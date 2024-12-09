نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في مونتيري في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

ماكروبلازا في مونتيري



تُعتبر ماكروبلازا في مونتيري واحدة من أكبر الميادين العامة على مستوى العالم، حيث تم إنشاؤها في الثمانينيات من القرن الماضي وتغطي مساحة تصل إلى 99 فدانًا،تشكل ماكروبلازا مركزًا مثاليًا لاستكشاف المدينة نظرًا لقربها من العديد من المعالم السياحية البارزة وسهولة الوصول إليها عبر وسائل النقل العامة مثل الحافلات والمترو.

من أبرز المعالم في ماكروبلازا هي منارة التجارة (Faro del Comercio)، التي ترتفع إلى 70 مترًا،تتميز هذه المنارة بهيكل مستطيل ضخم يضيء بالليزر الأخضر ليلاً، مما يمنحها مظهرًا مميزًا وجذابًا،كما تحتوي ماكروبلازا على قصر الحكومة (Palacio de Gobierno) المبني من الحجر الرملي، الذي يُعرف بفنائه الاستعماري وزخارفه المدهشة المتمثلة في اللوحات الجدارية العائدة إلى العهد الاستعماري،تشمل المعالم الأخرى البارزة في الميدان (Esplanada de los Héroes) ونافورة نبتون الضخمة (Fuente de la Vida)، إضافةً إلى نصب تذكاري لمؤسس المدينة، دييغو دي مونتيمايور.

تُعتبر ماكروبلازا مكانًا مثاليًا للاستمتاع بالمشي والتجول في الحدائق الجذابة، مما يوفر للزوار فرصة لاكتشاف الثقافة والتاريخ في قلب مدينة مونتيري.

ماركو متحف الفن المعاصر



يعد متحف الفن المعاصر (MARCO) في مونتيري وجهة ثقافية بارزة، حيث أُسس في عام 1991،يقع هذا المتحف في Gran Plaza، ويعتبر وجهة أساسية لعشاق الفن المكسيكي والعالمي.

يتميز MARCO بمعارضه المؤقتة الممتازة بالإضافة إلى مجموعته الدائمة الواسعة من الفن الحديث من مختلف أنحاء المكسيك،يحتضن المتحف أعمالًا لفنانين مشهورين من أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى مجموعة صغيرة من أعمال فنانين عالميين.

تتميز بنية المتحف نفسها بجمالها، حيث تحتوي على حديقة منحوتة وساحة فناء رائعة تضم نافورة تعكس الضوء، مما يجعلها المكان المثالي للاستمتاع بالفنون والمناظر الخلابة في آن واحد.

بالقرب من MARCO، يمكن للزوار استكشاف متحف متروبوليتانو، الذي يقع في قصر يعود إلى القرن السابع عشر ويعكس تاريخ المدينة وثقافتها الغنية.

إذا كنت تخطط لزيارة مونتيري، فإن MARCO ومتحف متروبوليتانو يعدان وجهتين ممتازتين لاستكشاف الفن والثقافة.

كاتدرائية متروبوليتان لسيدة مونتيري



تعتبر كاتدرائية ميتروبوليتان لسيدة مونتيري (Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey) واحدة من أبرز المعالم الكاثوليكية في المدينة، وتُعد من المحطات المجانية التي يجب زيارتها عند استكشاف مونتيري، مع الترحيب بالتبرعات،تقع الكاتدرائية في قلب وسط المدينة.

بدأ بناء الكاتدرائية في منتصف القرن الثامن عشر، واستغرق حوالي 150 عامًا حتى تم الانتهاء منها حوالي عام 1890،على الرغم من عدم منحها وضع الكاتدرائية كمقر للأبرشية المحلية إلا في عام 1994، إلا أن المبنى الرائع كان لفترة طويلة مركزًا دينيًا هامًا في المنطقة.

تتميز الكاتدرائية بمظهرها الخارجي الرائع الذي يضم برجين توأمين وزخارف فنية فاخرة تعكس التأثيرات المختلفة عبر العصور،كما أن التصميم الداخلي يتميز بالفخامة ويحتوي على العديد من الأعمال الفنية الاستعمارية من القرن التاسع عشر، بما في ذلك الجداريات الكبيرة التي أبدعها الفنان المكسيكي المعروف الملاك زاراغا.

