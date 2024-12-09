نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في ادنبرة شاهد قائمة أجمل 15 منطقة سياحية 2025 في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

مبنى البرلمان الاسكتلندي في مدينة ادنبرة



يُعتبر مبنى البرلمان الاسكتلندي في مدينة إدنبرة مثالاً بارزاً للعمارة الحديثة، حيث يختلف تمامًا عن المباني التقليدية ذات الطراز الجورجي والكنائس القوطية المهيبة التي تُعرف بها المدينة،تم الانتهاء من بناء هذا الصّرح الفريد في عام 2004، وقد أثار جدلاً واسعًا بسبب تصميمه المبتكر، تكلفته العالية، وموقعه الاستراتيجي عند سفح مقعد آرثر،يعد المبنى وجهة سياحية رئيسية تستقطب زوار إدنبرة.

يتميز المبنى بتصميمه المعماري المذهل الذي يعكس جمال الطبيعة الاسكتلندية ويحتفل بثقافة الشعب الاسكتلندي،يسعى المهندسون إلى إنشاء توازن بين المعمار المُعاصر والبيئة المحيطة؛ حيث يمكن للزوار خلال الجولات السياحية استكشاف الطبقات العميقة من المعنى والاستعارات، ابتداءً من القاعة الرئيسية ذات الإضاءة الخافتة وصولاً إلى غرفة المناقشة المشرقة المثيرة للإعجاب.

معرض الصور الوطني الاسكتلندي



يقع معرض الصور الوطني الاسكتلندي على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من Royal Mile، ويعتبر واحدًا من أبرز المعالم الثقافية في المدينة،منذ افتتاحه في عام 1889، أُدرج هذا المعرض الرائع الذي يتميز بالطراز النيو قوطى في الشارع الرئيسي للمدينة، ويحتوي على مجموعة مدهشة من اللوحات، الصور، والمنحوتات.

يتضمن المعرض أكثر من 3000 عمل فني، بالإضافة إلى عدد لا يُحصى من الرسومات، المطبوعات، والصور المعروضة،تعود أغلبية هذه الأعمال إلى فنانين اسكتلنديين، ومن أبرز الشخصيات التاريخية التي تُجسدها هذه اللوحات ماري، ملكة اسكتلندا، والشاعر الوطني روبرت بيرنز، مما يساهم في تسليط الضوء على تاريخ البلاد وثقافتها الغنية.

الوشم الملكي ادنبره العسكري



يعتبر “الوشم الملكي ادنبره العسكري” حدثًا سنويًا مميزًا يجذب الأنظار، ويُعقد في أغسطس من كل عام،يقع في موقع مذهل على Esplanade of Edinburgh Castle، حيث يقدم مجموعة من فرق المسيرة العسكرية عرضًا بديعًا،يعتبر هذا الحدث أحد أبرز الفعاليات الثقافية في المدينة، إلى جانب مهرجان The Fringe، الذي يعد أكبر مهرجان للفنون في العالم.

ينقل الوشم الجمهور إلى عالم ساحر من خلال عرض مدهش يضم مئات من الزمارين، فرق المسيرة، وراقصين يؤدون أغانٍ أسكتلندية تقليدية وألحان عسكرية،الجو العام يصبح أكثر تألقاً مع إضاءة قلعة إدنبرة المهيبة في الخلفية والألعاب النارية التي تنفجر في السماء، مما يُضفي لمسة سحرية على هذا الحدث الاستثنائي.