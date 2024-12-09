نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في فنزويلا؛ أشهر معالم الجذ السياحي في هذه الدولة الجميلة في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

لماذا تعتبر فنزويلا وجهة سياحية متميزة



تعتبر فنزويلا واحدة من الوجهات السياحية البارزة بفضل التنوع الطبيعي والجغرافي الذي تتمتع به،تتميز البلاد بمجموعة من المناظر الطبيعية الخلابة، بما في ذلك جبال الأنديز الشاهقة، وغابات الأمازون الكثيفة، ودلتا أورينوكو الغنية بالحياة البرية،كما تضم فنزويلا شلالات آنجل الشهيرة، التي تصنف كأعلى شلالات في العالم.

تتميز المدن الساحلية والجزر البحرية في فنزويلا بشواطئها البديعة التي تتمتع برمال ناعمة ومياه صافية، مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي البحر والراحة،عاصمة البلاد، كاراكاس، تقدم مزيجًا فريدًا من الثقافة، التاريخ، والمغامرات الحضرية.

يُعد الفترة ما بين يناير وأبريل، وأيضاً من يونيو إلى ديسمبر، أفضل الأوقات لزيارة فنزويلا، حيث يكون المناخ لطيفًا والمناخ ملائمًا للسياحة،يتميز المناخ في البلاد بأنه سافانا استوائية، لذا من الضروري التحقق من حالة الطقس قبل التخطيط للزيارة لضمان تجربة سياحية ممتعة.

أفضل الوجهات السياحية في فنزويلا



تفتخر فنزويلا بوجود العديد من الوجهات السياحية المتنوعة، تتراوح بين الحياة البرية والطبيعة الخلابة، وصولاً إلى المعالم الثقافية،ومن أبرز الأماكن السياحية في فنزويلا ما يلي

شلالات آنجل



تعتبر شلالات آنجل واحدة من عجائب الطبيعة، إذ تصل ارتفاعاتها إلى 979 مترًا، مما يجعلها الأعلى في العالم،تقع هذه الشلالات ضمن جبال الأنديز، مما يضيف لها سحرًا وجمالًا لا يُضاهى،بالرغم من صعوبة الوصول إليها، يمكن تنظيم رحلات جوية لرؤية الشلالات من السماء، وهي تجربة ساحرة،يُعتبر موسم الأمطار بين مايو ونوفمبر أفضل وقت لزيارة شلالات آنجل، حيث تنساب المياه بكثافة، مما يتيح للزوار رؤية الشلالات في أبهى صورها.

جزر لوس روك



تعتبر جزر لوس روك سلسلة ساحرة من الجزر تقع على بعد 160 كيلومترًا شمال الساحل الفنزويلي،تُعرف بشواطئها المشمسة ومياهها الفيروزية وشعابها المرجانية الساحرة، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق السباحة والغوص،تضم الجزر منتزهًا وطنيًا وقرية لصيد الأسماك، حيث تمتد المباني على طول الشاطئ، مما يعزز من جمال المكان،تعد جزر لوس روك من أبرز المعالم السياحية في فنزويلا.

جزيرة مارغريتا



تعتبر جزيرة مارغريتا واحدة من أبرز الوجهات الشاطئية في فنزويلا، حيث تجذب عشاق الشمس والطبيعة الخلابة،تقع الجزيرة على بعد حوالي 40 كيلومترًا من الساحل الفنزويلي، وتشتهر بطقسها الدافئ وشواطئها الرملية الناعمة،توفر المدينة الرئيسية في الجزيرة، بورلامار، مجموعة متنوعة من الفنادق والمطاعم الممتازة، مما يجعلها وجهة شاملة للاستجمام والترفيه.

منتزه موروكوي الوطني



يعد منتزه موروكوي الوطني واحداً من الوجهات الأكثر شهرة في فنزويلا،يقع هذا المنتزه على طول الساحل، على بُعد ساعتين بالسيارة غرب كاراكاس، ويشتهر بشواطئه ذات الرمال البيضاء وشعابه المرجانية الجميلة،يُعد أيضاً الغوص من أبرز الأنشطة في هذا المنتزه، كما أنه موطن لعدد كبير من الطيور المتنوعة مثل العقاب والببغاوات، مما يجعله وجهة مثالية لمحبي الحياة البرية.

