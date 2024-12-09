نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في سالتا أهم فنادق وأبرز معالم المدينة الأرجنتينية في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

نبذة عن مدينة سالتا

تعد مدينة سالتا واحدة من الوجهات السياحية البارزة في شمال غرب الأرجنتين، حيث تكتسب شهرتها من تاريخها العريق وثقافتها الغنية،يختبر الزوار في هذه المدينة تجربة فريدة من نوعها تجمع بين المعالم السياحية الجذابة والطبيعة الخلابة.

تأسست مدينة سالتا في عام 1582 ميلادي على يد الإسبان في فترة الاستعمار، ومنذ ذلك الحين أصبحت المدينة مركزاً حضارياً مهماً،تميز شوارع سالتا المرصوفة بالحصى والمعمار التقليدي الأسباني الذي يضفي جمالية تاريخية فريدة على المنطقة.

العاصمة والموقع تعتبر سالتا عاصمة لمقاطعة سالتا في شمال غرب الأرجنتين، وهي أكبر مدينة في المقاطعة وتعمل كمركز إداري واقتصادي حيوي.

تعتبر سالتا عاصمة لمقاطعة سالتا في شمال غرب الأرجنتين، وهي أكبر مدينة في المقاطعة وتعمل كمركز إداري واقتصادي حيوي. عدد السكان بحسب إحصائيات عام 2010، بلغ عدد سكان سالتا حوالي 618,375 نسمة، مما يجعلها المدينة السابعة من حيث عدد السكان في الأرجنتين.

بحسب إحصائيات عام 2010، بلغ عدد سكان سالتا حوالي 618,375 نسمة، مما يجعلها المدينة السابعة من حيث عدد السكان في الأرجنتين. الثقافة والتقاليد تحتفظ سالتا بالكثير من تقاليد السكان الأصليين بسبب عدم استقبالها لعدد كبير من المهاجرين الأوروبيين، مما يجعلها وجهة غنية بالتاريخ والثقافة الأصيلة.

معالم السياحة والأنشطة

العمارة الإسبانية تعتبر كاتدرائية سالتا من أبرز معالم العمارة الإسبانية في المدينة، وتتميز بجمالها الفريد.

تعتبر كاتدرائية سالتا من أبرز معالم العمارة الإسبانية في المدينة، وتتميز بجمالها الفريد. ساحة 9 يوليو تُعتبر هذه الساحة المركزية نقطة التقاء للفعاليات الاجتماعية والثقافية.

تُعتبر هذه الساحة المركزية نقطة التقاء للفعاليات الاجتماعية والثقافية. المتاحف تحتوي المدينة على متاحف متعددة مثل متحف تاريخ سالتا، الذي يعرض تاريخ وثقافة المنطقة.

تحتوي المدينة على متاحف متعددة مثل متحف تاريخ سالتا، الذي يعرض تاريخ وثقافة المنطقة. الأنشطة الخارجية تقع سالتا في منطقة جبال الأنديز مما يوفر فرصة رائعة لاستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة.

تقع سالتا في منطقة جبال الأنديز مما يوفر فرصة رائعة لاستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة. التجربة الثقافية يمكن للزوار الاستمتاع بالمهرجانات المحلية والحفلات الموسيقية التي تعكس الثقافة الفريدة للسكان المحليين.

تجمع مدينة سالتا بين اكتساب المعرفة عن التاريخ والثقافة الغنية، مما يجعلها وجهة سياحية مثيرة وملهمة في شمال غرب الأرجنتين.

معالم السياحة في سالتا



متحف آرتي إتنيكو أمريكانو

الوصف يعتبر هذا المتحف أحد أبرز المعالم السياحية في سالتا بسبب مجموعته الرائعة من الفنون الأصلية والتحف التاريخية، التي تعكس تأثير ثقافة الأنديز وعالم ما قبل كولومبوس.

يعتبر هذا المتحف أحد أبرز المعالم السياحية في سالتا بسبب مجموعته الرائعة من الفنون الأصلية والتحف التاريخية، التي تعكس تأثير ثقافة الأنديز وعالم ما قبل كولومبوس. المحتويات تتضمن المجموعة المنسوجات، الأقنعة، الفخار، الآلات الموسيقية، والصور الفوتوغرافية.

تتضمن المجموعة المنسوجات، الأقنعة، الفخار، الآلات الموسيقية، والصور الفوتوغرافية. الزيارة يقع المتحف على بعد 10 دقائق سيرًا على الأقدام من مركز المدينة ويعتبر وجهة مميزة تستحق الزيارة، حيث يمكن للزوار الاستفادة من الجولات الشخصية المتاحة.

