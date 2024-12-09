نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في هاليفاكس أجمل 10 مناطق سياحية وأفضل الفنادق في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات نبذة عن مدينة هاليفاكس

تُعد هاليفاكس، المعروفة رسميًا بلدية هاليفاكس الإقليمية (HRM)، من المدن المهمة في كندا،إنها عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا، وتقع على الساحل الشرقي للبلاد، السكان بلغ عدد سكان المدينة 403,131 نسمة وفقًا لتعداد عام 2016، بينما قدرت هيئة الإحصاء الكندية عدد السكان في يوليو 2025 بنحو 448,544 نسمة، التكوين الإداري تتكون بلدية هاليفاكس الإقليمية من أربع بلديات سابقة تم دمجها في عام 1996 هاليفاكس دارتماوث بدفورد مقاطعة هاليفاكس

الاقتصاد تُعتبر هاليفاكس مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا في كندا الأطلسية.

القطاعات الرئيسية تتضمن الخدمات الحكومية تضم المدينة وزارة الدفاع الوطني. التعليم تحتوي على جامعة دالهوزي وجامعة سانت ماري. الصحة تُعتبر هيئة الصحة في نوفا سكوشا من الدعائم الأساسية. الصناعة البحرية تُستضاف حوض بناء السفن في هاليفاكس. الميناء يُعد ميناء هاليفاكس واحدًا من أكبر وأهم الموانئ في كندا.

الصناعات الريفية الزراعة تشمل المحاصيل والمواشي.

صيد الأسماك يُعتبر من الأنشطة الاقتصادية التقليدية.

التعدين يتعلق باستخراج المعادن والموارد الطبيعية.

الغابات تشمل صناعة الأخشاب والمنتجات الخشبية.

الغاز الطبيعي يتضمن استخراج وتكرير الغاز الطبيعي. الميزات الثقافية والتجارية التراث الثقافي تتمتع المدينة بتاريخ طويل في التجارة البحرية وتراث ثقافي غني.

المعالم السياحية تضم مجموعة من المعالم التاريخية والثقافية، مثل الحصون القديمة ومتاحف تاريخية. التنقل والاتصالات النقل تتمتع المدينة بشبكة متطورة من وسائل النقل العام، بما في ذلك الحافلات ووسائل النقل المائية.

الاتصالات تملك المدينة بنية تحتية متقدمة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا. نقاط الاهتمام

حصن جوج يُعتبر أحد أقدم الحصون العسكرية في كندا ورمزًا تاريخيًا مهمًا. الواجهة البحرية منطقة نابضة بالحياة تضم العديد من المطاعم والمحلات التجارية. متحف نوفا سكوشا يعرض معارض تتعلق بتاريخ وثقافة المقاطعة. جامعة دالهوزي واحدة من أعرق الجامعات في كندا، وتُعتبر مركزًا تعليميًا وبحثيًا بارزًا. تُعتبر هاليفاكس مدينة مزدهرة تجمع بين التاريخ العريق والاقتصاد المتنوع، حيث توفر للزوار والمقيمين تجربة غنية بالثقافة والفرص الاقتصادية، أجمل 10 مناطق سياحية في مدينة هاليفاكس



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