نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في كورينتس؛ تعرف إلى معالمها السياحية المميزة وأنشطتها الترفيهية في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

نبذة عن مدينة كورينتس



مدينة كورينتس، عاصمة مقاطعة كورينتس في الأرجنتين، تقع على الضفة الشرقية لنهر بارانا العظيم،تبعد المدينة حوالي 1000 كيلومتر (621 ميل) عن بوينس آيرس و300 كيلومتر (186 ميل) عن بوساداس،وفقًا لتعداد السكان في عام 2010، بلغ عدد السكان 346,334 نسمة،تتميز المدينة بمناخها اللطيف، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة السنوية حوالي 21.3 درجة مئوية (70.3 درجة فهرنهايت).

على الرغم من أن الكثير من المسافرين يرون أن كورينتس مجرد محطة توقف بين وجهات سياحية أكثر شهرة مثل إجوازو أو أسونسيون، إلا أن المدينة تقدم تجربة فريدة تعكس الحياة الأرجنتينية التقليدية بعيدًا عن صخب السياح،تعتبر كورينتس وجهة مبهجة تستحق الاستكشاف لمن يبحث عنها.

معالم السياحية في كورينتس



تتميز مدينة كورينتس بمزيج متناغم من العمارة الاستعمارية والحديثة، إضافةً إلى وجود العديد من الكنائس الجميلة وحدائق الأشجار، مثل لاباتشو، سييبو، وجاكاراندا،كما تعد المدينة موطنًا لأحد أكبر احتفالات الكرنفال في الأرجنتين،تتضمن أبرز معالم كورينتس السياحية ما يلي

1،ساحل كونستانيرا



يُعتبر ساحل كورينتس أحد أكثر الشواطئ جاذبية في ريو بارانا،يتميز بشواطئه الرملية الذهبية والنباتات الخلابة،يُنصح بزيارة الساحل في وقت متأخر بعد الظهر، حيث يجتمع السكان المحليون للسباحة أو الاستمتاع بوجبة ومشروب في المطاعم والبارات المحيطة.

2،متحف كورينتس للتاريخ



يوفر متحف كورينتس للتاريخ للزوار فرصة التعرف على تاريخ المدينة الإقليمي من خلال معروضاته المتنوعة،يقع المتحف في مبنى يحيط به أشجار محيطة، ويحتوي على مجموعة مميزة من المعروضات تشمل

العملات المعدنية القديمة

الأسلحة التاريخية

الأثاث العتيق

قطع أثرية دينية متنوعة

3،تياترو خوان دي فيرا



يعتبر تياترو خوان دي فيرا واحدة من أبرز الوجهات لعشاق المسرح، حيث يتسم بتصميمه الاستعماري الفخم،يُعتبر المكان من أجمل دور الأداء في المنطقة، ويمكن للزوار الاستمتاع بجمال سقف القبة المطلية في حال عدم وجود عروض قائمة.

4،متحف الحرفيين الفولكلوريين التقليديين



يُعتبر هذا المتحف وورشة العمل مكانًا جذابًا للمهتمين بالحرف التقليدية الإقليمية،يقع في مبنى تاريخي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، حيث يمكن للزوار مشاهدة الحرفيين أثناء تعليمهم لطلابهم فنون التعامل مع الجلد والخشب والفضة.

5،متحف كورينتس الأثري والأنثروبولوجي



يشتمل هذا المتحف الصغير، الموجود في إحدى أقدم بيوت كورينتس، على مجموعة من القطع الأثرية المثيرة للاهتمام، تشمل

الجرار الجنائزية

بلاط يعود للعصر الاستعماري

معروضات تتعلق بالعمارة المحلية

6،كاتدرائية سيدة الوردية



تعد الكاتدرائية الرئيسية في المدينة رمزًا معماريًا يستحق الزيارة، حيث تُعرف بأبراجها التوأم المذهلة وواجهتها البراقة،تقع كاتدرائية سيدة الوردية في ساحة بلازا سارجنتو كابرال، وتعتبر واحدة من المعالم البارزة في كورينتس.

أنشطة السياحة في كورينتس



تتضمن أنشطة السياحة في كورينتس ما يلي

كرنفال كورينتينو



يُعتبر كرنفال كورينتينو من أبرز الاحتفالات في الأرجنتين، وقد يتفوق حتى على كرنفال غواليجوايتشو،يجذب هذا الحدث مجموعة كبيرة من الراقصين النشيطين من جميع أنحاء المقاطعة، ويستمر على مدار أربعة عطلات نهاية أسبوع، حيث تجمع الحشود الكبيرة لتستمتع بعروض لا تُنسى.

تناول الطعام المحلي



تشكل تجربة تناول الطعام جزءًا أساسيًا من مغامرة السفر، وعند زيارة كورينتس، يجد الزوار مجموعة متنوعة من المطاعم التي تقدم أطباقًا محلية شهية،يمكن للزوار التمتع بوجبة سوروبي، وهو نوع مميز من الأسماك المتواجدة بكثرة في نهر بارانا، في أماكن تطل على النهر.