بلازا 9 دي خوليو

الوصف تُعتبر بلازا 9 دي خوليو الساحة الرئيسية في سالتا، حيث تتميز بالعمارة الإسبانية والشوارع المرصوفة بالحصى.

تُعتبر بلازا 9 دي خوليو الساحة الرئيسية في سالتا، حيث تتميز بالعمارة الإسبانية والشوارع المرصوفة بالحصى. المعالم El Cabildo مبنى بلدية استعماري يعود للقرن الثامن عشر ويحتوي على ساحة فناء مزينة بالزهور ومتحف. كاتدرائية “Basílica de Salta” كنيسة نموذجية تتميز بواجهة وردية وزخرفة داخلية معقدة يمكن للزوار استكشافها.



متحف هاي مونتانا الأثري

الوصف يعتبر هذا المتحف مركزًا مهمًا للأنثروبولوجيا وثقافة الأنديز، حيث يعرض مومياء واحدة من آثار الإنكا بشكل دوري.

يعتبر هذا المتحف مركزًا مهمًا للأنثروبولوجيا وثقافة الأنديز، حيث يعرض مومياء واحدة من آثار الإنكا بشكل دوري. المحتويات يقدم المتحف نظرة عميقة على ثقافة الإنكا وآثار الجبال، مع أوصاف متاحة باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

سيرو سان برناردو

الوصف يعد Cerro San Bernardo أحد أعظم المعالم الطبيعية في سالتا ويتيح لزواره مناظر بانورامية مذهلة.

يعد Cerro San Bernardo أحد أعظم المعالم الطبيعية في سالتا ويتيح لزواره مناظر بانورامية مذهلة. الأنشطة التلفريك يوفر التلفريك رحلة مريحة إلى القمة، لكن يفضل السير على الأقدام للاستمتاع بالمناظر. المنطقة المحيطة تقع حديقة سان مارتن هي نقطة الانطلاق للتلفريك، حيث يمكن القيام بنشاطات متنوعة.

الطعام يتوفر الطعام الخفيف عند القمة للاستمتاع أثناء الزيارة.

تميز مدينة سالتا بمعالمها المتنوعة، مما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق التاريخ والثقافة والطبيعة.

أنشطة السياحة في سالتا

تقدم مدينة سالتا مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تتيح للزوار التعرف على الثقافة الأرجنتينية، من أهم هذه الأنشطة

ركوب قطار لاس نوبيس

الوصف يُعد قطار لاس نوبيس من أبرز رحلات القطارات في الأرجنتين، حيث يتيح للركاب مشاهدة مناظر خلابة للريف.

يُعد قطار لاس نوبيس من أبرز رحلات القطارات في الأرجنتين، حيث يتيح للركاب مشاهدة مناظر خلابة للريف. المسار تبدأ الرحلة من سالتا إلى وادي ليرما ثم إلى كويبرادا ديل تورو، مرورًا بجسر لا بولفوريلا.

تبدأ الرحلة من سالتا إلى وادي ليرما ثم إلى كويبرادا ديل تورو، مرورًا بجسر لا بولفوريلا. الموسم والتكلفة المتاحة فقط من أبريل إلى منتصف ديسمبر، رغم تكلفة التذاكر المرتفعة إلا أن التجربة تستحق ذلك.

تناول فطائر إمباناداس

الوصف تُعرف سالتا بفطائر الإمباناداس التي تُعتبر الأفضل في الأرجنتين، وتتميز بحجمها الصغير وحشواتها اللذيذة.

تُعرف سالتا بفطائر الإمباناداس التي تُعتبر الأفضل في الأرجنتين، وتتميز بحجمها الصغير وحشواتها اللذيذة. التجربة يُنصح بزيارة مطعم “باتيو دي لا إمبانادا” لتجربة هذه الفطائر الشهية.

زيارة لاس ساليناس غرانديز

الوصف تُعد لاس ساليناس غرانديز من أبرز معالم السياحة، حيث توفر مناظر طبيعية رائعة.

تُعد لاس ساليناس غرانديز من أبرز معالم السياحة، حيث توفر مناظر طبيعية رائعة. الأنشطة الاستكشاف يمكنك زيارة مواقع استخراج الملح والتجول في المناظر الطبيعية المحيطة. المسار تستكشف الزوار عدة قرى مما يعكس الحياة الريفية المحلية. زيارة بورماماركا التأمل في جمال طبيعة المنطقة وزيارة سوق الحرف اليدوية. التقاط الصور تأكد من التقاط لحظات رائعة عند الممرات الجبلية المدهشة.



تُعد مدينة سالتا وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والثقافة، حيث توفر للزوار تجربة ممتعة تتضمن تاريخها العريق ومعالمها الطبيعية الرائعة.