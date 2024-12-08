نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في كي ويست شاهد أجمل 14 منطقة سياحية 2025 في المقال التالي

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شاطئ هيغز في كي ويست



تعتبر السياحة في كي ويست، فلوريدا، وجهة فريدة تجمع بين جمال الطبيعة والتاريخ الغني،

شاطئ هيغز

الموقع يتواجد الشاطئ على طول القسم الجنوبي الغربي لمدينة كي ويست، مما يجعله واحدًا من أبرز الوجهات السياحية بالمنطقة،

يتواجد الشاطئ على طول القسم الجنوبي الغربي لمدينة كي ويست، مما يجعله واحدًا من أبرز الوجهات السياحية بالمنطقة، الأنشطة يُعتبر شاطئ هيغز مكانًا مثاليًا للاستمتاع بحمامات الشمس والسباحة والتنزه،كما يوفر الشاطئ مناطق مخصصة للنزهات وملاعب رياضية متنوعة، بالإضافة إلى إمكانية ممارسة رياضات مثل كرة الطائرة والتنس،

يُعتبر شاطئ هيغز مكانًا مثاليًا للاستمتاع بحمامات الشمس والسباحة والتنزه،كما يوفر الشاطئ مناطق مخصصة للنزهات وملاعب رياضية متنوعة، بالإضافة إلى إمكانية ممارسة رياضات مثل كرة الطائرة والتنس، المعالم المجاورة يوفر الشاطئ إطلالات خلابة على المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى إمكانية زيارة معالم تاريخية مثل مقبرة اللاجئين الأفريقيين وبرج ويست مارتيلو،

متحف ميل فيشر للتراث البحري

الموقع يُوجد المتحف على الواجهة البحرية للمدينة القديمة،

يُوجد المتحف على الواجهة البحرية للمدينة القديمة، التاريخ تم تسمية المتحف على اسم الغطاس ميل فيشر، الذي اكتشف العديد من حطام السفن في المنطقة،

تم تسمية المتحف على اسم الغطاس ميل فيشر، الذي اكتشف العديد من حطام السفن في المنطقة، المعارض يحتوي المتحف على مجموعة رائعة من القطع الأثرية مثل العملات الذهبية والمجوهرات والمدافع المأخوذة من السفن الإسبانية، بالإضافة إلى معروضات حول علم الآثار تحت الماء،

أكواريوم كي ويست



الموقع يقع بالقرب من متحف ميل فيشر،

يقع بالقرب من متحف ميل فيشر، التاريخ يعد الأكواريوم من أوائل الأحواض السمكية في الهواء الطلق في الولايات المتحدة، وتم بناؤه بين عامي 1932 و1934،

يعد الأكواريوم من أوائل الأحواض السمكية في الهواء الطلق في الولايات المتحدة، وتم بناؤه بين عامي 1932 و1934، الأنشطة يقدم الأكواريوم عرضًا متنوعًا للأنواع السمكية والشعاب المرجانية، بالإضافة إلى خزان اللمس الذي يمكن للزوار من خلاله لمس الكائنات البحرية مثل الراي اللساع ونجم البحر،

تعد كي ويست وجهة سياحية مميزة تمزج بين الشواطئ الخلابة والتراث البحري المتنوع،

حديقة Dry Tortugas الوطنية



الموقع تقع الحديقة على بعد حوالي 70 ميلًا غرب كي ويست، وهي أرخبيل من الجزر المرجانية،

تقع الحديقة على بعد حوالي 70 ميلًا غرب كي ويست، وهي أرخبيل من الجزر المرجانية، الأنشطة استكشاف Fort Jefferson يُعد Fort Jefferson أكبر هيكل من الطوب في نصف الكرة الغربي ويعتبر من أبرز المعالم السياحية، الغطس تقدم الحديقة تجربة غطس مدهشة، حيث تستطيع استكشاف الشعاب المرجانية المدهشة، الغوص تحت الماء توفّر المياه النقية فرصة فريدة لمشاهدة الحياة البحرية والشعاب المرجانية الجميلة،



مقبرة مدينة كي ويست



الموقع تقع في قلب مدينة كي ويست القديمة،

تقع في قلب مدينة كي ويست القديمة، التاريخ تأسست في عام 1847، وتُعتبر مكان الراحة الأخير لحوالي 100,000 شخص،

تأسست في عام 1847، وتُعتبر مكان الراحة الأخير لحوالي 100,000 شخص، الميزات الأضرحة والمقابر تتميز بمقابر رائعة وأضرحة تذكارية، الأقسام المخصصة تحتوي على أقسام لمقاتلي الحرية الكوبيين والبحارة، الغرابة وروح الدعابة تحتضن المقبرة نصوصًا مرحة تعكس الروح المرحة لسكان الجزيرة،



