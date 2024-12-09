نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في كوكونت كريك في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

دراسة في جماليات عالم الفراشات



تعد زيارة عالم الفراشات في مدينة كوكونت كريك تجربة فريدة تتسم بالسحر والجمال،تقع هذه الواحة الهادئة في قلب منتزه Tradewinds، وقد الافتتاح هذا المعلم في عام 1988، لتصبح بذلك الوحيدة من نوعها في الولايات المتحدة، ولا تزال تعتبر الأكبر على مستوى العالم،على مر الأعوام، نجحت الإدارة في تربية أكثر من مليون فراشة، مما يتيح للزوار فرصة غير مسبوقة لمتابعة عملية خروج الفراشات من شرانقها.

التنوع البيئي في وينستون بارك بكوكونت كريك



تم تصميم مركز الطبيعة فيرن فورست ليعكس التنوع البيولوجي الغني للمنطقة المحيطة، حيث يكثر فيها أكثر من 30 نوعًا من السرخس،يغطي هذا الملاذ البيئي مساحة تبلغ 244 فدانًا في مقاطعة بروارد، ويحتوي على بقايا مجرى السرو كريك،يمكن للزوار استكشاف المسارات الواسعة والاستمتاع بأصوات الطبيعة مثل حفيف الأوراق وزقزقة الطيور.

توجه المسارات المتعرجة الزوار عبر أراضٍ خصبة، مما يتيح لهم مشاهدة الحياة البرية المحلية، مثل سلحفاة غوفر وثعبان نيلي وذئب وثعالب،يُنصح بالحفاظ على الهدوء والمشي بخفة لملاحظة الحيوانات الصغيرة مثل السحالي التي قد تكون مختبئة تحت الأقدام.

تجربة تسوق فريدة في بروميناد كوكونت كريك



تسهم بروميناد كوكونت كريك في تجربة تسوق استثنائية، حيث يمثل هذا المركز العصري مركزًا متنوعًا يضم مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم،توفر الأجواء الراقية، التي تشمل نوافير متدفقة وأشجار نخيل، بيئة مثالية للاستراحة والاستمتاع.

يجمع المركز بين متاجر فريدة مثل Apricot Lane Boutique، بالإضافة إلى سلاسل تجارية معروفة مثل Lululemon وLenscrafters وChico، مما يجعله وجهة جذابة للزوار.

الاستمتاع بالهواء النقي في هيلزبورو بينيلاند



تتميز منطقة هيلزبورو بينيلاند الطبيعية، المدعومة بمساحة تصل إلى 44 فدانًا، بأسلوب فريد من الترابط مع الطبيعة، حيث تُعتبر واحدة من أبرز الوجهات السياحية في كوكونت كريك،يحيط بالزوار تنوع نباتي يعكس ثراء البيئة في جنوب فلوريدا، حيث تزين غابات الصنوبر المسطحة والأراضي الرطبة المطلة على البيئة.

تشمل النباتات المتواجدة هنا منشار بالميتو، الصنوبر المائل، سرخس المستنقعات، سابال بالم، والسرو، مما يضفي على المكان طابعًا طبيعيًا فريدًا،تتفتح الأزهار البرية بألوان زاهية، مما يحسن المشهد ويجذب الفراشات،يمكن العثور على زهرة العاطفة Corkystem، الأعشاب الحديدية، والكوري الأزرق في المسارات الرئيسية.

يمتد مسار Prairie Trail على مسافة 700 قدم من موقف السيارات، ليأخذ الزوار في جولة عبر مستنقع Cypress Dome إلى Prairie Overlook، حيث يمكنهم الاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة للWet Prairie وغابات Pine Flatwoods،يُنصح باستخدام رذاذ الحشرات للوقاية من البعوض، الذي قد يكون مزعجًا في المنطقة.

تحقيق المتعة في وينستون بارك



تُعتبر وينستون بارك وجهة ترفيهية محبوبة تقع في قلب حي سكني بكوكونت كريك،توفر الحديقة تشكيلة متنوعة من المرافق التي تلبي احتياجات الزوار، بما في ذلك ملعب ذو طابع فضاء، وكذلك ملاعب للتنس والراكيت والكرة الطائرة وكرة السلة، بالإضافة إلى طاولات نزهة مغطاة وجناح ضخم، مما يسهل تنظيم الحفلات في الهواء الطلق.

تقدم الحديقة أيضًا تجربة طبيعية غنية، حيث تضم ممشى خشبي بطول 1005 أقدام، ومسار طويل، ومحمية طبيعية تجذب مجموعة متنوعة من الحياة البرية المثيرة مثل الإغوانا وسرب من الطيور.

تجربة متكاملة في Tradewinds Park



لا يمكن للزوار أن يشعروا بالملل عند زيارة Tradewinds Park،سواء كانت النية التنزه بجانب البحيرة، أو الجري على الممرات المرصوفة، أو حتى ممارسة لعبة الفريسبي، فسيجد الزوار الكثير من المساحات التي تناسب أنشطتهم المفضلة في هذه الجوهرة الواقعة في جنوب فلوريدا.

يمتد Tradewinds Park على أكثر من 600 فدان على جانبي طريق Sample Road، ويحتوي على العديد من المرافق الترفيهية مثل إسطبلات الخيول، وقطار بخاري نموذجي، وعالم الفراشة، بالإضافة إلى ملعبين للجولف، وملاعب للكرة الطائرة، وملاعب للبيسبول، وملاعب للكرة القدم،تُعتبر هذه الحديقة الأكبر في مقاطعة بروارد، مع تقديم تجربة ترحب بالزوار للاستمتاع بأنشطة مثل الصيد في البحيرة، ركوب الخيول، أو الاسترخاء تحت أشعة الشمس.

استكشاف الفروسية في مركز Acts 2 Acres



يعتبر مركز الفروسية Acts 2 Acres وجهة لا يمكن تفويتها لعشاق الخيول عند زيارة كوكونت كريك،يعد هذا المركز نقطة محورية في المدينة يوفر فرصة لتعلم ركوب الخيل بالطريقة الإنجليزية للأطفال والكبار على حد سواء،سواء كان الهدف هو احتراف القفز أو اكتساب الثقة الكافية للركوب، فإن زيارة المركز تعد بتوفير تجربة فريدة وثمينة.

يدير المركز السيدة ميشيل بيكارد منذ عام 2007، ويحتوي على ساحتين لركوب الخيل، حظيرة كبيرة، وصالة، بالإضافة إلى توفير خيول رائعة،بجانب دروس ركوب الخيل، يُقدم المركز معسكرات خيول للأطفال خلال عطلات الشتاء والربيع والصيف، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات ومحبي الخيول من جميع الأعمار.