نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في نيو جيرسي؛ تعرف على أهم الأنشطة والمعالم السياحية في المدينة في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

نبذة عن ولاية نيو جيرسي



تُعد ولاية نيو جيرسي واحدة من الولايات البارزة في الشمال الشرقي للولايات المتحدة، حيث تحدها من الشمال والشرق مدينة نيويورك،سنقوم في هذا المقال بتقديم لمحة شاملة عن هذه الولاية من عدة جوانب منها الجغرافيا، الاقتصاد، والتعليم.

المساحة والسكان تغطي نيو جيرسي مساحة تُقدر بنحو 22,591 كيلومتر مربع، مما يجعلها من أصغر الولايات في البلاد بشكل نسبي،يبلغ عدد سكانها حوالي 9.3 مليون نسمة، مما يعكس مستوى عالٍ من الكثافة السكانية ويضعها ضمن أكثر الولايات اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة. الكثافة السكانية تحتل ولاية نيو جيرسي المرتبة الحادية عشرة من حيث الكثافة السكانية في الولايات المتحدة، مما يجسد الاستقطاب الملحوظ الذي تشهده الولاية. العاصمة عاصمة ولاية نيو جيرسي هي مدينة ترينتون، التي تقع في الجزء الشمالي الغربي من الولاية. الاقتصاد تُعتبر نيو جيرسي من أغنى الولايات في الولايات المتحدة، إذ حصلت على ثاني أعلى متوسط دخل للأسرة في البلاد في عام 2017،تتمتع الولاية بمزيج متنوع من القطاعات الاقتصادية، والتي تشمل الصناعة التكنولوجية، والخدمات المالية، والصناعات الكيميائية، فضلاً عن القطاع السياحي. التعليم يشتهر نظام المدارس العامة في نيو جيرسي بمستوياته العالية من الجودة والأداء التعليمي، مما يجعله وجهة مفضلة للعائلات التي تسعى لتقديم تعليم متميز لأبنائها.

تتميز نيو جيرسي بخصائص فريدة تجعل منها ولاية مزدهرة اقتصاديًا وثقافيًا، تجمع بين الحياة الحضرية النشطة والمناظر الطبيعية الخلابة التي تتواجد على سواحلها وداخل الأراضي.

أشهر المعالم السياحية في نيو جيرسي



تُعد ولاية نيو جيرسي موطنًا للعديد من المعالم السياحية البارزة التي تجذب الزوار من مختلف الأماكن،فيما يلي بعض هذه المعالم الأساسية

ستة أعلام مغامرة عظيمة (Six Flags Great Adventure) تضم هذه الحديقة الترفيهية مجموعة متنوعه من الألعاب المثيرة، مثل “مونتانا روسا” و”متاهة سكوير بانتس”، بالإضافة إلى رحلات سفاري في البرية.

تشتمل على أنشطة متنوعة تتراوح بين الألعاب المائية وركوب الأفعوانيات مثل “Kingda Ka”، الأسرع في العالم.

توجد مناطق مخصصة للأطفال مثل “Looney Tunes Seaport” و”Safari Kids”، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للعائلات. أكواريوم مغامرة (Adventure Aquarium) يوفر الأكواريوم لمحات رائعة عن الحياة البحرية من جميع أنحاء العالم.

يتيح للزوار تجربة تفاعلية مع أنواع شهيرة من الحياة البحرية مثل أسماك القرش والسلاحف البحرية.

يقدم أنشطة تعليمية وبرامج تفاعلية للأطفال والعائلات لاستكشاف المحيطات والمياه العذبة. مركز ليبرتي نيو جيرسي للعلوم (Liberty Science Center) يحتوي المركز على معارض تفاعلية مثل “Infinity Climber”، والذي يعد متسلق الحبال الأكبر داخل هيكل ليبرتي ستيت.

يقدم عروضًا حية وتجارب تفاعلية تتعلق بالفيزياء والكيمياء والفضاء.

يتضمن قبة سماوية كبيرة تعرض عروضًا ليلية تتعلق بالنجوم والكواكب. حديقة ليبرتي ستيت (Liberty State Park) تُشكل الحديقة مكانًا مثاليًا للنزهات والاستمتاع بالمناظر الرائعة الخليجية، بما في ذلك جسر الحرية.

تحتوي على مناطق للشواء وممرات للدراجات والمشي.

يمكن للزوار الاستمتاع برحلات بالقوارب إلى جزيرة الحرية ومعلم القاعدة البحرية الأمريكية. أراضي النحت (Grounds For Sculpture) يقدم المتحف مجموعة فريدة من النحت المعاصر في حدائقه الجميلة.

تتضمن الأعمال الفنية المعارض الدائمة والمؤقتة لفنانين محليين وعالميين.

توفر جولات تعليمية وورش عمل فنية لاستكشاف فهم النحت المعاصر وتأثيراته. حديقة وحيوانات كيب ماي (Cape May Zoo & Park) تتيح للزوار فرصة متابعة الحياة البرية مع أكثر من 550 حيوانًا يمثلون أكثر من 250 نوعًا مختلفًا.

تشتمل المعروضات على منطقة السافانا الأفريقية، بالإضافة إلى تنوع في أنواع الزواحف والطيور.

يوفر الحديقة رحلات بالقطار للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية. حديقة باترسون غريت فولز (Paterson Great Falls National Historical Park) تُعد شلالات نهر باسايك العظيمة من أكبر الشلالات في الولايات المتحدة.

تتيح المنطقة مساحات للنزهات والمشي في حضن الطبيعة.

يمكن للزوار التعرف على تاريخ التطور الصناعي من خلال المعارض التعليمية. متحف ستيرلنج هيل (Sterling Hill Mine Tour & Museum) يوفر جولات داخل منجم سابق للحديد والزنك لاستكشاف تاريخ التعدين.

يعرض تنوع المعادن والأحجار الكريمة المتعلقة بالتراث الصناعي.

تتضمن الجولات عرضًا تفاعليًا حول عمليات التعدين وتأثيرها على المجتمع المحلي.

تُظهر هذه المعالم السياحية الرائعة في نيو جيرسي تنوعًا غنيًا من الأنشطة والأماكن التي تناسب كافة الاهتمامات والأعمار.

الأنشطة السياحية وأماكن السياحة في نيو جيرسي



تُوفر ولاية نيو جيرسي مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والمعالم السياحية التي تُناسب جميع الأذواق،سواء كنت تبحث عن الأنشطة الخارجية مثل الرحلات في الطبيعة أو الأنشطة التعليمية والثقافية، فإن نيو جيرسي توفر خيارات متعددة.

أشهر 5 فنادق في نيو جيرسي



تعتبر ولاية نيو جيرسي موطنًا للعديد من الفنادق المتميزة التي تقدم خدمات عالية الجودة وتجارب رائعة للنزلاء،من الفنادق الفاخرة إلى خيارات الإقامة ذات الميزانية المحدودة، هناك إمكانية لاختيار ما يناسب كل زائر.