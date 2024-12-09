نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في بوينس آيرس؛ أبرز 5 معالم سياحية في المدينة في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

مقدمة حول بوينس آيرس



العاصمة تُعد بوينس آيرس عاصمة جمهورية الأرجنتين وأكبر مدنها.

الموقع الجغرافي تقع المدينة على الساحل الجنوبي الشرقي لقارة أمريكا الجنوبية.

السكان تشكل منطقة بوينس آيرس الكبرى رابع أكبر منطقة حضرية من حيث عدد السكان في قارة الأمريكتين. يبلغ عدد سكانها حوالي 15.6 مليون نسمة.

التنوع اللغوي تُستخدم عدة لغات في المدينة بجانب اللغة الإسبانية. يساهم هذا التنوع اللغوي في تعزيز ثقافة المدينة ويحولها إلى مركز متعدد الثقافات.



تشتهر بوينس آيرس بتراثها الثقافي الغني، حيث تحتضن العديد من المسارح والمتاحف والمعالم التاريخية، مما يجعلها وجهة سياحية فريدة في أمريكا الجنوبية.

أبرز المعالم السياحية في بوينس آيرس



معالم بوينس آيرس السياحية



متحف الفنون الجميلة



الأعمال الفنية يضم المتحف مجموعة متنوعة من الأعمال لفنانين من أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى أسماء عالمية مثل فان جوخ ديغا مونيه بيكاسو

المعروضات يشمل المتحف مجموعة متنوعة من القطع الفنية، منها اللوحات المنسوجات المنحوتات المعارض المؤقتة

الدخول الدخول إلى المتحف مجاني، مما يجعله وجهة مثالية لعشاق الفنون.

مقبرة ريكوليتا



الأضرحة تتميز المقبرة بالأضرحة المزخرفة التي تحتوي على تفاصيل مثيرة للإعجاب.

مشي يمكن للزوار التجول لساعات في متاهة قبور العائلات الثرية.

المعالم الشهيرة يُعتبر قبر السيدة الأولى “إيفا بيرون” من أبرز المعالم في المقبرة.

الدخول مجاني، لكن يُنصح بشراء خريطة لتسهيل التنقل داخل المقبرة.

تياترو كولون



الأهمية تُعد من أشهر دور الأوبرا في العالم.

التاريخ افتُتحت في العام 1857.

البناء يتكون المسرح من سبعة طوابق ويشغل مبنى سكني كامل.

الجولات تُوفر جولات مصحوبة بمرشدين تبدأ كل 15 دقيقة،يُفضل التحقق من الموقع الإلكتروني لمعرفة مواعيد العروض.

ساحة مايو وكاسا روسادا



الأهمية تُعدان من أهم الأماكن التاريخية والسياسية في المدينة.

كاسا روسادا تُعرف بـ “البيت الوردي” الذي يُعد مقر رئيس الأرجنتين.

الأنشطة يمكنك إطعام الحمام والاستمتاع بالفن المعماري الجميل للمكان.

متحف فنون أمريكا اللاتينية



الموقع يقع المتحف في حي باليرمو.

المعروضات يضم مجموعات من الأعمال الفنية التاريخية والمعاصرة لفنانين من أمريكا اللاتينية، بما في ذلك فريدا كاهلو.

المعارض المتنقلة تحتوي على أعمال لأمثال آندي وارهول وتُغير بانتظام.

الدخول سعر تذكرة الدخول هو 100 بيزو (حوالي 6 دولارات أمريكية)، ولكن تكون نصف السعر يوم الأربعاء.

تُعتبر بوينس آيرس وجهة سياحية غنية بالتاريخ والفن والثقافة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاستكشاف والاستمتاع بتجارب جديدة.

الأنشطة السياحية في بوينس آيرس



رقص التانغو في ميلونجا



مسقط رأس التانغو تُعد بوينس آيرس المكان المثالي لتعلم رقصة التانغو أو الاستمتاع بمشاهدته.

