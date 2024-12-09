نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في فيتوريا؛ أبرز 5 معالم سياحية في مدينة فيتوريا في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

مقدمة عن مدينة فيتوريا



العاصمة تُعتبر مدينة فيتوريا عاصمة ولاية إسبيريتو سانتو في البرازيل.

الموقع تقع المدينة على جزيرة صغيرة داخل خليج، حيث تلتقي مجموعة من الأنهار بالبحر.

التأسيس تأسست فيتوريا في عام 1551.

السكان بلغ عدد سكان المدينة 365,855 نسمة وفقًا لتعداد عام 2025.

التصنيف صنفت الأمم المتحدة مدينة فيتوريا كإحدى أفضل العواصم في البرازيل للعيش، حيث احتلت المرتبة الرابعة في عام 2013.

تتميز مدينة فيتوريا بموقعها الجغرافي الفريد المطل على البحر، مما يوفر مناظر طبيعية خلابة وبيئة ساحلية جذابة،تُعتبر المدينة مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا هامًا في منطقة إسبيريتو سانتو، وتتمتع بجودة حياة عالية.

المعالم السياحية في مدينة فيتوريا



كاتدرائية ميتروبوليتانا



التاريخ شُيدت هذه الكنيسة في القرن العشرين، على الرغم من أنها تبدو أقدم بكثير من مظهرها الخارجي.

التصميم يتسم تصميمها الخارجي بأنه يشبه كعكة الزفاف، مما يجعلها نقطة جذب لافتة للنظر بين المباني المحيطة،التفاصيل الداخلية، رغم بساطتها، تتميز بالأناقة مع مصابيح آرت ديكو والطلاء الداخلي الأبيض والرمادي.

النافذة تحتوي الكاتدرائية على نوافذ زجاجية ملونة معقدة، بالإضافة إلى ثلاث نوافذ حديثة وهي جزء من التجديدات الأخيرة.

الموقع تتواجد جميع المباني التاريخية في وسط فيتوريا مع لافتات خارجية تقدم معلومات تاريخية مفيدة.

باركي بوتانيكو فالي



الوصف تُعد أول حديقة حسية دائمة في إسبيريتو سانتو، وتهدف إلى تحفيز الحواس الخمس وتعزيز التفاعل مع الطبيعة.

المساحة تمتد الحديقة على مساحة 33 هكتارًا من المساحات الخضراء.

المرافق تشمل مكتبة “Knowledge Wagon” التي تحتوي على 3500 نسخة مثبتة على عربة قطار، وتضم مجموعة من الكتب الصوتية للمكفوفين.

الأنشطة يمكن للزوار الاستمتاع بالملاعب، والمشي عبر المسارات البيئية، وزيارة منطقة استعادة الغابات التي تشمل أكثر من 140 نوعًا من أشجار الغابات الأطلسية.

البرامج تقدم الحديقة شهريًا برامج متنوعة في مجالات الثقافة والتعليم والصحة والترفيه.

بالاسيو أنشيتا



التاريخ تم تشييد المبنى ككنيسة، ثم تحول إلى مدرسة حتى عام 1759، وهو يُعتبر الآن منزلًا حكوميًا ومكانًا ثقافيًا يستقبل المعارض المتجولة.

الأهمية يُعتبر قصر أنشيتا أحد أبرز المعالم السياحية في فيتوريا، وقد شُيد بين القرنين السادس عشر والثامن عشر.

التجديد شهد المبنى عدة تعديلات على مر العصور، وهو يمثل تجسيدًا حيًا للتراث التاريخي للمدينة.

حديقة بيدرا دا سيبولا



الوصف تُعد هذه الحديقة مكانًا هادئًا، حيث تُستخدم من قبل المدارس المحلية لطيران الطائرات الورقية وممارسة الركض.

المرافق تحتوي الحديقة على بركة صغيرة مليئة بالبط، بالإضافة إلى مقعد مظلل لرؤية الحيوانات.

الأنشطة تُعتبر الحديقة مكانًا مثيرًا للاهتمام، خاصة عند تحليق الطائرات الورقية بالقرب من المطار القريب.

ساعات العمل من الثلاثاء إلى الأحد من 5 صباحًا حتى 10 مساءً.

كل من هذه المعالم تسهم في تعزيز تجربة الزوار وتعكس جمال وتاريخ مدينة فيتوريا.

الشواطئ والحدائق في مدينة فيتوريا



شاطئ كانتو



الوصف يُعتبر شاطئ كانتو واحدًا من الشواطئ الجميلة في حي راقٍ ويشتهر بمرافقه الرياضية الممتازة.

الأنشطة يوفر الشاطئ مسارات مخصصة للدراجات، مما يتيح للزوار استئجار الدراجات والزلاجات،يُعتبر المكان مثاليًا للزيارة في وقت مبكر من المساء عندما يكون الجو أكثر برودة.

الأنشطة الممكنة يمكّن الشاطئ الزوار من المشي، وركوب الدراجات، والتزلج على الألواح، مما يجعله مكانًا مثيرًا لمشاهدة مختلف الأنشطة.