مركز فلوريدا كيز للاكتشاف البيئي



الموقع يوجد بجوار Key West Harbour،

يوجد بجوار Key West Harbour، التاريخ افتتح في عام 2007، وأصبح مكانًا مفضلًا للسكان والزائرين،

افتتح في عام 2007، وأصبح مكانًا مفضلًا للسكان والزائرين، الأنشطة الأحواض المائية تحتوي على خزانات تعرض الأسماك الاستوائية والشعاب المرجانية، المعارض التفاعلية تساعد الزوار في التعرف على الحياة البحرية من خلال معارض تفاعلية، مختبر Aquarius يقدم معلومات عن الغوص ودراسة الحياة البحرية،



تشكل هذه المعالم جزءًا من تجربة شاملة تقدمها كي ويست، والتي تجمع بين التاريخ الطبيعي والأنشطة البيئية والتعليمية،

منارة كي ويست هاوس ومتحف Keeper’s Quarters



منارة كي ويست التاريخ بنيت في عام 1848 بعد تدمير المنارة السابقة، البرج بارتفاع 72 قدمًا، يقدم إطلالات رائعة على الجزيرة، الأنشطة يمكن للزوار تسلق البرج لرؤية عدسة فرينل والاستمتاع بالمناظر،

متحف Keeper’s Quarters المعرض يبرز تاريخ المنارة وحراسها، مع التركيز على أول امرأة تعمل كحارسة، الزيارة يضيف المتحف قيمة لتجربة زيارة المنارة،



شاطئ Smathers

الموقع يعد أكبر الشواطئ في المدينة ويقع على الساحل الجنوبي،

يعد أكبر الشواطئ في المدينة ويقع على الساحل الجنوبي، الأنشطة الاستجمام يوفر الرمال البيضاء والظل من أشجار النخيل، الرياضات المائية تتاح للزوار مجموعة متنوعة من الأنشطة المائية، الراحة يحتوي الشاطئ على شباك للكرة الطائرة وشاحنات طعام،



حديقة Fort Zachary Taylor Historic State Park



الموقع تقع في الطرف الغربي لجزيرة كي ويست،

تقع في الطرف الغربي لجزيرة كي ويست، التاريخ بُنيت بين عامي 1845 و1866، وكانت لها دور كبير خلال الحرب الأهلية،

بُنيت بين عامي 1845 و1866، وكانت لها دور كبير خلال الحرب الأهلية، الأنشطة الجولات تقدم جولات تبرز التاريخ الغني للحصن، الاستجمام يمكن للزوار الاسترخاء على الشاطئ والسباحة، المناظر تعتبر الحديقة مكانًا مثاليًا لتجربة الأنشطة الخارجية والاستمتاع بالطبيعة،



تمثل هذه المعالم تجارب شاملة في كي ويست تجمع بين التاريخ والجمال الطبيعي،

شارع دوفال

الوصف يمتاز الشارع بأجوائه الحيوية وبكونه موطنًا للمعارض الفنية والمتاجر،

يمتاز الشارع بأجوائه الحيوية وبكونه موطنًا للمعارض الفنية والمتاجر، النشاطات الأطعمة والمشروبات يضم الشارع العديد من المطاعم والبارات المشهورة، الترفيه يقدم الطرف الشمالي من الشارع مجموعة من الفعاليات، التسوق يحتوي أيضًا على متاجر للهدايا التذكارية والمحلات الفريدة،



هاري إس ترومان البيت الأبيض الصغير



الموقع يبعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام من شارع دوفال،

يبعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام من شارع دوفال، التاريخ استخدم كمنزل لقضاء العطلات الشتوية للرئيس هاري إس ترومان،

استخدم كمنزل لقضاء العطلات الشتوية للرئيس هاري إس ترومان، الأنشطة المعروضات يبرز صورًا وممتلكات شخصية تتعلق بحياة الرئيس، التاريخ العسكري كان المبنى مقر قيادة بحرية في فترات الحرب،



كي ويست باترفلاي ومعهد الطبيعة

الموقع يقع في الطرف الجنوبي لشارع دوفال،

يقع في الطرف الجنوبي لشارع دوفال، الوصف يحتضن المعهد أكثر من خمسين نوعًا من الفراشات،

يحتضن المعهد أكثر من خمسين نوعًا من الفراشات، الأنشطة الاستكشاف تستضيف الحدائق مسارات ملتوية مليئة بالمخلوقات الجميلة، التجربة يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة العديد من الفراشات،



تمثل هذه الأماكن جزءًا من تجربة غنية ومتكاملة في كي ويست، حيث تلتقي الثقافة بالتاريخ والطبيعة،