عروض العشاء والتانغو يمكنك حجز تجربة عشاء تتضمن أداءات التانغو.

ميلونجا أماكن يتجمع فيها الناس للرقص أو لمشاهدة الراقصين المحترفين.

ساحة دوريجو في حي سان تيلمو، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الناس يرقصون التانغو في الشارع مساء الأحد، مما يضفي تجربة نابضة بالحياة.

سباق الخيل في باليرمو



الشهرة تشتهر الأرجنتين بسباقات الخيل والفروسية.

سباقات بولو وسباقات الخيل تُوفر لك فرصة لمتابعة هذه الرياضات أثناء زيارتك.

ميدان سباق الخيل في باليرمو الزيارات يُسمح للزوار بالدخول بين شهري سبتمبر ونوفمبر لمشاهدة سباقات الخيل. الهندسة المعمارية حتى بدون سباق، يمكن للزوار استكشاف العمارة الفرنسية ومشاهدة الخيول في الحلبة. التذاكر أسعار تذاكر الدخول معقولة، ويمكنك المراهنة على الخيول المفضلة لديك إذا رغبت في ذلك.



تُعتَبَر بوينس آيرس مدينة غنية بالتنوع، حيث تُقدِّم مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تلبي جميع الأذواق، بدءًا من الفنون والرقص وصولًا إلى الرياضات والترفيه، مما يجعلها وجهة سياحية مميزة.

أشهر المطاعم في بوينس آيرس



مطعم لا كابريرا



المميزات يُتخصص في تقديم لحم البقر الأرجنتيني والشواء التقليدي المعروف باسم “أسادو”.

الأجواء يُتيح لك فرصة الاستمتاع باللحوم عالية الجودة والمشروبات المتنوعة، مما يجعل وجبتك لا تُنسى.

مطعم ألو



الموقع يقع في ضاحية سان إيسيدرو.

الطاهي أليخاندرو فيرود، المعروف بإبداعه.

الميزات يشتهر بتحضير النكهات الأرجنتينية المعتادة بأساليب مبتكرة، ويقدم أطباقًا فاخرة من فئة خمس نجوم.

مطعم ناردا كوميدور



الشخصية تديره ناردا كوميدور، وهي نجمة في برامج الطهي والسفر ومؤلفة كتب الطبخ.

الموقع يقع في حي باجو بيلجرانو.

الميزات يُعرف بتقديم الخضار بطرق مبتكرة، ويُعتبر من بين أفضل المطاعم في بوينس آيرس.

كورتي كوميدور



المميزات يركز على تقديم أطباق تحتوي على اللحوم كمكون رئيسي.

الأجواء قائمة الطعام تتغير باستمرار، مما يمنح الزبائن الفرصة لتجربة أطباق جديدة بشكل دوري.

أبرز الأسواق في بوينس آيرس



سوق سان تيلمو



التوقيت يُقام كل يوم أحد.

الميزات يستقطب أكثر من 12000 زائر أسبوعيًا، ويعرض الكثير من التحف والأعمال الفنية والمواهب المحلية.

الأجواء مثالي للحصول على هدايا تذكارية أصلية، ويتضمن 270 كشكًا تقدم وجبات خفيفة محلية الصنع.

فيريا دي ماتاديروس



الموقع يُقام في حي ماتاديروس، المعروف بطابعه الشعبي.

التوقيت يُعقد كل يوم أحد.

الميزات يقدم السلع الجلدية والمجوهرات الفضية، ويتيح تجربة لتذوق الأطعمة الإقليمية مثل لوكرو وإمباناداس وهوميتا.

الأجواء يشمل عروضًا من الراقصين والمغنيين الشعبيين، مما يجعله مكانًا مثاليًا للحصول على تذكارات أصيلة.

أفضل 5 فنادق في بوينس آيرس



فندق كلاريدج هيلتون بوينس آيرس ماديرو بوينس آيرس فندق كوتين فندق كريستوفورو كولومبو

نصائح السفر إلى بوينس آيرس