الأجواء يُعد مثاليًا لتناول مشروب أو قضاء نزهة مطلة على المحيط.

فونتي جراند بارك



الوصف تُعتبر واحدة من أجمل المناظر الطبيعية في المدينة، حيث توفر مشاهد رائعة للمناطق المحيطة.

المناظر من الحديقة، يمكن للزوار رؤية الشواطئ والمناطق المحيطة بها مثل سيرا وفيلا فيلها، وكونفينتو دا بينها، الذي يُعتبر أحد أهم النقاط السياحية في إسبيريتو سانتو، فضلاً عن درا دوس أولهوس وميستر ألفارو.

الأمان تُعتبر الحديقة مكانًا آمنًا وسهل الوصول.

الأنشطة توفر الحديقة فرصة للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية والتجول في المساحات الخضراء.

كلاً من شاطئ كانتو وفونتي جراند بارك يوفران تجارب ممتعة ومريحة للزوار، سواء كانوا يبحثون عن أنشطة رياضية أو مناظر طبيعية أو أماكن هادئة للاستجمام.

المراكز التجارية في فيتوريا



تقدم مدينة فيتوريا، عاصمة ولاية إسبيريتو سانتو، مجموعة متنوعة من المراكز التجارية التي تناسب جميع أذواق الزوار وتتيح لهم تجربة تسوق ممتعة،إليك أبرز المراكز التجارية في المدينة

فيكتوريا مول الوصف وجهة تسوق رئيسية تحتوي على مجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم. ماستربلس مول الوصف مول عصري يضم متاجر متعددة ومرافق ترفيهية. مول بلازا شوبينج الوصف مركز تسوق كبير يقدم تجربة تسوق متنوعة مع مجموعة واسعة من المتاجر. مول تريانجل التجاري الوصف يتميز بتنوع المتاجر و التجارية. مركز تسوق بلازا برايا الوصف مركز تسوق رئيسي يقدم خيارات متعددة للتسوق والترفيه. مركز شابوت الوصف يقدم تجربة تسوق مريحة مع مجموعة متنوعة من المتاجر. لايف فيكس مول الوصف مركز تسوق يضم العديد من المتاجر والمطاعم. مول فيكتوريا بلازا الوصف وجهة تسوق شاملة تقدم مجموعة واسعة من الخيارات. مول بوليفارد دا برايا الوصف يوفر تجربة تسوق فريدة مع مناظر رائعة. فورست شوبينج فيتوريا الوصف مركز تسوق عصري يقع في منطقة هادئة ومناسبة للتسوق والاسترخاء.

مطاعم السياحة في فيتوريا



تتمتع مدينة فيتوريا بمجموعة من المطاعم التي تقدم مأكولات محلية وعالمية لذيذة،إليك أبرز المطاعم

مطعم فلور ديل سال الوصف يُقدم مجموعة متنوعة من الأطباق البحرية والمأكولات البرازيلية. مطعم سويتا الوصف مطعم مشهور بالأطباق العالمية والمأكولات البرازيلية. روك ستيك هاوس الوصف متخصص في تقديم اللحوم المشوية والمأكولات البرازيلية التقليدية. مطعم دون كاماليوني الوصف يقدم أطباق إيطالية متميزة. مطعم إنسيادا جيرالدينهو الوصف يتميز بالأطباق البرازيلية الأصيلة. عصائر وسلطانيات بورا بالي الوصف مكان مثالي للاستمتاع بالعصائر الطازجة والسلطانيات المتنوعة. مطعم براسا برجر الوصف يقدم برجر لذيذ ومجموعة من الأطباق السريعة. مطعم لاريرا بورتوغيزا الوصف يُقدم أطباق برتغالية تقليدية. لا دولينا برجر الوصف وجهة رائعة لمحبي البرجر.

فنادق السياحة في فيتوريا



توفر مدينة فيتوريا مجموعة متنوعة من الفنادق التي تضمن راحة واستجمام الزوار،إليك أفضل الفنادق

فندق بريستول ألاميدا فيتوريا الوصف فندق مريح ومناسب للإقامة مع خدمات ممتازة. فندق جولدن توليب بورتو فيتوريا الوصف يتميز بموقعه الممتاز والخدمات الراقية. منتجع كومفورت سويتس فيتوريا الوصف منتجع يوفر إقامة مريحة مع مجموعة من المرافق. فندق شيراتون فيتوريا الوصف فندق فاخر يقدم تجربة فريدة من نوعها. فندق كوستا فيكتوريا الوصف يوفر خدمات ممتازة وموقعًا ممتازًا. منتجع سيناك إيلها دو بوي الوصف منتجع رائع للاسترخاء والاستمتاع. فندق غو إن فيتوريا الوصف فندق عصري يناسب جميع احتياجات الزوار. فندق اروان الوصف يقدم إقامة مريحة مع خدمة ممتازة.

بفضل مجموعة واسعة من الخيارات في المولات، والمطاعم، والفنادق، يمكن للزوار الاستمتاع بتجارب تسوق وتذوق مثيرة، بالإضافة إلى إقامة مريحة في مدينة فيتوريا.