تُعد زيارة كاتدرائية ميتروبوليتان لسيدة مونتيري فرصة للاستمتاع بالفن المعماري الرائع وفهم الأهمية الدينية والثقافية لهذا المعلم التاريخي في المدينة.

سانتا لوسيا ريفرووك



يمتد مسار نهر سانتا لوسيا في مونتيري لأحد الأماكن المميزة للمشي، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمعالم الطبيعية والثقافية،إليك بعض المعلومات الإضافية حول هذا المكان الجذاب

يمتد المسار لنحو ثلاثة كيلومترات، ويربط ماكروبلازا بمنتزه فونديدورا.

يمكن للزوار استكشاف عدة منحوتات مثيرة للاهتمام على طول النهر، بما في ذلك Inukshuk الكندي ونوافير ومعالم معمارية أخرى.

توفر القوارب النهرية جولات ممتعة عبر النهر، مع فرض رسوم لهذه الخدمة.

توجد مجموعة من المقاهي والمطاعم التي تقدم أفنية تطل على النهر، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستمتاع بالإطلالات الجميلة.

تستفيد المنطقة من إضاءة جيدة، مما يتيح للزوار المشي بأمان بعد حلول الظلام، إلى جانب توفير مراقبة أمنية على مدار الساعة وخدمة الواي فاي المجانية.

بإجمال، توفر زيارة مسار نهر سانتا لوسيا تجربة رائعة لعشاق الطبيعة والثقافة في قلب مدينة مونتيري.

حديقة فونديدورا في مونتيري



تعتبر حديقة فونديدورا في مونتيري وجهة سياحية رائعة، حيث تقع على أراضي مسبك المدينة القديم وتُشكل اليوم مركزًا ثقافيًا وترفيهيًا متنوعًا،إليك بعض المعلومات الإضافية حول هذه الحديقة الجميلة

تحتوي الحديقة على العديد من المعالم المميزة، بما في ذلك الملاعب الرياضية وساحة للتزلج على الجليد وبحيرة اصطناعية ومتنبرد مائي.

تشمل الحديقة أيضاً منشأة CONARTE الفنية التي تُقدم فرصًا للاستمتاع بالفنون والثقافة.

تتضمن الحديقة أيضًا فندق ومركز للمؤتمرات، مما يُسهم في جعلها وجهة متكاملة للترفيه والاسترخاء.

هناك مناطق أخرى في مونتيري تستحق الاستكشاف، مثل Parque Zoologico La Pastora وحديقة Parque Loroventura، اللتين تقدمان تجارب ممتعة للأطفال والكبار على حد سواء.

تُعتبر زيارة حديقة فونديدورا والمناطق المجاورة في مونتيري فرصة رائعة للاستمتاع بالطبيعة والثقافة والترفيه في واحدة من أجمل المدن المكسيكية.

متحف الصلب في مونتيري



متحف الصلب (Museo del Acero) في مونتيري هو نقطة ثقافية مميزة تحتفي بتاريخ المدينة كمركز رئيسي في صناعة الصلب،إليك بعض المعلومات الإضافية حول هذا المتحف الرائع

يقع المتحف في محيط مصنع فولاذ سابق، مما يعكس تاريخ المدينة كمركز للصناعة الثقيلة،تم بناء المتحف حول فرن الانفجار الضخم الذي كان جزءًا من المصنع القديم.

يتضمن المتحف مجموعة شاملة من المعروضات التي تغطي عمليات إنتاج الفولاذ، بالإضافة إلى المنتجات النهائية والصناعات المرتبطة،يُمكن للزوار استكشاف عمليات التصنيع والتقنيات المستخدمة في الصناعة.

إضافةً إلى متحف الصلب، يوجد العديد من المتاحف الأخرى في مونتيري التي تستحق الزيارة لاستكشاف التاريخ والثقافة المحلية

متحف الزجاج يركز على تاريخ صناعة الزجاج في المدينة، ويعتبر مكانًا رائعًا لفهم التكنولوجيا والتطورات في هذا المجال.

متحف Museo de Monterrey يضم مجموعة كبيرة من الفن الحديث لفنانين من أمريكا اللاتينية، ويعتبر مركزًا هامًا للفن والثقافة.

متحف ديل نوريست يعرض مجموعة متنوعة من المعارض التي تتناول تاريخ المنطقة وتطوراتها عبر الزمن.

