نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في سغناغي، تعرف معنا على أهم المزارات السياحية هنا وأشهر الفنادق والمطاعم في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

ندرة السياحة في مدينة سغناغي



تعتبر سغناغي واحدة من المدن الرائدة في مجال السياحة في شرق جورجيا، حيث تقع على قمة تل مرتفع،تتسم هذه البلدة الصغيرة بشوارعها المرصوفة بالحصى ومناظرها الطبيعية الخلابة، مما يجعلها وجهة مفضلة للسياح من مختلف أنحاء العالم،شهدت المدينة تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مما عزز مكانتها كمركز سياحي رئيسي.

تبعد سغناغي مسافة ساعة واحدة تقريبًا بالسيارة عن العاصمة تبليسي، وتضم عددًا كبيرًا من السكان،تُعرف المدينة بلقب “مدينة الحب” نظرًا لتاريخها الثقافي الغني والتراث الرومانسي، مما يجعلها وجهة مثالية للأزواج في حفلات الزفاف أو خلال عطلات شهر العسل.

المعالم السياحية في سغناغي



دير بودبي سانت نينو (Bodbe Monastery of Saint Nino) يعتبر هذا الدير من أشهر المعالم بالقرب من سغناغي، حيث يحيط به مزارع أشجار الأرز والسرو، ويبعد مسافة قصيرة عن مركز المدينة.

تأسس الدير في القرن التاسع عشر، وكان يعكس روح التقاليد الأرثوذكسية، حيث تم دفن القديسة نينو فيه، وهي شخصية بارزة في التاريخ الجورجي.

يتميز الدير بتصميمه المعماري الفريد، ويحتوي على مجموعة من اللوحات الجدارية المزخرفة التي تزين جدرانه الداخلية والخارجية.

يوفر الدير فرصة للزوار لاستكشاف البيئات التاريخية وأداء الطقوس الدينية. الأسوار القديمة للمدينة تملك سغناغي أسوارًا قديمة تعود إلى القرن الثامن عشر، وتمنح الزوار إطلالات خلابة على المناظر المحيطة.

يمكن للزوار التنقل على الأسوار واستكشاف الأبراج التاريخية التي كانت تستخدم كوسيلة للدفاع عن المدينة. متحف سغناغي يعد متحف سغناغي وجهة ثقافية رائعة، حيث يوفر لمحة شاملة عن تاريخ المدينة وتراثها الثقافي.

يحتوي المتحف على مجموعة من القطع الأثرية والفنون، التي تعكس تطور تاريخ سغناغي عبر العصور. الكنائس القديمة تسهم الكنائس القديمة، التي تعود إلى العصور الوسطى، في تعزيز الطابع المعماري الفريد للمدينة، حيث تتميز بتصميماتها الرائعة. السوق المحلي يعتبر السوق المحلي نقطة التقاء ثقافية، حيث يمكن للزوار شراء المنتجات الجورجية التقليدية، بما في ذلك الأطعمة الطازجة والحرف اليدوية.

تتميز سغناغي بطقسها المعتدل على مدار السنة، مما يجعلها وجهة جذابة للزيارة في أي وقت من السنة.