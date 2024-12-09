نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في كاليبيشي في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات قرية كاليبيشي كاليبيشي كقرية رئيسية أماكن الجذب في كاليبيشي

معالم السياحة في كاليبيشي 1،شاطئ باتيبو (Batibou Beach) 2،شاطئ رقم واحد (Number One Beach) 3،شاطئ بوينت بابتيست (Pointe Baptiste Beach) 4،مصنع شوكولاتة بوينت بابتيست إستي (Pointe Baptiste Estate Chocolate Factory) 5،وودفورد هيل باي (Woodford Hill Bay) 6،الصخور الحمراء (Red Rocks) نصائح السفر المطاعم في كاليبيشي 1،مطعم ذا تشامبس (The Champs) 2،مطعم بامبو (Bamboo Restaurant) 3،نزل كاليبيشي (Calibishie Lodges) 4،مطعم كالاباش (Calabash Restaurant) 5،مطعم كورال ريف (Coral Reef Restaurant) نصائح السفر

فنادق السياحة في كاليبيشي دار ضيافة فيراندا فيو (Veranda View Guesthouse) جناح مينرود (Mainroad Suite) كاليبيشي ساندبار (Calibishie Sandbar) فندق مبيت وإفطار بوينت دوبوك (Point Dubique Bed and Breakfast) أكواخ كافي ريفير (Café Riefe Cottages) فندق ريفرسايد (Riverside Hotel) سيرينتي لودجز دومينيكا (Serenity Lodges Dominica) منتجع وسبا كابريتس كمبينسكي دومينيكا (Cabrits Resort & Spa Kempinski Dominica) أكواخ بيكارد بيتش (Picard Beach Cottages) روزلي باي منتجع إيكو (Rosalie Bay Resort Eco)



قرية كاليبيشي

قرية كاليبيشي

تقع منطقة كاليبيشي في دومينيكا وتُعرف بجمالها الطبيعي الاستثنائي، حيث تجمع بين الشواطئ الرملية الخلابة والغابات المطيرة الكثيفة،تُعتبر كاليبيشي وجهة مفضلة للعديد من الزوار لما تقدمه من تجارب فريدة،فيما يلي بعض المعلومات الهامة حول المنطقة

كاليبيشي كقرية رئيسية كاليبيشي كقرية رئيسية تُحيط بها الغابات المطيرة، مما يوفر خلفية طبيعية ساحرة.

تضم المنطقة بعضًا من أجمل الشواطئ في دومينيكا، حيث تتميز بأجوائها الهادئة والطبيعة الخلابة.

تُعتبر نقطة تصوير أساسية لعدة مشاهد في أفلام سلسلة “قراصنة الكاريبي”. أماكن الجذب في كاليبيشي أماكن الجذب في كاليبيشي الشواطئ الرائعة مثل هامبستيد، هودجز، باتيبو، بوانت بابتيست، ترتل، وشواطئ وودفورد هيل.

الطبيعة الخلابة تتنوع بين الشلالات، الغابات المطيرة، أنهار المياه العذبة، ونباتات مورقة.

توفر فرصًا للمغامرات والاستمتاع بالطبيعة البرية والمشاهد الطبيعية.

تجمع كاليبيشي بين جمال الطبيعة البرية والشواطئ المثالية، مما يجعلها وجهة مثالية للزوار الباحثين عن تجربة مليئة بالمغامرات والاسترخاء في بيئة هادئة وغير تجارية.

معالم السياحة في كاليبيشي

معالم السياحة في كاليبيشي

1،شاطئ باتيبو (Batibou Beach)

الوصف يُعتبر أفضل شاطئ في دومينيكا، حيث يتميز بشكله الهلالي الطبيعي المحاط بأشجار جوز الهند.

يُعتبر أفضل شاطئ في دومينيكا، حيث يتميز بشكله الهلالي الطبيعي المحاط بأشجار جوز الهند. الأنشطة السباحة والغطس.

السباحة والغطس. الوصول يتطلب طريق ترابي بطول 0.6 ميل، ويمكن الوصول إليه فقط بواسطة الدفع الرباعي أو سيرًا على الأقدام.

يتطلب طريق ترابي بطول 0.6 ميل، ويمكن الوصول إليه فقط بواسطة الدفع الرباعي أو سيرًا على الأقدام. الدخول قد تحتاج لدفع 5 دولارات أمريكية للدخول في حال كان المدخل مغلقًا، اترك سيارتك وامشِ إلى الشاطئ.

2،شاطئ رقم واحد (Number One Beach)

الوصف شاطئ ذو رمال سوداء محاط بأشجار جوز الهند والعنب البحري.

شاطئ ذو رمال سوداء محاط بأشجار جوز الهند والعنب البحري. الأنشطة النزهة والتنزه.