متحف القصر (Museo del Palacio) يقدم نظرة عميقة إلى التاريخ الاجتماعي والسياسي للمنطقة.

سيسهم زيارة هذه المتاحف في تعزيز معرفتك الثقافية ومنحك الفرصة لاكتشاف التنوع التاريخي والثقافي الغني لمونتيري والمكسيك.

باريو أنتيجو في مونتيري



يُعتبر حي الإسباني القديم (Barrio Antiguo) في مونتيري أحد المناطق الثقافية والتاريخية البارزة في المدينة، حيث شهد جهودًا كبيرة للتجديد والإحياء في السنوات الأخيرة،إليك بعض المعلومات حول هذا الحي الجذاب

يقع حي الإسباني القديم بالقرب من ماكروبلازا، وهو مركز تجاري سابق يعود لتاريخ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر،ويتميز العمارة الاستعمارية التي حظيت بالاحتفاظ بتراثها.

تمت مشاريع عديدة لترميم وتطوير الحي، مما جعله مركزًا حيويًا وجاذبًا للسياح والمقيمين على حد سواء،كما تم تحويل عدة شوارع مرصوفة بالحصى إلى ممرات للمشاة.

يضم حي الإسباني القديم مجموعة متنوعة من المتاحف وصالات العرض ومحلات تجارية تعكس التراث الثقافي للمنطقة، مما يوفر للزوار فرصة الاستمتاع بالأنشطة الثقافية المتنوعة.

تمثل زيارة حي الإسباني القديم فرصة رائعة للتعرف على التاريخ والثقافة المحلية بعمق، والاستمتاع بأجواء مريحة في قلب المدينة.

متحف التاريخ المكسيكي



متحف التاريخ المكسيكي (Museo de Historia Mexicana) هو وجهة متميزة تقدم للزوار فرصة استكشاف تاريخ المكسيك بشكل شامل ومثير،إليك بعض المعلومات الإضافية حول المتحف

يُعد المتحف مركزًا ثقافيًا هامًا، حيث يُعرض فيه تطور المجتمع المكسيكي عبر العصور، ويقع في مدينة مونتيري وتم افتتاحه عام 1994. يتألف من أربعة قاعات رئيسية تعرض قطعًا أثرية وفنية تروي قصة تاريخ المكسيك، بدءًا من العصور القديمة وحتى العصر الحديث، وتشمل العروض التفاعلية والنماذج الثقافية. يقدم متحف التاريخ المكسيكي تجربة شاملة تتضمن نهرًا صناعيًا يمكن ركوب القوارب فيه، بالإضافة إلى مطعم ومتجر للهدايا، ويُنصح الزوار بحجز خدمات دليل يتحدث الإنجليزية للحصول على فهم أعمق. تهاب فرصة زيارة المتحف في يومي الثلاثاء والأحد حيث يمكن الدخول مجانًا، مما يُضيف بعدًا ماليًا مغريًا للزيارة في تلك الأيام.

يمثل متحف التاريخ المكسيكي وجهة مثالية لعشاق التاريخ والثقافات القديمة، خطوة نحو تجربة ثقافية ممتعة وتعليمية.

Obispado والمتحف الإقليمي



يقع المتحف الإقليمي (Museo Regional de Nuevo León) في قصر الأساقفة السابق، المعروف أيضًا باسم Palacio del Obispado، على تل Cerro del Obispado في مدينة مونتيري، المكسيك،إليك المزيد من المعلومات حول هذا المتحف الفريد

تاريخ القصر يعود إلى نهاية القرن الثامن عشر، حيث خدم بصفته حصنًا ومستشفى،في عام 1913، كان هذه المكان مقرًا للبطل الثوري فرانسيسكو “بانشو” فيلا،اليوم، يحتوي القصر على متحف إقليمي يسلط الضوء على التنميتين الثقافية والاقتصادية لولاية نويفو ليون. يحتوي المتحف على معارض تحتوي على قطع أثرية متنوعة تتناول أيضًا فترة حرب الاستقلال المكسيكية وغيرها من الفترات التاريخية الهامة. Cerro del Obispado يعد وجهة مشهورة لإطلالاته الرائعة على مدينة مونتيري، ويشمل أيضًا Mirador del Obispado، وهو منصة رئيسية للاستمتاع بمناظر بانورامية خلابة حول المنطقة. بالإضافة إلى المتحف، يمكن للزوار الاستمتاع بمسارات المشي الجميلة في المنطقة.

