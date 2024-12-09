نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في كيتو؛ تعرف على أهم 7 معلومات لسفرة ممتعة إلى مدينة كيتو في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

نبذة عن السياحة في كيتو



تُعد كيتو، عاصمة الإكوادور وأكبر مدنها، واحدة من الوجهات السياحية البارزة في أمريكا الجنوبية، حيث تجمع بين التاريخ العريق والثقافة الغنية والموقع الفريد،في ما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالسياحة في كيتو

1،الموقع والارتفاع



كيتو هي العاصمة الرسمية للإكوادور وأعلى عاصمة في العالم، حيث تقع على ارتفاع 2,850 مترًا فوق مستوى سطح البحر،كما أنها الأقرب إلى خط الاستواء، مما يمنحها مناخًا شبه استوائيًا،

2،المناخ



يتميز مناخ كيتو بالاعتدال النسبي على مدار السنة، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة القصوى حوالي 21.4 درجة مئوية في فترة الظهيرة، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى ليلاً إلى 9.8 درجة مئوية،

3،الجغرافيا



تقع كيتو في وادي الأنديز الخلاب، المحاط بقسم من الجبال البركانية، وبعضها مغطى بالثلوج، مما يوفر مناظر طبيعية جميلة يمكن رؤيتها من المدينة في الأيام الصافية،

4،المركز التاريخي



يمتد المركز التاريخي لمدينة كيتو على مساحة 790 فدانًا ويُعتبر من أبرز مناطق الجذب السياحي،يُعرف المركز بأنه واحد من أفضل المراكز التاريخية المحفوظة في أمريكا اللاتينية، ويضم العديد من المباني التاريخية والمعمارية الهامة،

5،المعالم السياحية



تحتوي كيتو على حوالي 130 مبنى تاريخي، بما في ذلك الكنائس والمباني الاستعمارية التي تعكس التراث الفني والمعماري للمدينة،من أبرز هذه المعالم كاتدرائية كيتو، وكنيسة سان فرانسيسكو، وكنيسة لا كومبانيّا،

يتميز السوق المحلي بأنه مكان رائع لاستكشاف الحرف اليدوية التقليدية والمنتجات المحلية، مثل الأقمشة المطرزة والمجوهرات المصنوعة يدويًا،

توفر كيتو العديد من الفرص للاستمتاع بالطبيعة، بما في ذلك زيارة المنتزهات الطبيعية والمناطق المفتوحة التي تقدم مناظر بانورامية للمدينة والجبال المحيطة،

6،الأنشطة السياحية



يمكن للزوار الاستمتاع بجولات سياحية مشيّدة تستعرض تاريخ كيتو وثقافتها ومعمارها،

يمكن زيارة “ميداد ديل موندو” (Mitad del Mundo) وهو النصب التذكاري الذي يحدد موقع خط الاستواء، وهو مكان شائع للصور التذكارية والتجارب العلمية حول تأثيرات خط الاستواء،

لذا تُعتبر كيتو نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف جمال الإكوادور، بفضل المزيج الفريد من الثقافة والتاريخ والطبيعة،

أشهر معالم السياحة في كيتو



تقدم كيتو مجموعة متنوعة من المعالم السياحية التي تعكس تاريخها الغني وثقافتها المميزة،وكما يلي، نعرض أبرز المعالم السياحية في كيتو

1،ساحة بلازا غراندي



تُعتبر ساحة بلازا غراندي أحد أهم المواقع الشعبية في كيتو،تتوسطها معالم رئيسية مثل قصر كارونديليت، الذي تم تحويله إلى متحف، وكاتدرائية كيتو، أقدم كنيسة كاثوليكية في الإكوادور،

يمكنك التجول في الحديقة المجاورة، الاستمتاع بمناظر المارة، وشراء المنتجات المحلية،كما يمكنك حضور مراسم تغيير الحرس، التي تحدث عادة يوم الاثنين في الساعة التاسعة صباحًا أو الساعة الحادية عشرة صباحًا في أول يوم اثنين من كل شهر،

يُستحسن أن تكون حذرًا من النشالين في هذه المنطقة،

2،متحف La Capilla de Hombre



يقع المتحف في موقع متميز ويطل على مدينة كيتو،يضم مجموعة رائعة من أعمال الفنان الراحل خوسيه خواريسامين، ويجمع بين الفن والثقافة والطبيعة،