النزهة والتنزه. السباحة التيارات قوية، وينصح بتجنب السباحة.

التيارات قوية، وينصح بتجنب السباحة. التعشيش خلال موسم التعشيش من أبريل إلى يونيو، تأتي أنواع مختلفة من السلاحف لتضع بيضها.

خلال موسم التعشيش من أبريل إلى يونيو، تأتي أنواع مختلفة من السلاحف لتضع بيضها. الوصول يستغرق حوالي 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من الطريق الرئيسي.

3،شاطئ بوينت بابتيست (Pointe Baptiste Beach)

الوصف شاطئ هادئ وجميل تتميز برمال حمراء ومياه ضحلة.

شاطئ هادئ وجميل تتميز برمال حمراء ومياه ضحلة. الأنشطة الغطس والاستمتاع بأشجار جوز الهند الظليلة.

الغطس والاستمتاع بأشجار جوز الهند الظليلة. الوصول من خلال ملكية بوانت بابتيست.

4،مصنع شوكولاتة بوينت بابتيست إستي (Pointe Baptiste Estate Chocolate Factory)

الوصف مصنع شوكولاتة محلي يعود تاريخه إلى أجداد آلان نابير الذين جاءوا من اسكتلندا.

مصنع شوكولاتة محلي يعود تاريخه إلى أجداد آلان نابير الذين جاءوا من اسكتلندا. الجولة توفر جولة قصيرة للتعرف على عملية صنع الشوكولاتة.

توفر جولة قصيرة للتعرف على عملية صنع الشوكولاتة. التذكارات يمكن شراء شوكولاتة داكنة تتراوح بين 60٪ و100٪ كتذكار لذيذ.

5،وودفورد هيل باي (Woodford Hill Bay)

الوصف يتميّز بعدة أقسام من الشاطئ حول خليج وودفورد هيل الجميل.

يتميّز بعدة أقسام من الشاطئ حول خليج وودفورد هيل الجميل. الأنشطة السباحة في المناطق المحمية.

السباحة في المناطق المحمية. المرافق لا توجد مرافق باستثناء كتلة الاستحمام المهجورة.

6،الصخور الحمراء (Red Rocks)

الوصف تشكل الصخور الملونة الجذابة رأسًا دراماتيكيًا يطل على خليجين.

تشكل الصخور الملونة الجذابة رأسًا دراماتيكيًا يطل على خليجين. الأنشطة الاستمتاع بالمناظر والتسلق حول الصخور.

الاستمتاع بالمناظر والتسلق حول الصخور. الحراسة سيرافقك حارس الحديقة أثناء زيارتك.

نصائح السفر

نصائح السفر

الصبر لا تقلق من الأمور التي لا يمكنك التحكم فيها، استمتع بتجربتك.

لا تقلق من الأمور التي لا يمكنك التحكم فيها، استمتع بتجربتك. الاستيقاظ المبكر للحصول على أفضل مناطق الجذب لنفسك وتجنب الحشود السياحية.

للحصول على أفضل مناطق الجذب لنفسك وتجنب الحشود السياحية. التفاعل مع السكان المحليين قضاء بعض الوقت في أماكن عامة لمشاهدة الحياة اليومية.

قضاء بعض الوقت في أماكن عامة لمشاهدة الحياة اليومية. الضحك على نفسك لا تخاف من الفشل وكن مرنًا.

لا تخاف من الفشل وكن مرنًا. التقاط الصور الصور تظل ذكريات دائمة.

المطاعم في كاليبيشي

المطاعم في كاليبيشي

1،مطعم ذا تشامبس (The Champs)

الوصف مطعم ودي يجمع بين السكان المحليين والسياح.

مطعم ودي يجمع بين السكان المحليين والسياح. الخدمات أماكن للجلوس في الهواء الطلق وخيارات تناول الطعام المتنوعة.

أماكن للجلوس في الهواء الطلق وخيارات تناول الطعام المتنوعة. الأوقات يقدم وجبات الغداء والعشاء والمشروبات.

2،مطعم بامبو (Bamboo Restaurant)

الوصف يقدم وجبات تضم مكونات طازجة ومنتجات محلية.

يقدم وجبات تضم مكونات طازجة ومنتجات محلية. الأوقات الإفطار من 730 صباحًا حتى 1030 صباحًا. الغداء من 1200 ظهرًا حتى 500 مساءً. العشاء من 600 مساءً حتى 900 مساءً.



3،نزل كاليبيشي (Calibishie Lodges)

الوصف يوفر وجبات الإفطار والعشاء بأجواء مريحة.

4،مطعم كالاباش (Calabash Restaurant)

الوصف خدمة رائعة وطعام مطبوخ في المنزل، مع شرفة للاستمتاع بغروب الشمس.

خدمة رائعة وطعام مطبوخ في المنزل، مع شرفة للاستمتاع بغروب الشمس. الموقع في قرية كاليبيشي.