تُعد زيارة المتحف الإقليمي في Palacio del Obispado فرصة رائعة لاكتشاف التاريخ والثقافة المكسيكية عبر مجموعة من المعارض والمواقع التاريخية.

كهوف غارسيا وشلالات ذيل الحصان



تُعتبر كهوف غارسيا وشلالات ذيل الحصان من الوجهات السياحية الأكثر جذبًا في مونتيري،إليك المزيد من المعلومات حول كل منها

كهوف غارسيا (Grutas de García)



تقع الكهوف على بُعد مسافة قصيرة شمال شرق مدينة مونتيري، ويمكن الوصول إليها عبر ركوب التلفريك الذي يوفر مناظر بانورامية رائعة. تحتوي الكهوف على تشكيلات صخرية رائعة تشكلت على مدار أكثر من 50 مليون سنة، ومن أبرز معالمها غرفة الضوء (El salón de la luz) التي تتميز بسقف شبه شفاف.

شلالات ذيل الحصان (Cola de Caballo)



تقع هذه الشلالات على بُعد حوالي 40 كيلومترًا جنوب غرب مونتيري، وهي جزء من متنزه Cumbres de Monterrey الوطني. تُعتبر الشلالات من المناطق الفنية الطبيعية التي تمتاز بمناظر خلابة، مما يوفر أماكن للمشي والجسور المعلقة.

نصائح للاستكشاف



من المستحسن زيارة الكهوف والشلالات خلال فصل الربيع والخريف للاستمتاع بالطقس المعتدل.

تُعد هذه الوجهات مثالية للمشي والتصوير، مما يجعلها مناسبة للعائلات والمسافرين الذين يُفضلون الطبيعة والمغامرة.

بإيجاز، تمثل كهوف غارسيا وشلالات ذيل الحصان وجهتين سياحيتين استثنائيتين في مونتيري، حيث يمكن للزوار استكشاف الجمال الطبيعي للمنطقة.

القبة السماوية ألفا



تقع القبة السماوية ألفا في مدينة مونتيري، شمال شرق المكسيك. تحتوي على مرافق مثل المرصد الذي يتيح أنشطة مثل ورش عمل لمراقبة النجوم.

تقدم المركز تجارب تفاعلية عبر معارض علمية عملية.

يوجد قفص طيور يعرض أنواع متعددة من الطيور من جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

مسرح IMAX يعرض أفلام ذات صلة بالعلوم والطبيعة بتقنية عرض حديثة. تهدف القبة السماوية إلى تعزيز التعليم والترفيه، حيث يقدم برامج متنوعة للزوار. تعتبر القبة السماوية مركزًا للعلم والتكنولوجيا، وتستقطب الزوار من مختلف الأعمار.

بفضل مجموعة واسعة من الأنشطة، تُعتبر القبة السماوية ألفا مكانًا مثاليًا للراغبين في استكشاف عالم العلوم والطبيعة بشكل تفاعلي ومشوق.

كنيسة لا بوريسيما



تُعتبر كنيسة لا بوريسيما في مونتيري، المكسيك، معلمًا معماريًا فريدًا،إليك معلومات إضافية عنها

تقع الكنيسة إلى الغرب من Gran Plaza في مونتيري، على تقاطع أفينيدا بادري ميير وسيرافين بينيا. تم بناء الكنيسة في عام 1946 بواسطة المعماري إنريكي دي لا مورا إي بالومار، وتتميز بجدرانها العالية التي تنحني لتشكل السقف. يتزين الداخل بديكور مميز وعلى بنية منحنيات تضيف جمالية فريدة للمكان. تحتوي الكنيسة على العديد من المنحوتات والمعالم الفنية التي تضفي عليها طابعاً تاريخياً وفنياً مميزاً.

تُعتبر كنيسة لا بوريسيما واحدة من الوجهات السياحية الثقافية الهامة في مونتيري، حيث تجمع بين العمارة الحديثة والفن الرائع، مما يجعلها مثيرة للاهتمام للزوار من جميع الأعمار.

أين تقيم في مونتيري لمشاهدة معالم المدينة