يمكنك زيارة منزل الفنان المجاور للمتحف، والذي يحتوي على المقتنيات الشخصية والأدوات التي استخدمها،تذكرة الدخول تشمل المتحف والمنزل،

3،كنيسة بازيليكيا ديل فوتو ناسيونال



تعتبر واحدة من أبرز المعالم السياحية في كيتو والإكوادور، وتتميز بتصميماتها القوطية الجديدة وزجاجها الملون،توفر القمة إطلالات رائعة على المدينة،

يمكنك تسلق الأبراج مقابل 2 دولار أمريكي، أو استخدام المصعد إذا كنت لا ترغب في صعود السلالم،يُفضل زيارة الكنيسة بين الساعة التاسعة صباحاً والرابعة مساءً،

4،كنيسة صحبة المسيح



تتميز الكنيسة بتصميمها المعماري الفريد ونقوشها المعقدة،الجزء الداخلي مطلي بالذهب ويحتوي على العديد من التماثيل والمنحوتات،

يُفضل زيارة الكنيسة بصحبة مرشد سياحي للتعرف على تاريخها، وتفحص التفاصيل المعمارية المعقدة،يُمنع التصوير، لذا يمكنك شراء بطاقات بريدية،رسوم الدخول هي 3 دولارات أمريكية،

5،منتزه كوتوباكسي الوطني



يقع على بُعد مسافة قصيرة من كيتو، ويضم بركانًا نشطًا مغطى بالجليد،يوفر مناظر طبيعية خلابة وفرصًا للأنشطة الخارجية،

يمكنك الاستمتاع بالمشي لمسافات طويلة، ركوب الخيول، التخييم، أو الإقامة في الأكواخ،يجب أن تكون حذرًا من الطرق الوعرة والرؤية الضبابية عند التسلق،

6،شارع لا روندا



يمثل شارعًا منحنيًا وطويلًا يقع في الحي التاريخي للمدينة، ويتميز بأسلوب العمارة الاستعماري الإسباني،يضفي إضاءة الشوارع بالفوانيس والشرفات الزهرية أجواءً رومانسية،

يمكنك زيارة المعارض الفنية والمتاحف مثل Casa de Arte، والاستمتاع بالمأكولات الراقية في المطاعم الأنيقة، وحضور الحفلات الليلية والموسيقى المحلية،

تقدم كيتو تجربة غنية تجمع بين التاريخ، والثقافة، والطبيعة، مما يجعلها وجهة رائعة لاستكشافها،

أفضل الفنادق عند السياحة في كيتو



يساهم اختيار فندق مناسب في كيتو في تعزيز تجربتك السياحية،إليك بعض من أفضل الفنادق التي تقدم خدمات ممتازة وقربًا من الأماكن السياحية

فندق Wyndham Garden Quito الوصف يقدم هذا الفندق خدمات مريحة ومرافق حديثة، ويقع في موقع مركزي يسهل الوصول منه إلى المعالم السياحية الرئيسية،

المميزات غرف مريحة، خدمة ممتازة، وموقع قريب من المطاعم والمتاجر، شيراتون كيتو (Sheraton Quito Hotel) الوصف فندق فاخر مع مرافق متكاملة، ويعد من الخيارات المثالية للراحة والرفاهية،

المميزات سبا، حمام سباحة، مطاعم متنوعة، وقاعات مؤتمرات، فندق هوتل كاسا جواكين (Casa Gangotena) الوصف فندق بوتيكي تاريخي يقع في قلب كيتو القديمة، ويتميز بأجواء ساحرة وخدمات راقية،

المميزات تصميم أنيق، خدمة شخصية ممتازة، وإطلالات رائعة على الساحة، فندق سويسوتيل كيتو (Swissotel Quito) الوصف يقع هذا الفندق في منطقة هادئة ولكنه قريب من المراكز التجارية والسياحية،

المميزات مرافق متكاملة تشمل سبا، حمام سباحة، ومطاعم راقية، ماريسكال (La Mariscal) الوصف منطقة حيوية تحتوي على العديد من الخيارات للإقامة والمطاعم والمقاهي،

المميزات قربه من الحياة الليلية، والأسواق، والمعالم السياحية،

أشهر المطاعم في كيتو



تضيف تجربة الطعام في كيتو لمسة لذيذة لرحلتك،إليك بعض المطاعم البارزة

مطعم Casa Gangotena الوصف يقدم تجربة تناول طعام راقية مع التركيز على التفاصيل،يتميز بجو مريح وقائمة طعام متطورة،

