نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في غنت أجمل وأروع 7 مناطق سياحية وأفضل الفنادق في المقال التالي
هند السوليه - الرياض - محتويات
نبذة عن مدينة غنت (جنت) في بلجيكا
تقع مدينة غنت في المنطقة الفلمنكية في بلجيكا، وهي عاصمة مقاطعة فلاندر الشرقية وأكبر مدنها،تعتبر غنت ثالث أكبر مدينة في بلجيكا من حيث الحجم، بعد بروكسل وأنتويرب، حيث تتميز بتنوعها الثقافي والتاريخي،
تأسست مدينة غنت كمستوطنة عند التقاء نهري شيلدت وليي،خلال أواخر العصور الوسطى، أصبحت واحدة من أكبر وأغنى مدن شمال أوروبا، حيث بلغ عدد سكانها حوالي 50,000 شخص في عام 1300، مما جعلها مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا هامًا في تلك الفترة الزمنية،
تُعد غنت ثاني أكبر بلدية في بلجيكا من حيث عدد السكان، حيث تغطي منطقة العاصمة، بما في ذلك المناطق المحيطة بها، مساحة تبلغ حوالي 1,205 كيلومتر مربع (465 ميل مربع)، وكان عدد سكان المدينة حوالي 560,522 نسمة اعتبارًا من 1 يناير 2025،
أما الحكومة الحالية للمدينة، فهي برئاسة ماتياس دي كليرك من الحزب الليبرالي والديمقراطي Open VLD،
تتمتع مدينة غنت بتاريخ طويل من التجارة والصناعة، مما ساهم في ثروتها وازدهارها خلال العصور الوسطى،اليوم، تشتهر المدينة بجامعتها العريقة وتاريخها الثقافي الغني، والمعمار الجميل الذي يجمع بين الطرازات التاريخية والحديثة،تضم المدينة العديد من المعالم السياحية الشهيرة، مثل الكاتدرائيات، والقلاع، والمباني التاريخية، بالإضافة إلى المهرجانات الثقافية التي تعكس عمق تاريخها وتنوعها،
أجمل 7 مناطق سياحية في مدينة غنت
- كاتدرائية القديس بافو (St،Bavo’s Cathedral)
- تُعتبر كاتدرائية القديس بافو من أبرز المعالم السياحية في غنت، حيث تتميز بعمارتها القوطية الرائعة،تحتوي الكاتدرائية على مذبح مدينة غنت الشهير، المعروف بـ “عشق الحمل الغامض”، والذي يُعتبر من أعظم الأعمال الفنية في الرسم الفلمنكي،يتم عرض العديد من اللوحات الفنية أيضًا بواسطة فنانين معروفين مثل بيتر بول روبنز وفرانس بوربوس،
- يمكن للزوار استكشاف الفن القوطي والتمتع بجمال اللوحات الفنية التاريخية، بالإضافة إلى زيارة السرداب والكنيسة الرئيسية،
- قلعة جرافنستين (Gravensteen Castle)
- تُعد قلعة جرافنستين واحدة من أقوى القلاع المحاطة بخنادق في أوروبا الغربية، وتم بناؤها بين عامي 1180 و1200،تتميز القلعة بفن التحصين الأوروبي في العصور الوسطى، وهي مثال ممتاز للهندسة المعمارية العسكرية من تلك الحقبة،
- يمكن للزوار استكشاف القلعة وتاريخها والتجول في ساحة Sint-Veerleplein القديمة المجاورة،
- كنيسة القديس ميخائيل (St،Michael’s Church)
- تقع كنيسة القديس ميخائيل على شاطئ نهر Leie، وتتميز بمعمارها القوطي الضخم المصنوع من الحجر الرملي البلجيكي،تضم الكنيسة العديد من الكنوز الفنية، بما في ذلك التماثيل واللوحات من فترة الباروك،
- يمكن للزوار زيارة الكنيسة والاستمتاع بالإطلالات الرائعة من جسر Sint-Michielsbrug المجاور،
- قناة كورينلي (Korenlei Canal)
- توفر قناة كورينلي مناظر خلابة للمباني التاريخية على الضفة المقابلة لنهر Graslei،يُعرف المكان بواجهاته الرائعة والمباني التاريخية مثل القصر الروماني المعاد بناؤه،
- يمكن للزوار التنزه على طول القناة والتقاط الصور للمباني الجميلة والواجهات،
- متحف الفنون الجميلة (Museum of Fine Arts)
- يركز المتحف على الفن من القرنين الخامس عشر إلى العشرين، ويضم مجموعة رائعة من اللوحات والسجاد التاريخي،تشمل المعروضات أيضًا لوحات لفنانين بلجيكيين مشهورين،
- يمكن للزوار استكشاف المعارض الفنية المختلفة والتعرف على الأعمال الفنية التاريخية والمعاصرة،
- متحف غنت (STAM)
- يقع متحف غنت في دير Cistercian في Bijloke، ويعرض تاريخ المدينة وثقافتها من خلال مجموعة متنوعة من المعروضات التي تشمل المجوهرات والأسلحة واللوحات والكتب،
- يمكن للزوار زيارة المتحف واستكشاف المعروضات الدائمة والمؤقتة، والتعرف على التاريخ الثقافي للمدينة،
- منطقة سوق غنت القديم (Old Market Area)
- كانت منطقة السوق القديمة سوقًا للأسماك ثم للخضروات في القرون الوسطى، وتحتوي على سوق اللحم المغطى (Groot Vleeshuis) والعديد من المباني التاريخية مثل Penshuizeken (كوخ الأمعاء)،
- يمكن للزوار التجول في المنطقة القديمة وزيارة سوق اللحم التاريخي، والتعرف على المباني التاريخية والمعمارية،
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