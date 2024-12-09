نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في غرينادا؛ تعرف على أهم المعالم السياحية والفنادق المميزة في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

بحث حول السياحة في دولة غرينادا

بحث حول السياحة في دولة غرينادا

تعتبر غرينادا، التي تُعرف بـ “جزيرة التوابل” لما تتمتع به من تنوع للمعادن الطبيعية مثل جوزة الطيب، واحدة من الوجهات السياحية البارزة في البحر الكاريبي،تقع غرينادا في أقصى جنوب البحر الكاريبي، وتتميز بمزيج غني من المعالم الطبيعية والتراث الثقافي، مما يجعلها وجهة مثالية للسياح.

أبرز معالم السياحة في غرينادا

أبرز معالم السياحة في غرينادا

شاطئ غراند آنس الوصف يعتبر شاطئ غراند آنس من أشهر الشواطئ في غرينادا، حيث يتميز برماله البيضاء الناعمة ومياهه الزرقاء الهادئة،تحيط به أشجار اللوز ونخيل جوز الهند، مما يخلق بيئة استوائية ساحرة،

يعتبر شاطئ غراند آنس من أشهر الشواطئ في غرينادا، حيث يتميز برماله البيضاء الناعمة ومياهه الزرقاء الهادئة،تحيط به أشجار اللوز ونخيل جوز الهند، مما يخلق بيئة استوائية ساحرة، النشاطات يتاح للزوار السباحة، الاسترخاء على الرمال، والاستمتاع بالمشروبات والوجبات المقدمة من بائعي الشاطئ، حديقة النحت تحت الماء الوصف تقع هذه الحديقة في خليج مولينيير على الساحل الغربي، وهي عبارة عن شعاب مرجانية صناعية صممها الفنان جيسون دي كايرس تايلور،

تقع هذه الحديقة في خليج مولينيير على الساحل الغربي، وهي عبارة عن شعاب مرجانية صناعية صممها الفنان جيسون دي كايرس تايلور، النشاطات يمكن للزوار استكشاف الحديقة بواسطة القوارب ذات القاع الزجاجي، مما يتيح لهم رؤية المنحوتات تحت الماء مع الحياة البحرية المحيطة بها، فورت فريدريك الوصف يُعتبر هذا الحصن التاريخي، الذي تم بناؤه في عام 1779، موقعاً استراتيجياً يوفر إطلالات رائعة على مدينة سانت جورج والبحر،يتميز بلقب “الحصن المواجه للخلف” بسبب تصميمه الفريد،

يُعتبر هذا الحصن التاريخي، الذي تم بناؤه في عام 1779، موقعاً استراتيجياً يوفر إطلالات رائعة على مدينة سانت جورج والبحر،يتميز بلقب “الحصن المواجه للخلف” بسبب تصميمه الفريد، النشاطات يمكن للزوار الاستمتاع بالمناظر البانورامية والتعرف على تاريخ الحصن، شلالات فوربورن الوصف تقع شلالات فوربورن في منطقة مرتفعة، وتعتبر من أشهر المعالم الطبيعية في الجزيرة،

تقع شلالات فوربورن في منطقة مرتفعة، وتعتبر من أشهر المعالم الطبيعية في الجزيرة، النشاطات يمكن للزوار الاستمتاع بالسباحة في البرك الطبيعية المتواجدة تحت الشلالات والتنزه في المسارات المحيطة، مزرعة جوزة الطيب الوصف توفر المزرعة جولات تعليمية توضح كيفية زراعة وتحصيل التوابل، مصحوبة بمعلومات عن تاريخها وتأثيرها على الاقتصاد المحلي،

توفر المزرعة جولات تعليمية توضح كيفية زراعة وتحصيل التوابل، مصحوبة بمعلومات عن تاريخها وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، النشاطات تنظم جولات تعليمية وتجريبية حول زراعة جوزة الطيب وطرق إنتاجها،

تقدم غرينادا بفضل تنوع معالمها الطبيعية والتراثية تجارب متنوعة تلبي أذواق المسافرين المختلفة، بدءًا من الاسترخاء على الشواطئ وصولًا إلى استكشاف تاريخ وثقافة الجزيرة.

