نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في كندا؛ أهم الأماكن السياحية في أكثر من 11 مدينة كندية في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

أهم الأماكن السياحية في مدينة نياجرا



تُعتبر مدينة نياجرا في كندا وجهة سياحية بارزة، لما تحتويه من مواقع جغرافية فريدة ومعالم سياحية استثنائية تجذب ملايين الزوار سنويًا،يستعرض هذا المقال أبرز المعالم السياحية في المدينة، والتي تشمل

1،شلالات نياجرا



شلالات نياجرا تُعد واحدة من الأكثر شهرة على مستوى العالم، وتعتبر من أهم الوجهات السياحية في كندا،تتكون الشلالات من ثلاثة أجزاء رئيسية شلال حدوة الحصان (Horseshoe Falls) الذي يقع معظمها في الأراضي الكندية، وشلالات الأمريكية (American Falls)، وشلالات برايدل فيل (Bridal Veil Falls) التي تقع بالكامل في الولايات المتحدة،يتمكن السياح من الاستمتاع بمناظر الشلالات الخلابة من مواقع عدة، تشمل

رحلة خلف الشلالات (Journey Behind the Falls) تجربة تأخذك بالقرب من الشلالات بشكل مدهش.

جولات القارب (Maid of the Mist) جولة تأخذ الزوار قريبًا جدًا من الشلالات، حيث يُمكنهم الاستمتاع برذاذ الماء ورؤية المناظر الطبيعية الخلابة.

2،العجلة الدوارة (Niagara SkyWheel)



توفر العجلة الدوارة في نياجرا تجربة فريدة للسياح لمشاهدة الشلالات من زاوية جديدة،تقع العجلة في منطقة كليفتون هيل (Clifton Hill) وتمنح إطلالة بانورامية رائعة على الشلالات والمناطق المحيطة بها، مما يجعلها واحدة من أكبر العجلات الدوارة في كندا.

3،منتزه نياجرا (Niagara Parks)



يمتد منتزه نياجرا على طول نهر نياجرا، ويقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والمعالم السياحية مثل

حدائق الفراشات (Butterfly Conservatory) مكان ساحر يضم أكثر من 2000 فراشة من أنواع متعددة.

حدائق الزهور (Floral Showhouse) مجموعة فريدة من الزهور والنباتات النادرة.

4،برج سكايلون (Skylon Tower)



يوفر برج سكايلون منظرًا رائعًا للشلالات من ارتفاع أعلى،يمكن للزوار الصعود إلى سطح المراقبة عبر مصاعد زجاجية والاستمتاع بإطلالات بانورامية شاملة،ويحتوي البرج كذلك على مطاعم تقدم تجربة طعام ممتازة مع مناظر خلابة.

5،مغامرة الزلاقات المائية (Fallsview Indoor Waterpark)



يُعد Fallsview Indoor Waterpark وجهة مثالية للعائلات التي تبحث عن المرح والترفيه، إذ يحتوي على مجموعة من الزلاقات المائية وحمامات السباحة والأنشطة لجميع الأعمار،يقع المنتزه بالقرب من شلالات نياجرا وهو جزء من منتجع يتضمن فنادق ومطاعم ومرافق ترفيهية.

6،رحلة نياجرا القديمة (Niagara-on-the-Lake)



تبعد البلدة التاريخية حوالي 20 دقيقة بالسيارة عن شلالات نياجرا وتُعتبر مكانًا مثاليًا للاستمتاع بجولة هادئة بعيدًا عن صخب المدينة،يمكن للزوار اكتشاف القلاع القديمة، وتجربة التسوق في محلات فريدة، والتمتع بتذوق النبيذ في مزارع العنب المحلية.

7،جولات النبيذ



تقع منطقة نياجرا في قلب واحدة من أفضل مناطق زراعة العنب في كندا،يمكن للزوار الاستمتاع بجولات النبيذ وزيارة مزارع العنب المحلية، حيث يُمكنهم تذوق النبيذ والتعرف على طريقة إنتاجه.

تقدم زيارة مدينة نياجرا تجربة متنوعة تشمل استكشاف الطبيعة الخلابة، ودراسة التاريخ، والتمتع بالأنشطة الممتعة التي تناسب جميع الأعمار.

أهم الأماكن السياحية في تورنتو



تورنتو، كبرى مدن كندا، تُعد مزيجاً من الثقافة والترفيه والطبيعة، مما يجعلها وجهة مثالية للسياح بمختلف اهتماماتهم،إليك أبرز المعالم السياحية في تورنتو

1،برج سي إن (CN Tower)



يُعتبر برج سي إن من أبرز المعالم السياحية في تورنتو وأحد أطول أبراج الاتصالات في العالم، حيث يصل ارتفاعه إلى 553 متراً،يوفر البرج إطلالات رائعة على المدينة وبحيرة أونتاريو، لا سيما من منصة المراقبة الزجاجية التي تقدم تجربة فريدة،كما يُمكن للزوار تناول الطعام في مطعم 360 الدوار على ارتفاع 351 متراً، حيث يستمتعون بوجبة لذيذة مع إطلالات بانورامية.