فنادق السياحة في كورينتس



تقدم مدينة كورينتس مجموعة واسعة من خيارات الإقامة، تناسب كافة الميزانيات،من بين الفنادق والنزل والمنتجعات الشهيرة

فندق كازينو توريزمو يوفر إقامة فاخرة مع إمكانية الاستمتاع بالكازينو. أجنحة لا روزادا تقدم تجربة إقامة مريحة وأنيقة. دونسويتس أبارت مثالي للإقامات الطويلة مع شقق مجهزة بالكامل. هوستال تشا خيار اقتصادي للمسافرين الذين يبحثون عن إقامة مريحة وبأسعار معقولة. لا كونفيانزا يوفر إقامة مريحة ومرافق جيدة. ديزاين هاوس كورينتس يتميز بتصميم عصري ومرافق ممتازة. فندق أسترو أبارت كورينتس يقدم شقق فندقية مناسبة للعائلات والمجموعات. كابانياس سان خوسيه خيار رائع لعشاق الطبيعة والمكوث في الأكواخ.

أنشطة أخرى في كورينتس



بالإضافة إلى الكرنفال وتجربة الطعام، يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة مثل

القيام برحلات نهرية لاستكشاف جمال نهر بارانا والاستمتاع بالمناظر الخلابة.

زيارة المتاحف والمعالم التاريخية مثل متحف كورينتس للفنون ومتحف التاريخ الطبيعي.

التسوق في الأسواق المحلية لاقتناء الهدايا التذكارية والمنتجات الحرفية الفريدة.

تقدم مدينة كورينتس مزيجًا رائعًا من الثقافة والتاريخ والترفيه، مما يجعلها وجهة سياحية فريدة من نوعها في الأرجنتين.

مطاعم السياحة في كورينتس

أثناء زيارتك لكورينتس، ستستمتع بمجموعة متنوعة من المطاعم التي تقدم أشهى الأطباق المحلية والعالمية،إليك بعض المطاعم المميزة

مطعم لوس لاباكوس يقدم أطباقًا محلية لذيذة وأجواء مريحة. مونتيغو ريستو يوفر تجربة طعام مميزة بأطباق مبتكرة. مطعم مندوزا 999 مكان رائع لتذوق الأطباق التقليدية. إل كابو روجيليو ألفاريز يقدم أطباقًا متنوعة تناسب جميع الأذواق. مطعم إل باريلون specializes في المشويات والأطباق اللذيذة. مقهى ورستو فيلومينا يقدم تجربة مقهى فريدة مع قائمة طعام متنوعة. كوستا كازينو ومطعم مكان رائع للاستمتاع بالألعاب وتناول الطعام. مطعم لوس كارداليس يقدم وجبات لذيذة وأجواء مريحة.

أسواق السياحة في كورينتس

عند زيارة كورينتس، يمكنك التسوق وشراء الهدايا التذكارية من المراكز التجارية التالية

جاليريا كورينتس مركز تجاري يوفر مجموعة متنوعة من المحلات. مركز تسوق بيماركا سينتيناريو مكان مثالي للتسوق وتناول الطعام. اسباسيو ميندوزا مركز تجاري مميز. مركز سبورتنج يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات. موسيموندو مكان جيد لشراء الأجهزة المنزلية والإلكترونيات. مركز موتو مركز تسوق شامل. رابيباغو دون مونشو يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات.

الطقس في مدينة كورينتس

تشهد كورينتس طقسًا لطيفًا على مدار العام، وأفضل الأوقات لزيارتها تشمل الأشهر التالية

مايو

يونيو

سبتمبر

أما الأشهر الأكثر سخونة فهي

يناير كانون الثاني

فبراير شباط

ديسمبر كانون الأول

تشتد الرياح في

أكتوبر

أغسطس

سبتمبر

أكبر فرصة لهطول الأمطار تكون في

نوفمبر

فبراير

مايو

تبلغ متوسط درجة الحرارة في كورينتس طوال العام حوالي 27 درجة مئوية (80 درجة فهرنهايت).

نصائح قبل السياحة في كورينتس

احرص على إحضار نسخ من جواز سفرك، ورقية وإلكترونية. تحقق من إمكانية التحويل النقدي قبل السفر. تأكد من أن بطاقتك الائتمانية تعمل في البلد قبل زيارته. احضر معك محول شاحن، حيث أن بعض البلدان تتطلب مقابس مختلفة الحجم والجهد. احجز تذاكر الأماكن التي تريد زيارتها مسبقًا لتجنب الازدحام. تحقق من رسوم الدخول أو الخروج من الدولة. احصل على كتيبات إرشادية تحتوي على خرائط وعبارات مفيدة. ابحث عن الأحداث المحلية المقبلة، لتتمكن من حضور المهرجانات والاحتفالات. جرب الأطباق الوطنية المشهورة في كورينتس.

تتيح لك زيارة كورينتس الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة والمعالم السياحية، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء عطلة مليئة بالمرح.