معالم السياحة في غرينادا

معالم السياحة في غرينادا

مرفأ كاريناج

الوصف يعد مرفأ كاريناج في سانت جورج مركز الحياة البحرية والتجارية في المدينة، حيث يتميز بموقعه الساحر على الواجهة البحرية، ويستقطب الزوار للتجول في المحلات التجارية و تجربة المأكولات البحرية الطازجة في المطاعم المحلية،

يعد مرفأ كاريناج في سانت جورج مركز الحياة البحرية والتجارية في المدينة، حيث يتميز بموقعه الساحر على الواجهة البحرية، ويستقطب الزوار للتجول في المحلات التجارية و تجربة المأكولات البحرية الطازجة في المطاعم المحلية، النشاطات يمكن للزوار استكشاف المحلات، الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، وزيارة تمثال المسيح العميق من البرونز،

منتزه غراند إيتانغ الوطني ومحمية الغابات

الوصف يقع المنتزه في داخل الجزيرة ويعتبر ملاذًا طبيعياً غنيًا بالحياة البرية، ويحتوي على بحيرة غراند إيتانغ التي تشكلت بفعل نشاط بركاني،

يقع المنتزه في داخل الجزيرة ويعتبر ملاذًا طبيعياً غنيًا بالحياة البرية، ويحتوي على بحيرة غراند إيتانغ التي تشكلت بفعل نشاط بركاني، النشاطات تُتاح للزوار الفرصة للمشي لمسافات طويلة واستكشاف الغابات المطيرة و التنزه حول البحيرة، مع وجود عدة مسارات مثل مسار مورن لا باي جولة ذات توجيه ذاتي لمدة 30 دقيقة. مسار كونكورد فولز سياحة ترفيهية تمر بثلاث شلالات. مسار شورلاين تريل يدور حول بحيرة غراند إيتانغ. شلالات Seven Sisters وMount Qua Qua Trail تجربة تنزه فريدة حول الشلالات.

تُتاح للزوار الفرصة للمشي لمسافات طويلة واستكشاف الغابات المطيرة و التنزه حول البحيرة، مع وجود عدة مسارات مثل

تعتبر غرينادا وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والأنشطة الخارجية، حيث توفر مناظر طبيعية خلابة وتجارب مميزة في المواقع الطبيعية والثقافية.

مطاعم السياحة في غرينادا

مطاعم السياحة في غرينادا

توفر غرينادا تجربة تناول طعام استثنائية مع تشكيلة متنوعة من المطاعم التي تقدم أطباقاً محلية ودولية،إليك بعض الخيارات المميزة

مطعم رودس في كالاباش الوصف يقدم أطباقاً شهية مع التركيز على المكونات الطازجة، ويتميز بأجواء مريحة وخدمة متميزة، مطعم وبيتزا أنطونيو الوصف متخصص في البيتزا والأطباق الإيطالية، ويوفر تجربة غير رسمية مع طعام لذيذ، مقهى ومطعم الركن الكوبي الوصف يقدم أطباقاً كوبية تقليدية، تضم المأكولات البحرية واللحوم، مطعم ومقهى قصر بيتا الوصف يوفر قائمة متنوعة تشمل الأطباق المحلية والعالمية في أجواء مريحة، مطعم باتريك المحلي الوصف يقدم أطباقاً محلية مميزة، مع التركيز على النكهات والمكونات الطازجة، مقهى أمبريلاز بيتش الوصف يقع على الشاطئ ويقدم وجبات خفيفة ومشروبات باردة في أجواء استوائية فريدة، مطعم دودي دوك غرينادا الوصف مشهور بمأكولاته البحرية والأطباق المحلية اللذيذة، ويتميز بجو مريح وأنيق، مقهى ساند بار آند جريل الوصف يقدم وجبات خفيفة ومشروبات على الشاطئ، مع إطلالات ساحرة على البحر،

أنشطة السياحة في غرينادا

أنشطة السياحة في غرينادا

تقدم غرينادا مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تلبي ميول وتفضيلات جميع الزوار،إليك أبرز الأنشطة

زيارة شاطئ غراند آنس الوصف يُعتبر من أفضل الشواطئ في البحر الكاريبي، مثالي للسباحة والاسترخاء، استكشاف الشلالات الوصف تحتوي غرينادا على شلالات رائعة مثل شلالات Seven Sisters، التي يمكن السباحة تحت مياهها، المشي في الغابات المطيرة الوصف توفر الجزيرة مسارات للمشي لمسافات طويلة في الغابات المطيرة، مثل تلك الموجودة في منتزه غراند إيتانغ الوطني، السباحة والغوص والغطس الوصف يتيح الاستمتاع بالأنشطة المائية في الشعاب المرجانية المحيطة، زيارة الحصون والمتاحف الوصف تُعتبر زيارة المعالم التاريخية مثل حصن جورج وفورت فريدريك تجربة ثقافية غنية، استكشاف مدينة سانت جورج الوصف عاصمة غرينادا ذات المناظر الخلابة، التي تضم الكثير من المعالم التاريخية والأسواق الحيوية،

استمتع بوقتك في غرينادا واستكشف جمال الجزيرة وتنوع أنشطتها ومطاعمها الرائعة!