2،أكواريوم ريبلي (Ripley’s Aquarium)



يقع أكواريوم ريبلي في وسط تورنتو بالقرب من برج سي إن، ويُعتبر من أكبر الأحواض المائية في العالم،يحتوي الأكواريوم على أكثر من 16,000 كائن بحري، بما في ذلك أسماك القرش والكائنات البحرية النادرة،يُمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة هذه الكائنات عن كثب عبر الأنفاق الزجاجية المميزة.

3،كاتدرائية القديس جيمس (St،James Cathedral)



تُعتبر كاتدرائية القديس جيمس من أقدم الكنائس في كندا وأحد أشهر المعالم السياحية في تورنتو،بُنيت في عام 1874 وفقًا للتصميم المعماري القوطي وتتميز ببرجها العالي الذي يعتبر من أبرز المعالم في المدينة.

4،متحف أونتاريو الملكي (Royal Ontario Museum)



يُعتبر متحف أونتاريو الملكي واحدًا من أكبر المتاحف في أمريكا الشمالية، حيث يحتوي على مجموعة شاملة من القطع الأثرية والفنون الطبيعية والثقافات العالمية،يضم المتحف معارض دائمة ومؤقتة تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات。

5،جزيرة تورنتو (Toronto Islands)



توفر جزيرة تورنتو ملاذًا هادئًا بعيدًا عن ضجيج المدينة،يمكن الوصول إليها بالعبّارة، وهي تحتوي على عدة شواطئ وحدائق ومناطق ترفيهية،يُمكن للزوار الاستمتاع بركوب الدراجات، والمشي، والتجديف.

6،سوق سانت لورانس (St،Lawrence Market)



يُعد سوق سانت لورانس من أفضل الأسواق في العالم، ويعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر،يضم السوق مجموعة متنوعة من المحلات التي تبيع الأطعمة الطازجة والمنتجات المحلية والحرف اليدوية.

7،حديقة الحيوان في تورنتو (Toronto Zoo)



تُعتبر حديقة الحيوان في تورنتو واحدة من أكبر حدائق الحيوان في كندا، حيث تضم أكثر من 5,000 حيوان من 450 نوعًا مختلفًا،توفر الحديقة تجارب تعليمية وتفاعلية للزوار من جميع الأعمار.

8،معرض الفنون في أونتاريو (Art Gallery of Ontario)



يُعد معرض الفنون في أونتاريو واحدًا من أكبر معارض الفنون في أمريكا الشمالية، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية من مختلف العصور والثقافات.

9،ساحة يونغ دونداس (Yonge-Dundas Square)



تُعتبر ساحة يونغ دونداس مركزًا نابضًا بالأنشطة في قلب تورنتو، وتشتهر بشاشاتها الرقمية الكبيرة، والمطاعم، والمقاهي.

أهم المعالم السياحية في مدينة مونتريال



مدينة مونتريال في كندا تمتاز بالتاريخ الغني والثقافة النابضة بالحياة، مما يجعلها وجهة سياحية فريدة،إليك أبرز المعالم السياحية في المدينة

1،كنيسة نوتردام (Notre-Dame Basilica)



تُعتبر كنيسة نوتردام واحدة من أهم المعالم السياحية في مونتريال، بُنيت بين عامي 1824 و1891 وتتميز بتصميمها القوطي الجديد وزخارفها الزجاجية الملونة، مما يجذب ملايين الزوار سنويًا.

2،ميناء مونتريال القديم (Old Port of Montreal)



يعود تاريخ ميناء مونتريال القديم إلى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر،يقدم الميناء أنشطة ترفيهية مثل الإبحار على نهر سانت لورانس والاستمتاع بالتزحلق على الجليد خلال فصل الشتاء.

3،جبل مونت رويال (Mount Royal)



يُعتبر جبل مونت رويال واحدًا من أبرز المعالم الطبيعية في مونتريال، حيث يُمكن للزوار الاستمتاع بالمشي وركوب الدراجات والتزلج.

4،متحف مونتريال للفنون الجميلة (Montreal Museum of Fine Arts)



يُعتبر المتحف واحدًا من أهم المتاحف في كندا ويضم مجموعة واسعة من الأعمال الفنية المتميزة.

5،حدائق النباتية في مونتريال (Montreal Botanical Garden)



تُعد حدائق النباتية واحدة من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث توفر مجموعة متنوعة من النباتات والحدائق المتميزة.