5،مطعم كورال ريف (Coral Reef Restaurant)

الوصف يقدم وجبات غداء وعشاء مع أماكن للجلوس في الهواء الطلق.

يقدم وجبات غداء وعشاء مع أماكن للجلوس في الهواء الطلق. الموقع يقع على الشاطئ مع إمكانية رؤية الحياة البرية.

نصائح السفر

نصائح السفر

الصبر استمتع بتجربتك ولا تدع الأمور الصغيرة تفسد رحلتك.

استمتع بتجربتك ولا تدع الأمور الصغيرة تفسد رحلتك. الاستيقاظ المبكر للحصول على أفضل مناطق الجذب وتفادي الحشود.

للحصول على أفضل مناطق الجذب وتفادي الحشود. التفاعل مع السكان المحليين لمشاهدة الحياة اليومية.

لمشاهدة الحياة اليومية. الضحك على نفسك كن مرنًا ولا تأخذ الأمور بجدية مفرطة.

كن مرنًا ولا تأخذ الأمور بجدية مفرطة. التقاط الصور فهي الذكريات النهائية.

استمتع برحلتك في كاليبيشي، واغتنم هذه النصائح لجعل زيارتك لا تُنسى!

فنادق السياحة في كاليبيشي

فنادق السياحة في كاليبيشي

وفيما يلي قائمة ببعض المنشآت الفندقية والمنتجعات في كاليبيشي في دومينيكا

دار ضيافة فيراندا فيو (Veranda View Guesthouse) دار ضيافة فيراندا فيو (Veranda View Guesthouse) الموقع يقع في منطقة كاليبيشي.

يقع في منطقة كاليبيشي. الخدمات إقامة مريحة مع إطلالات رائعة على المحيط الأطلسي. جناح مينرود (Mainroad Suite) جناح مينرود (Mainroad Suite) الموقع على الطريق الرئيسي في كاليبيشي.

على الطريق الرئيسي في كاليبيشي. الخدمات شقة مريحة بالقرب من المطاعم والمحلات. كاليبيشي ساندبار (Calibishie Sandbar) كاليبيشي ساندبار (Calibishie Sandbar) الموقع يقع على شاطئ كاليبيشي.

يقع على شاطئ كاليبيشي. الخدمات بار ومطعم على الشاطئ يقدم تجربة غذائية مميزة. فندق مبيت وإفطار بوينت دوبوك (Point Dubique Bed and Breakfast) فندق مبيت وإفطار بوينت دوبوك (Point Dubique Bed and Breakfast) الموقع في منطقة بوينت دوبوك.

في منطقة بوينت دوبوك. الخدمات فندق صغير يقدم إفطار مشمول وإطلالات مميزة. أكواخ كافي ريفير (Café Riefe Cottages) أكواخ كافي ريفير (Café Riefe Cottages) الموقع في منطقة كافي ريفير.

في منطقة كافي ريفير. الخدمات أكواخ صغيرة ومريحة بجوار النهر. فندق ريفرسايد (Riverside Hotel) فندق ريفرسايد (Riverside Hotel) الموقع بالقرب من الأنهار في دومينيكا.

بالقرب من الأنهار في دومينيكا. الخدمات يوفر إطلالات خلابة وتجربة إقامة فريدة. سيرينتي لودجز دومينيكا (Serenity Lodges Dominica) سيرينتي لودجز دومينيكا (Serenity Lodges Dominica) الموقع بين الجبال والمحيط.

بين الجبال والمحيط. الخدمات لودج فاخر بمرافق ممتازة. منتجع وسبا كابريتس كمبينسكي دومينيكا (Cabrits Resort & Spa Kempinski Dominica) منتجع وسبا كابريتس كمبينسكي دومينيكا (Cabrits Resort & Spa Kempinski Dominica) الموقع في منطقة كابريتس الطبيعية.

في منطقة كابريتس الطبيعية. الخدمات منتجع فاخر يقدم خدمات استثنائية. أكواخ بيكارد بيتش (Picard Beach Cottages) أكواخ بيكارد بيتش (Picard Beach Cottages) الموقع يقع على شاطئ بيكارد.

يقع على شاطئ بيكارد. الخدمات أكواخ على الشاطئ مع تجربة استرخاء مميزة. روزلي باي منتجع إيكو (Rosalie Bay Resort Eco) روزلي باي منتجع إيكو (Rosalie Bay Resort Eco) الموقع في خليج روزلي.

في خليج روزلي. الخدمات منتجع يركز على الاستدامة مع مرافق مريحة.

توفر هذه المنشآت مجموعة متنوعة من الخيارات من البيوت الضيافة البسيطة إلى المنتجعات الفاخرة، مما يتيح لك خيار الإقامة المناسبة خلال رحلتك إلى دومينيكا.