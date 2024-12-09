نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في غنت أجمل وأروع 7 مناطق سياحية وأفضل الفنادق في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

نبذة عن مدينة غنت (جنت) في بلجيكا



تقع مدينة غنت في المنطقة الفلمنكية في بلجيكا، وهي عاصمة مقاطعة فلاندر الشرقية وأكبر مدنها،تعتبر غنت ثالث أكبر مدينة في بلجيكا من حيث الحجم، بعد بروكسل وأنتويرب، حيث تتميز بتنوعها الثقافي والتاريخي،

تأسست مدينة غنت كمستوطنة عند التقاء نهري شيلدت وليي،خلال أواخر العصور الوسطى، أصبحت واحدة من أكبر وأغنى مدن شمال أوروبا، حيث بلغ عدد سكانها حوالي 50,000 شخص في عام 1300، مما جعلها مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا هامًا في تلك الفترة الزمنية،

تُعد غنت ثاني أكبر بلدية في بلجيكا من حيث عدد السكان، حيث تغطي منطقة العاصمة، بما في ذلك المناطق المحيطة بها، مساحة تبلغ حوالي 1,205 كيلومتر مربع (465 ميل مربع)، وكان عدد سكان المدينة حوالي 560,522 نسمة اعتبارًا من 1 يناير 2025،

أما الحكومة الحالية للمدينة، فهي برئاسة ماتياس دي كليرك من الحزب الليبرالي والديمقراطي Open VLD،

تتمتع مدينة غنت بتاريخ طويل من التجارة والصناعة، مما ساهم في ثروتها وازدهارها خلال العصور الوسطى،اليوم، تشتهر المدينة بجامعتها العريقة وتاريخها الثقافي الغني، والمعمار الجميل الذي يجمع بين الطرازات التاريخية والحديثة،تضم المدينة العديد من المعالم السياحية الشهيرة، مثل الكاتدرائيات، والقلاع، والمباني التاريخية، بالإضافة إلى المهرجانات الثقافية التي تعكس عمق تاريخها وتنوعها،

أجمل 7 مناطق سياحية في مدينة غنت