6،سوق جان تالون (Jean-Talon Market)



يُعد سوق جان تالون واحدًا من أكبر الأسواق العامة في أمريكا الشمالية، حيث يوفر مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة.

7،قصر المؤتمرات في مونتريال (Montreal Convention Centre)



يمتاز بتصميمه المعماري الفريد ويعتبر مكانًا هامًا لاستضافة الفعاليات والمعارض.

8،حي البلدة القديمة (Old Montreal)



يُعد من أقدم الأحياء في المدينة ويتميز بشوارعه التاريخية.

9،حديقة الحيوان إيكو (Ecomuseum Zoo)



تضم مجموعة متنوعة من الحيوانات المحلية.

10،شارع سانت كاترين (Saint Catherine Street)



يُعتبر من أشهر شوارع التسوق في مونتريال.

تقدم مونتريال مزيجًا رائعًا من التاريخ والثقافة، مما يجعلها وجهة سياحية مميزة.

أهم الأماكن السياحية ضمن مدينة كيبك في كندا



مدينة كيبيك في كندا هي واحدة من أقدم المدن في أمريكا الشمالية وتتميز بطابعها الأوروبي الفريد،إليك أهم الأماكن السياحية فيها

1،المدينة القديمة في كيبيك (Old Quebec)



تعتبر مدينة كيبيك القديمة منطقة تاريخية رائعة، مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث تُعتبر مثالية للتجول وسط أجواء عصور الوسطى.

2،قلعة فرونتناك (Château Frontenac)



تُعتبر من أبرز المعالم السياحية، حيث تقع في قلب المدينة القديمة وتطل على نهر سانت لورانس.

3،حصن كيبيك (La Citadelle de Québec)



قاعدة عسكرية تاريخية تقدم إطلالات رائعة على المدينة والنهر.

4،البرلمان (Parliament Building)



مبنى يعود للقرن التاسع عشر يعكس الطراز الفرنسي المعماري.

5،نهر سانت لورانس (Saint Lawrence River)



شريان الحياة للمدينة؛ يُمكن للزوار الاستمتاع برحلات القوارب.

6،حي بيتي شانبلين (Quartier Petit Champlain)



يُعتبر من أقدم الأحياء في أمريكا الشمالية، حيث يتميز بالمباني التاريخية.

7،ساحة رويال (Place Royale)



تعد قلب المدينة القديمة وأحد أهم المواقع التاريخية.

8،منتزه معركة كيبيك (Plains of Abraham)



موقع تاريخي هام يمكن للزوار الاستمتاع فيه بالطبيعة.

تجمع مدينة كيبيك بين التاريخ والجمال الطبيعي، وتقدم تجربة سياحية فريدة.

الأماكن السياحية في العاصمة أوتاوا



عاصمة كندا، أوتاوا، تعتبر مركزًا ثقافيًا وتاريخيًا متميزًا، حيث تضم معالم سياحية رائعة ترسم صورة ثرية عن تاريخ البلاد،إليك أبرزها

1،مبنى البرلمان الكندي (Parliament Hill)



يُعتبر رمز السيادة الكندية، ويجمع بين التصاميم الفيكتورية والقوطية،يمكن للزوار حضور الجلسات البرلمانية.

2،متحف التاريخ الكندي (Canadian Museum of History)



يطل هذا المتحف على نهر أوتاوا ويقدم استعراضًا شاملاً لتاريخ كندا.

3،قناة ريدو (Rideau Canal)



موقع للتراث العالمي يُعتبر أطول حلبة تزلج في العالم خلال الشتاء.

4،المتحف الحربي الكندي (Canadian War Museum)



يُقدم نظرة شاملة على التاريخ العسكري الكندي، من الحروب المبكرة إلى المساهمات الدولية.

5،متحف الطبيعة الكندي (Canadian Museum of Nature)



يعد مكاناً رائعاً للتعرف على التنوع الطبيعي في كندا.

6،معرض الفنون الوطني (National Gallery of Canada)



يعتبر هذا المعرض واحدًا من أهم المعارض الفنية في كندا.

7،مزرعة التجارب الزراعية (Canada Agriculture and Food Museum)



يقدم معلومات عن الزراعة في كندا ويتيح التفاعل مع الحيوانات.

8،سوق بايوارد (ByWard Market)



أحد أقدم وأسواق العامة في كندا، يقدم المنتجات المحلية والمأكولات التقليدية.

9،مركز الفنون الوطني (National Arts Centre)



يُوفر عروض موسيقية ومسرحية متنوعة على مدار العام.

10،حديقة ماجورز هيل (Major’s Hill Park)



مكان رائع للنزهات، يطل على نهر أوتاوا والمدينة.

11،حديقة جاك كارتييه (Jacques Cartier Park)



تستضيف فعاليات ومهرجانات على مدار العام، مثل مهرجان التزلج الشتوي.

