نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في لونغ آيلاند في البهاما في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات حقائق سريعة عن جزيرة لونغ آيلاند في جزر البهاما

معلومات أساسية حول جزيرة لونغ آيلاند

المساحة تبلغ مساحة الجزيرة حوالي 173 ميلًا مربعًا.

الطول تمتد الجزيرة على طول 80 ميلًا.

عدد السكان يقدر عدد سكانها بحوالي 3,094 نسمة.

الارتفاع أعلى نقطة في الجزيرة ترتفع 178 قدمًا.

الموقع تقع على بعد حوالي 155 ميلًا جنوب شرق جزيرة نيو بروفيدنس.

الخصوصية الجغرافية على الرغم من اسمها، فإن لونغ آيلاند ليست بأطول جزيرة في جزر البهاما، لكنها تحتوي على أعمق حفرة تحت الماء في العالم. أصل الاسم

الاسم الأصلي أطلق على الجزيرة اسم “يوما” من قبل سكان الأراواك الأصليين.

الاسم الجديد أعاد كريستوفر كولومبوس تسميتها بـ “فرناندينا” خلال رحلته الأولى إلى العالم الجديد عام 1492.

الاسم الحالي يُعتقد أن الجزيرة اكتسبت اسمها الحالي بسبب اعتقاد أحد البحارة أن عبور الجزيرة استغرق وقتًا طويلًا جدًا. الطريق الرئيسي

طول الطريق الحياة على الجزيرة تتمحور حول طريق رئيسي يمتد لـ 129 كيلومترًا (80 ميلًا)، يربط كيب سانتا ماريا في الشمال بساوث بوينت في الجنوب.

عرض الطريق لا يزيد عرض الجزيرة عن 6.5 كيلومترات (4 أميال) في أي مكان. تتميز لونغ آيلاند بجمالها الطبيعي الخلاب ومواقعها الجغرافية الفريدة، مما يجعلها وجهة مميزة في جزر البهاما. معالم السياحة في لونغ آيلاند، جزر البهاما

دينز بلو هول

الموقع يقع دينز بلو هول في خليج صغير ضحل على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.

العمق يصل عمق الثقب الأزرق إلى 203 مترًا (666 قدمًا).

الأنشطة يُسمح بممارسة غوص السكوبا، ويفضل القيام بذلك مع الأصدقاء.

الميزات لا توجد طوابير طويلة أو مواقف سيارات واسعة، ولا توجد رسوم دخول.

النصيحة الماء صافي للغاية، لذا لا تحتاج إلى نظارات واقية لرؤية الأسماك، لكن يُفضل ارتداء النظارات الواقية،يجب أن تكون منتبهًا عند الإنزال، خاصة مع الأطفال وغير السباحين. كهف هاميلتون

الموقع يقع كهف هاميلتون على بعد بضع مئات من الأقدام من طريق كوينز السريع.

التاريخ يُعتبر أكبر نظام كهوف في جزر البهاما، ويعود تاريخه إلى هنود لوسيان الذين اعتبروا الكهوف موطنهم منذ عام 500 بعد الميلاد.

الميزات يضم الكهف خمسة أنواع من الخفافيش، والسحالي، وسرطان البحر الصودا، وبعضها يتدلى من أسقف الكهوف.

الجولة ستحتاج إلى دليل للمغامرة داخل الكهف، حيث يزودك بمعلومات قيمة عن الموقع، مما يجعل كل رحلة إلى الكهف تجربة مميزة.

ساعات العمل تعمل من 8 صباحًا إلى 5 مساءً، طوال العام.

التكلفة 15 دولارًا للبالغين و8 دولارات للأطفال.

الحجز يمكن الاتصال على (242) 472-1796. تقدم لونغ آيلاند تجارب طبيعية رائعة مع معالم سياحية مميزة مثل دينز بلو هول وكهف هاميلتون، مما يوفر للزوار فرصة لاستكشاف جمالها الطبيعي الفريد. كولومبوس بوينت

التاريخ كان كولومبوس بوينت واحدة من أولى محطات كريستوفر كولومبوس في العالم الجديد خلال رحلته الشهيرة في عام 1492.

الموقع يمكن الوصول إلى كولومبوس كوف عبر طريق غير مرصوف حاليًا، حيث توجد لوحة تذكارية ونصب تذكاري يخلد ذكرى زيارة كولومبوس.

الميزات المنظر المنظر من كولومبوس بوينت رائع بشكل مذهل في جميع الاتجاهات. الهدوء عدم وجود تطورات صناعية في المرفأ أو المناطق المحيطة يمنح الزائر شعورًا بالعودة في الزمن، مشابهًا لما شاهده كولومبوس في زيارته الأولى.

يمكنك الاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين التاريخ وجمال الطبيعة في كولومبوس بوينت، حيث يوفر الموقع بيئة هادئة ومؤثرة تعيدك إلى لحظة تاريخية مميزة. مطاعم السياحة في لونغ آيلاند، جزر البهاما

مطعم ماكس كونش بار اند جريل

الموقع مستوطنة ديدمانز كاي في ماكانز.

المميزات يوفر مكان جلوس واسع وأجواء غير رسمية.

الأطباق المميزة الدجاج اللحم الروبيان المقلي شريحة لحم الفلفل المحار (يُنصح بتجربته، خاصة إذا لم تكن لديك حساسية من المحار)

الشراب المقترح مشروبات كاليك المحلية أو ساندز، أو عصير للتوازن مع التوابل الكاريبية الحارة.

ساعات العمل من الاثنين إلى السبت، من 11 صباحًا حتى 9 مساءً. مطاعم أخرى مميزة في لونغ آيلاند

مطعم لايت هاوس بوينت يقدم أطباقًا متنوعة مع إطلالة رائعة على البحر.

مطعم لويدز وسبورتس لاونج مكان جيد للاستمتاع بالمأكولات المحلية في أجواء رياضية غير رسمية.

مقهى ومطعم هافن جريل يقدم مجموعة من الوجبات الخفيفة والأطباق الكاريبية التقليدية.

مطعم ونزل إيجلز نيستينج يوفر تجربة طعام مريحة مع مجموعة متنوعة من الأطباق.

مطعم اديرلي بويز السياحي يقدم مأكولات بحرية شهية وأطباق محلية.

أون ذا جو بار، تيك أواي آند جريل مكان ممتاز لتناول الطعام السريع والوجبات الخفيفة.

مطعم وكافي كلوب واشنطن يقدم وجبات خفيفة ومشروبات في أجواء مريحة.

مطعم ومقهى جيري يقدم مجموعة متنوعة من الأطباق مع لمسات كاريبية.

ريستورانتي جرينليف جريل يتميز بمأكولات محلية طازجة وأجواء مريحة.



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