نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في كوسكو؛ أجمل المعالم السياحية في عاصمة الإنكا السابقة في المقال التالي

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معلومات عن السياحة في كوسكو



تُعتبر مدينة كوسكو، الواقعة في قلب بيرو، واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي تحمل طابعًا تاريخيًا وثقافيًا غنيًا يعود إلى حضارة الإنكا،لا تقتصر أهمية كوسكو على كونها نقطة انطلاق لمغامرات لا تُنسى مثل زيارة ماتشو بيتشو والوادي المقدس، بل تتضمن أيضًا مجموعة من المعالم السياحية والأنشطة التي تجذب الزوار،في هذا المقال، سنتناول معلومات شاملة حول السياحة في كوسكو.

تاريخ المدينة



الزلازل والتأثيرات شهدت كوسكو العديد من الزلازل المدمر، كان منها تلك التي وقعت في عامي 1650، 1950، و1986،أثرت هذه الزلازل بشكل كبير على المباني الاستعمارية، بينما ظلت الهياكل الحجرية للإنكا قائمة إلى حد كبير،عقب كل زلزال، استعدت المدينة وتجددت بتشييد كنائسها ومبانيها التاريخية، مما يعكس الصمود والاهتمام بالحفاظ على التراث الثقافي.

المعالم السياحية



بلازا دي أرماس تُعتبر الساحة الرئيسية في كوسكو بؤرة الحركة والنشاط، حيث تحتوي على مجموعة من المطاعم والفنادق والمتاجر،كما تضم العديد من المعالم التاريخية، مثل كاتدرائية كوسكو وكنيسة لا كامبانيلا.

منطقة سان بلاس تقع شمال شرق بلازا دي أرماس، وتتميز بشوارعها المرصوفة بالحجارة والمباني الاستعمارية الجاذبة،تُعتبر سان بلاس منطقة هادئة تُعرف بمحالها الصغيرة والمطاعم التي يقصدها السكان المحليون والزوار على حد سواء، مما يوفر إطلالات مميزة على المدينة ويتيح للزوار التفاعل مع الحرف اليدوية والفنون المحلية.

الأنشطة السياحية



استكشاف الأحياء يُمكن للزوار التجول في الأحياء التاريخية مثل سان بلاس، حيث تقدم تجربة محلية أصيلة بعيدًا عن صخب السياحة التجارية،كما يُتيح لهم استكشاف المتاجر والمطاعم في هذه المنطقة فرصة التعرف على الثقافة البيروفية عن كثب.

زيارة المتاحف تشمل كوسكو عددًا من المتاحف التي توضح تاريخ وثقافة الإنكا، بما في ذلك متحف إنكا ومتحف الذهب، مما يوفر للزوار الفرصة للتعرف على الإرث الثقافي للمدينة.

الاستمتاع بالمأكولات المحلية يُنصح بتجربة الأطباق البيروفية التقليدية في المطاعم المنتشرة في المدينة، والتي تقدم أطعمة شهية مثل “سيبويتشي” و”لوسيرو”.

النصائح العملية



الإقامة توفر كوسكو مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة، بدءًا من الفنادق الفاخرة إلى النزل الإقتصادية، مع العديد من الخيارات قرب بلازا دي أرماس ومنطقة سان بلاس.

التنقل يُمكن استكشاف المدينة سيرًا على الأقدام، لذا يُنصح بارتداء أحذية مريحة نظرًا لوجود العديد من الطوب والأرصفة غير المستوية في بعض المناطق.

التأقلم مع الارتفاع تقع كوسكو على ارتفاع يبلغ حوالي 3400 متر فوق مستوى سطح البحر، مما يستدعي منح الزوار بعض الوقت للتأقلم مع هذا الارتفاع،من الضروري البقاء رطبًا والحصول على قسط كافٍ من الراحة للتكيف بشكل أفضل.

تمتاز كوسكو بتراثها الثقافي الغني ومعمارها الرائع، وهي تقدم تجربة سياحية لا تُنسى تمزج بين التاريخ، الثقافة، والطبيعة الخلابة.

معالم السياحة في كوسكو



المتاحف في كوسكو



تتميز مدينة كوسكو، التي كانت عاصمة إمبراطورية الإنكا، بمجموعة من المتاحف الرائعة التي تقدم لمحة عن تاريخ وثقافة المنطقة،فيما يلي أبرز المتاحف التي يمكنك زيارتها في كوسكو

1،متحف الفن ما قبل الكولومبي (Museo de Arte Precolombino)



يعرض هذا المتحف مجموعة فريدة من الأعمال الفنية التي تعود إلى فترات ما قبل اكتشاف الأمريكتين، بما في ذلك قطع أثرية من ثقافات متنوعة في أمريكا اللاتينية.

2،متحف كاسا كونشا (Casa Concha Museum)



يتضمن هذا المتحف مجموعة واسعة من القطع الأثرية التي تم العثور عليها في موقع ماتشو بيتشو، مما يوفر رؤى عميقة حول حياة وثقافة الإنكا.

3،متحف الأنكا (Museo Inka)



يُركز هذا المتحف على تاريخ وثقافة إمبراطورية الإنكا، ويحتوي على مجموعة متنوعة من القطع الأثرية مثل الأدوات المنزلية والملابس والتماثيل.

4،المتحف التاريخي الإقليمي في كوسكو (Museo Histórico Regional)



يقدم هذا المتحف نظرة شاملة على تاريخ كوسكو، من الحقبة الإنكية إلى الفترة الاستعمارية، مع عرض مجموعة من الأعمال الفنية والوثائق والمقتنيات التاريخية.

5،مركز المنسوجات التقليدية في كوسكو (Centro de Textiles Tradicionales del Cusco)



يُبرز هذا المركز فنون وتقنيات النسيج التقليدي المنسوب إلى ثقافة الإنكا، ويتيح للزوار فرصة مشاهدة عملية صنع المنسوجات وشراء منتجات يدوية.

6،متحف النباتات المقدسة، السحرية والطبية (Museo de Plantas Sagradas, Mágicas y Medicinales)



يعرض المتحف مجموعة من النباتات التي كانت تستخدم في الطب التقليدي والطقوس الدينية، ويُقدم معلومات عن الاستخدامات التقليدية والروحانية لهذه النباتات.

7،متحف الكاكاو والشوكولاتة (Museo del Chocolate y del Cacao)



يُركز هذا المتحف على تاريخ الكاكاو والشوكولاتة، بما في ذلك عملية تصنيع الشوكولاتة، حيث يمكن للزوار تعلم كيفية تحضير الشوكولاتة وتجربتها.

تُقدم هذه المتاحف تجارب مميزة وتعزز فهم الزوار لتاريخ وثقافة كوسكو.

أين تقيم للسياحة في كوسكو



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الموقع يقع في قلب كوسكو، بالقرب من المعالم السياحية الرئيسية.

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الموقع قريب من بلازا دي أرماس، في حي سان بلاس.

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