تُجمع أوتاوا بين التاريخ والثقافة والطبيعة، مما يجعلها وجهة سياحية فريدة.

معالم السياحة في كندا ضمن مدينة فانكوفر



تُعتبر مدينة فانكوفر واحدة من أجمل المدن في كندا بفضل مناظرها الطبيعية الخلابة،إليك أبرز المعالم السياحية

1،منتزه ستانلي (Stanley Park)



أحد أبرز المعالم في المدينة، يضم مسارات للمشي وركوب الدراجات.

2،جسر كابيلانو المعلق (Capilano Suspension Bridge)



جسر تاريخي يقدم للزوار تجربة مشي مثيرة مع مناظر طبيعية.

3،جزيرة جرانفيل (Granville Island)



تضم مجموعة متنوعة من الأسواق والمتاجر والمطاعم.

4،حديقة فان دوسين النباتية (VanDusen Botanical Garden)



تحتوي على مسارات وحدائق متنوعة.

5،متحف الأنثروبولوجيا (Museum of Anthropology)



يحتوي على قطع أثرية فريدة تعود للسكان الأصليين.

6،الحديقة الصينية الكلاسيكية (Dr،Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden)



تُعتبر من أجمل الحدائق التقليدية خارج الصين.

7،جبل جروس (Grouse Mountain)



وجهة مميزة لممارسة الرياضات الشتوية.

8،شارع روبسون (Robson Street)



يعتبر من أبرز شوارع التسوق في المدينة.

9،أكواريوم فانكوفر (Vancouver Aquarium)



يضم مجموعة متنوعة من الكائنات البحرية.

10،حديقة الملكة إليزابيث (Queen Elizabeth Park)



تُعتبر واحدة من أجمل الحدائق في المدينة، وتوفر مساحات خضراء واسعة.

أهم الأماكن السياحية في مدينة فكتوريا



تشتهر مدينة فكتوريا، عاصمة مقاطعة بريتيش كولومبيا، بجمالها الطبيعي وتاريخها العريق،تُعتبر الحدائق الملكية، مثل حديقة بوتشارت، من أبرز المعالم السياحية، وتُعد مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستمتاع بالجمال الطبيعي،كما تضم المدينة العديد من المتاحف والمعارض الفنية التي تعكس الثقافة المحلية.

أهم الأماكن السياحية في كندا ضمن مدينة بانف



مدينة بانف تُعتبر واحدة من أجمل الوجهات السياحية الطبيعية في كندا، حيث تقع في قلب جبال الروكي،تنتشر فيها المناظر الخلابة للجبال والبحيرات، ما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الطبيعة،يمكن للزوار الاستمتاع بمغامرات المشي لمسافات طويلة، والتزلج، والرحلات البحرية في البحيرات الزرقاء.

أهم الأماكن السياحية في مدينة هاليفاكس



تتميز مدينة هاليفاكس، عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا، بتاريخ غني وثقافة متنوعة،تستقطب السياح بمجموعة من المعالم السياحية الرائعة، مثل

1،حدائق هاليفاكس العامة (Halifax Public Gardens)



واحدة من أقدم الحدائق الفيكتورية في أمريكا الشمالية، تتميز بالجمال الطبيعي.

2،المتحف البحري للمحيط الأطلسي (Maritime Museum of the Atlantic)



يعرض تاريخ المدينة البحري مع معلومات تتعلق بسفينة التيتانك.

3،قلعة هاليفاكس (Halifax Citadel)



يوفر الموقع التاريخي تجارب تعليمية حول الدفاع البريطاني.

4،مرفأ هاليفاكس (Halifax Waterfront)



وجهة رائعة للتنزه، التسوق، وتناول الطعام.

5،متحف الفنون الجميلة بنوفا سكوشا (Art Gallery of Nova Scotia)



يحتوي على مجموعة فنية متنوعة تشمل الأعمال الكندية والدولية.

6،سوق المزارعين في هاليفاكس (Halifax Seaport Farmers’ Market)



يُعتبر أحد أقدم الأسواق في كندا ويقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية.

7،متحف الطبيعة في هاليفاكس (Museum of Natural History)



يقدم معارض متنوعة حول تاريخ المدينة البيئي.

8،حديقة بوينت بليزنت (Point Pleasant Park)



منتزه مشجر يوفر مسارات للركض والمشي وإطلالات على المحيط.

9،مكتبة هاليفاكس المركزية (Halifax Central Library)



تصميمها المعماري المبتكر يجعلها من أبرز المعالم في المدينة.

10،مركز اكتشاف العلوم (Discovery Centre)



مركز تفاعلي يعرض موضوعات علمية مختلفة، مثالي للعائلات.

تجمع هاليفاكس بين التاريخ والثقافة والمناظر الطبيعية، مما يجعلها وجهة سياحية مميزة للزوار من جميع أنحاء العالم.

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