يُعتبر منتزه كانيما الوطني وغران سابانا واحداً من المواقع المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو، ويغطي مساحة شاسعة تصل إلى ثلاثة ملايين هكتار،يتميز بتنوعه البيئي ومناظره الطبيعية الخلابة، ويمثل منزلاً لعدد من الشلالات، بما في ذلك شلالات آنجل الشهيرة،يوفر المنتزه للزوار فرصة السباحة عند قاعدة الشلالات، مما يُضفي على الزيارة تجربة منعشة، خصوصًا خلال موسم الجفاف.

جبل رورايما



يُعتبر جبل رورايما من الوجهات المثالية لمحبي المغامرة والطبيعة،يتميز هذا الجبل الفريد، الذي يُعد جزءًا من سلسلة جبال الأنديز، بتكويناته الصخرية الغريبة وشلالاته الرائعة،يُحيط بالجبل نظام بيئي فريد يضم نباتات نادرة، بما في ذلك الأنواع آكلة اللحوم،ألهم جبل رورايما رواية “العالم المفقود” للكاتب آرثر كونان دويل، مما أضفى عليه سحرًا إضافيًا وجعله وجهة جذابة للسياح.

دلتا أورينوكو



تُعد دلتا أورينوكو الواقعة شمال شرق فنزويلا مكانًا يقدم تجربة سياحية فريدة تختلف عن باقي مناطق البلاد،تشتهر الدلتا بمناظرها الطبيعية الخلابة والحياة البرية المتنوعة، بما في ذلك القرود والببغاوات والأسماك المفترسة،يُمكن للزوار الاستمتاع برحلات السفاري الليلية، والإقامة في المعسكرات الطبيعية، أو القيام برحلات بالقوارب لاستكشاف المنطقة ومشاهدة الحياة البرية عن قرب، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والاستكشاف.

البانثيون الوطني لفنزويلا



يُعتبر البانثيون الوطني من المعالم التاريخية والثقافية المهمة في العاصمة كاراكاس،تم تشييده بعد الزلزال الذي ضرب البلاد عام 1812، والذي دمر الكنيسة الأصلية،يُعتبر البانثيون اليوم أقدس مزار في فنزويلا، حيث يضم رفات العديد من الشخصيات التاريخية، وعلى رأسهم سيمون بوليفار، بطل استقلال أمريكا الجنوبية،يحظى هذا المكان بمكانة خاصة في قلوب الفنزويليين، ويعكس فخرهم بتاريخهم وتراثهم الوطني.

منتزه ميدانوس دي كورو الوطني



يمثل منتزه ميدانوس دي كورو الوطني محمية طبيعية فريدة تقع في شمال غرب فنزويلا، بولاية فالكون، قرب مدينة كورو الساحلية،يغطي المنتزه مساحة شاسعة تضم مناظر صحراوية مذهلة وغير متوقعة في بلد معروف بتنوعه الطبيعي،تشكل الكثبان الرملية في المنتزه، التي يصل ارتفاع البعض منها إلى 40 مترًا، نتيجة لتأثير الرياح التي قامت بنقل الرمال من ساحل الكاريبي إلى الداخل على مدى آلاف السنين.

إلى جانب الكثبان الرملية، يتميز المنتزه بمناظر طبيعية متنوعة تشمل بحيرات صغيرة ومسطحات مائية تنشأ بفعل الفيضانات الموسمية،تضيف هذه البحيرات بعدًا جماليًا إلى المنطقة، حيث تتكون عند حدوث الفيضانات وتبقى لفترات قبل أن تختفي مجددًا.

يعتبر التجول في المنتزه نشاطًا شائعًا بين السياح الذين يستمتعون بالتنزه على الرمال، بالإضافة إلى رياضة التزحلق على الكثبان الرملية، التي تشبه التزلج على الجليد ولكن على الرمال،تجعل المناظر الطبيعية المتغيرة والمناطق الخلابة من المنتزه وجهة مفضلة للمصورين ومحبي الطبيعة،كما يُعد المنتزه موطنًا للعديد من الأنواع الحيوانية والنباتية التي تأقلمت مع البيئة الصحراوية، مما يعزز من جاذبيته للزوار المهتمين بحياة البرية.

إن زيارة منتزه ميدانوس دي كورو الوطني تمثل تجربة فريدة تجمع بين المغامرة والهدوء في منطقة نادرة بطبيعتها الصحراوية داخل فنزويلا.