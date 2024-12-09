نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في جزيرة أكلينز؛ أشهر 6 معالم سياحية في الجزيرة في المقال التالي

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نبذة عن جزيرة أكلينز



جزيرة أكلينز وجزيرة كروكيد



تُعد جزيرتا أكلينز وكروكيد من الوجهات الطبيعية الفريدة التي تشكل معًا شكلاً ي reminiscent of البوميرانج،تقع هاتان الجزيرتان في البحر الكاريبي، وتتميزان بتاريخهما الغني وبيئتهما الطبيعية الخلابة،

الشكل تشكل الجزيرتان معًا شكلًا يشبه البوميرانج.

تشكل الجزيرتان معًا شكلًا يشبه البوميرانج. جزيرة كروكيد تقع في الجزء الشمالي بسطح يبلغ 181 كيلومترًا مربعًا (70 ميلًا مربعًا).

تقع في الجزء الشمالي بسطح يبلغ 181 كيلومترًا مربعًا (70 ميلًا مربعًا). جزيرة أكلينز تقع في الجنوب وتغطي مساحة 311 كيلومترًا مربعًا (120 ميلًا مربعًا).

تقع في الجنوب وتغطي مساحة 311 كيلومترًا مربعًا (120 ميلًا مربعًا). الموقع تبتعد الجزيرتان بحوالي 386 كم (240 ميلًا) جنوب شرق مدينة ناساو، عاصمة جزر البهاما.

تبتعد الجزيرتان بحوالي 386 كم (240 ميلًا) جنوب شرق مدينة ناساو، عاصمة جزر البهاما. الطبيعة تُعتبر كل من الجزيرتين تقريبًا طبيعية، حيث توفر شواطئ رملية بيضاء، وتعد موطنًا للصيادين والمزارعين،تفصلهما بحيرة خليج أكلينز، مما جعلهما ملاذًا للأنشطة المائية مثل ركوب القوارب وصيد الأسماك والغوص.

التاريخ

استكشاف كولومبوس قام كريستوفر كولومبوس بزيارة المنطقة خلال القرن الخامس عشر في سعيه للعثور على المعادن الثمينة.

قام كريستوفر كولومبوس بزيارة المنطقة خلال القرن الخامس عشر في سعيه للعثور على المعادن الثمينة. القراصنة أصبحت الجزر لاحقًا ملاذًا للقراصنة الذين كانوا يهاجمون السفن في ممر جزيرة كروكيد، وهو الممر المائي الضيق بين الجزيرتين.

معالم السياحة في جزيرة أكلينز



تحتوي جزيرة أكلينز على مجموعة من المعالم السياحية البارزة التي تعكس تاريخها وثقافتها الفريدة،

مواقع لوكيان الهندية

الوصف يُعتبر هذا الموقع من بقايا الثقافة الهندية القديمة، ويُعتقد أنه أحد أكبر مستوطنات لوكيان الهندية في جزر الباهاما.

يُعتبر هذا الموقع من بقايا الثقافة الهندية القديمة، ويُعتقد أنه أحد أكبر مستوطنات لوكيان الهندية في جزر الباهاما. الموقع يقع هذا الموقع على طول شاطئ خليج بومبي، جنوبي سبرينج بوينت مباشرةً.

يقع هذا الموقع على طول شاطئ خليج بومبي، جنوبي سبرينج بوينت مباشرةً. الاكتشافات تم اكتشاف عشرة مواقع قديمة تعود للوكينيين بواسطة علماء الآثار التابعين لجمعية National Geographic في منطقة سامانا كاي، التي تقع جنوب غرب سبرينج بوينت في جزيرة أكلينز.

خليج ويلز الفرنسي

الوصف تُعتبر دلتا مستنقعية تصل إلى مستنقع غابات القرم، مما يضيف لمسة من الجمال الطبيعي إلى المنطقة.

تُعتبر دلتا مستنقعية تصل إلى مستنقع غابات القرم، مما يضيف لمسة من الجمال الطبيعي إلى المنطقة. البيئة يتميز هذا الخليج بتنوع الحياة البرية، وهذا يجعله وجهة مثالية للباحثين عن الطبيعة والمغامرات الخارجية.

تُعتبر جزيرتا أكلينز وكروكيد وجهتين استثنائيتين لمن يسعى للهدوء والتمتع بجمال الطبيعة البكر، بالإضافة إلى غناهما بالمعالم السياحية التاريخية والطبيعية، مما يجعلهما من الوجهات المفضلة للسياح والمستكشفين،