس الرائع مع وجود النصب التذكاري في المقدمة، مما يقدم تجربة مميزة.

نصب تابان التذكاري



الوصف يُعتبر نصب تابان عمودًا حجريًا صغيرًا ذي أربعة جوانب.

يُعتبر نصب تابان عمودًا حجريًا صغيرًا ذي أربعة جوانب. الموقع يقع هذا النصب جنوب مدينة كوكبيرن على شاطئ خليج فرنانديز، وهو يُعتبر علامة الميل رقم 5 على الطريق الرئيسي.

يقع هذا النصب جنوب مدينة كوكبيرن على شاطئ خليج فرنانديز، وهو يُعتبر علامة الميل رقم 5 على الطريق الرئيسي. الأهمية التاريخية تم تكريسه من قِبل شركة الغاز تابان في عام 1951 تكريمًا لكريستوفر كولومبوس ودوره في اكتشاف العالم الجديد.

تشكل هذه المعالم جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي الغني للجزيرة، مما يجعلها وجهة مرموقة لعشاق التاريخ والطبيعة على السواء.

قلعة واتلينج



الموقع تقع القلعة في فرينش باي على جزيرة سان سلفادور.

تقع القلعة في فرينش باي على جزيرة سان سلفادور. الأسماء البديلة تعرف أيضًا باسم ساندي بوينت إستيت.

تعرف أيضًا باسم ساندي بوينت إستيت. الوصف تُعتبر القلعة أطلالًا ضخمة ترتفع حوالي 26 مترًا (85 قدمًا) فوق مستوى سطح البحر، وتبعد حوالي 4 كيلومترات (2.5 ميل) عن البحيرة الكبيرة في الطرف الجنوبي الغربي من الجزيرة.

تُعتبر القلعة أطلالًا ضخمة ترتفع حوالي 26 مترًا (85 قدمًا) فوق مستوى سطح البحر، وتبعد حوالي 4 كيلومترات (2.5 ميل) عن البحيرة الكبيرة في الطرف الجنوبي الغربي من الجزيرة. الأساطير المحلية تُحاط القلعة بمجموعة من الأساطير، حيث تُروى قصص عن قرصان عاش من خلال إنقاذ حطام السفن المنهارة أو بمهاجمة السفن للحصول على غنائمها،غالبًا ما يضيف “الخبراء” المحليون تفاصيل مثيرة حول تاريخ القلعة وأساطيرها.

النصب التذكاري للألعاب الأولمبية لكولومبوس



الموقع يقع في لونج باي على بُعد 5 كيلومترات (3 أميال) جنوب مدينة كوكبيرن.

يقع في لونج باي على بُعد 5 كيلومترات (3 أميال) جنوب مدينة كوكبيرن. التاريخ تم تشييده في عام 1968 لإحياء ذكرى الألعاب الأولمبية التي أقيمت في المكسيك.

تم تشييده في عام 1968 لإحياء ذكرى الألعاب الأولمبية التي أقيمت في المكسيك. القصة خلال الاحتفالات، حمل عداؤون شعلة أولمبية ودوروا حول الجزيرة قبل الوصول إلى النصب التذكاري وإضاءة الشعلة هناك، ثم نُقلت الشعلة إلى المكسيك على متن سفينة حربية، مما أضاف طابعًا تاريخيًا واحتفاليًا للنصب.

تُعتبر هذه المعالم جزءًا لا يتجزأ من التراث التاريخي والثقافي الغني لجزر سان سلفادور، مما يجذب السياح الراغبين في استكشاف تاريخ الجزيرة وأساطيرها.

نصب كولومبوس التذكاري



الموقع يقع النصب شمال النصب التذكاري للألعاب الأولمبية في لونج باي.

يقع النصب شمال النصب التذكاري للألعاب الأولمبية في لونج باي. التاريخ تم تشييد النصب في 25 ديسمبر 1956 بواسطة روث دورلاشر وولبر مالفين، وهي خبيرة أمريكية بارزة في تاريخ كولومبوس.

تم تشييد النصب في 25 ديسمبر 1956 بواسطة روث دورلاشر وولبر مالفين، وهي خبيرة أمريكية بارزة في تاريخ كولومبوس. الأهمية يخلد هذا النصب ذكرى هبوط المستكشف كريستوفر كولومبوس في العالم الجديد، حيث يُعتقد أن هذا الموقع هو المكان الفعلي الذي وطأ فيه كولومبوس ورجاله أرض نصف الكرة الغربي لأول مرة، ما يميزه عن المواقع الأخرى التي تم تمييزها سابقًا.

كوكبيرن تاون



الوصف تُعتبر كوكبيرن تاون عاصمة جزيرة سان سلفادور.

تُعتبر كوكبيرن تاون عاصمة جزيرة سان سلفادور. النطق تُنطق المدينة “كو-بيرن”.

تُنطق المدينة “كو-بيرن”. التاريخ اتخذت هذه القرية الساحلية اسمها من جورج كوكبيرن، أول حاكم ملكي لجزر الباهاما الذي زار هذه الجزيرة النائية،تعتبر كوكبيرن تاون نقطة مركزية في الجزيرة تجمع بين تاريخها البحري وثقافتها المحلية.

مطاعم السياحة في جزيرة سان سلفادور



تحتضن جزيرة سان سلفادور مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم تجارب طعام مميزة للسياح،فيما يلي أبرز هذه المطاعم

مطعم ومقهى باراديس يقدم أجواء هادئة وأطباق شهية من المأكولات المحلية والعالمية. مطعم دون هيريبرتو السياحي يُعرف بتقديم المأكولات التقليدية للجزيرة مع لمسة عصرية. مقهى ومطعم كولومبوس تافيرن يتميز بإطلالات خلابة ويقدم أطباق بحرية لذيذة مع قائمة متنوعة من المشروبات. مقهى ساحة هارلم السياحي يوفر أجواء غير رسمية ويقدم الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة. مطعم كارلي للوجبات الجاهزة يعد مكانًا مثاليًا للحصول على وجبات جاهزة وسريعة للسياح الذين يفضلون الطعام أثناء التنقل. دا اللوز تري كافي اند ريستورانتي يوفر أطباقًا طازجة ومشروبات مميزة في أجواء مريحة. مقهى دريفتوود السياحي يقدم مجموعة متنوعة من الأطباق والمشروبات المحلية في بيئة رائعة على الشاطئ. مطعم نادي شاطئ جواناهاني يوفر تجربة تناول طعام راقية مع إطلالات على الشاطئ. مطعم نادي ميد كولومبوس جزر الباهاما يُعرف بالخدمة الراقية وأطباقه المستوحاة من المأكولات البحرية. مقهى ومطعم منتجع رايدنج روك ومارينا يوفر تجربة طعام شاملة مع إطلالات على المارينا وأطباق لذيذة. مقهى ومطعم منتجع ساند السياحي يقدم قائمة متنوعة من المأكولات البحرية واللحوم مع أجواء استوائية مميزة.

تجمع هذه المطاعم بين تقديم الأطباق التقليدية لجزر الباهاما وتجارب الطهي العالمية، مما يجعلها مثالية للسياح الباحثين عن تجربة طعام فريدة من نوعها.