المميزات جودة الطعام الممتازة، الخدمة الرفيعة، رغم أن الأسعار قد تكون مرتفعة، كافية Café Mosaico الوصف يقدم إطلالة بانورامية على المدينة القديمة، ويقدم مجموعة متنوعة من المأكولات الإكوادورية والعالمية،

المميزات أجواء رومانسية، مناظر خلابة لغروب الشمس، تيشو دي موندو (Techo del Mundo) الوصف يقع في الطابق السادس من فندق Quito، يقدم بوفيهات غداء رائعة وأطعمة محلية،

المميزات إطلالات رائعة، موسيقى حية، طعام ممتاز، مطعم Zazu الوصف مطعم فاخر يقدم تجربة تذوق مميزة، مع خدمة يقظة ومرونة في التعامل،

المميزات تجربة طعام فاخرة، جودة الخدمة والطعام، مي كوسينال (Mi Cocinal) الوصف يقع في فندق Illa Experience San Marcos، يقدم أطباقًا شهية يديرها شيف شاب موهوب،

المميزات قائمة تذوق متنوعة بأسعار معقولة، أجواء واسعة ومريحة،

توفر هذه الخيارات تجربة سياحية رائعة في كيتو، وتسهم في استكشاف المدينة براحة ورفاهية،

أفضل أنشطة السياحة في كيتو



تقدم كيتو، عاصمة الإكوادور، مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتنوع بين الاستكشاف الثقافي والتجارب المغامرات،إليك أبرز الأنشطة التي يمكنك الاستمتاع بها أثناء زيارتك

زيارة الأماكن الأثرية وصف قم بجولة في أبرز معالم كيتو التاريخية والثقافية،لا تفوت زيارة متحف لا كابيلا دل هومبر، الذي يعرض أعمال الفنان جواياسامين، وكنيسة بازيليكا ديل فوتو ناسيونال ذات التصميم القوطي الرائع، وكنيسة صحبة المسيح ذات النقوش الذهبية،

مناطق مميزة كيتو القديمة، شارع كال لا روندا، والمعالم الأثرية المحيطة، ركوب الخيل وصف تجربة ركوب الخيل في المزارع الخضراء المحيطة بكيتو توفر لك فرصة الاستمتاع بالطبيعة وتعلم مهارات جديدة،سواء كنت مبتدئًا أو خبيرًا، ستجد الخيول المدربة التي تتناسب مع مهاراتك،

أين المزارع القريبة من كيتو التي تقدم جولات على الخيل، ركوب الدراجات النارية وصف استأجر دراجة نارية واستكشف المناطق المحيطة بكيتو،ستحصل على دليل شامل حول القيادة في الإكوادور ونظام تحديد المواقع العالمي لمساعدتك في التنقل،

مميزات استقلالية كاملة في استكشاف المدينة والمناطق المحيطة، مع شعور بالراحة والأمان على الطرقات، التسوق وصف قم بزيارة الأسواق المحلية والمتاجر لشراء الحرف اليدوية والمنتجات الإكوادورية الأصيلة،يوفر التسوق في كيتو فرصة لاكتشاف الثقافة المحلية والحصول على تذكار فريد من نوعه،

أماكن للتسوق الأسواق التقليدية، المحلات الصغيرة في شارع كال لا روندا، ومتاجر الحرف اليدوية، زيارة جبل بوشيتشات وصف قم بجولة إلى جبل بوشيتشات القريب من كيتو،يوفر الجبل إطلالات بانورامية رائعة على المدينة والمناظر الطبيعية المحيطة،

أنشطة التنزه، التصوير، والاستمتاع بالمناظر الخلابة، جولة في متحف إنتيكا وصف اكتشف تاريخ الإكوادور الأصلي عن طريق زيارة متحف إنتيكا، الذي يركز على الثقافة والحضارة الأصلية للبلاد،

مميزات عروض فنية ومعارض تسلط الضوء على التراث الثقافي والإثنوغرافي، استكشاف منتزه بوتوبوتو وصف المنتزه الوطني بوتوبوتو، الذي يقع على بعد مسافة قصيرة من كيتو، يقدم مشاهد طبيعية رائعة وشلالات مذهلة،

أنشطة المشي لمسافات طويلة، التخييم، والتجول بين المناظر الطبيعية،

استمتع بوقتك في كيتو واكتشف تنوع الأنشطة التي تقدمها هذه المدينة الساحرة،