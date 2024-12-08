نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في سانت جورج؛ اكتشف معنا أهم الأسواق السياحية بهذه المدينة في المقال التالي

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معلومات عن مدينة سانت جورج



مدينة سانت جورج، عاصمة جزيرة غرينادا، تُعد وجهة ساحرة تجمع بين المعالم الاستثنائية والأنشطة المتنوعة، مما يجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية في منطقة البحر الكاريبي،يستعرض هذا المقال المعلومات التفصيلية حول مدينة سانت جورج، بدءًا من موقعها الجغرافي، وصولاً إلى أبرز المعالم السياحية فيها.

موقع المدينة



الموقع تقع سانت جورج في الطرف الجنوبي الغربي من جزيرة غرينادا، وتتميز بموقعها البديع على الساحل.

النقطة المميزة تضم المدينة شبه الجزيرة المعروفة باسم Point Salines، وهي منطقة مشهورة بشواطئها الخلابة ومطارها الدولي.

المطار



مطار موريس بيشوب الدولي يُعتبر المطار الوحيد النشط في جزيرة غرينادا، ويقع في مدينة سانت جورج، مما يجعله نقطة الوصول الرئيسية للمسافرين إلى الجزيرة.

الجامعات والتعليم



جامعة سانت جورج تُعد جامعة سانت جورج واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة في المدينة، معروفة ببرامجها الطبية والعلوم الصحية.

السكان



عدد السكان وفقًا لتعداد عام 2001، بلغ عدد سكان سانت جورج حوالي 35,559 نسمة، مما يجعلها المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في غرينادا.

التعداد السكاني تعتبر المدينة الأكثر كثافة سكانية في الجزيرة.

المنطقة الجغرافية



المساحة تُعتبر سانت جورج ثاني أكبر مدينة في الجزيرة من حيث المساحة، حيث تبلغ حوالي 26 ميلًا مربعًا (67 كيلومترًا مربعًا).

أبرز المعالم السياحية



الميناء يُعتبر الميناء التاريخي في سانت جورج واحدًا من أجمل المواقع في المدينة، حيث يُحيط به المباني الاستعمارية القديمة ويعتبر مركزًا تجاريًا نابضًا بالحياة.

الأسواق تقدم المدينة مجموعة متنوعة من الأسواق مثل سوق سانت جورج وسوق الحرف اليدوية، حيث يمكن للزوار شراء المُنتجات المحلية وتذوق المأكولات الطازجة.

التراث المعماري تُميز سانت جورج العديد من المباني التاريخية التي تعكس الطراز المعماري الاستعماري، بما في ذلك المباني الحكومية والمنازل القديمة.

الأنشطة السياحية



الشواطئ تحتوي المدينة على عدد من الشواطئ الجميلة مثل شاطئ غرناطة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالسباحة وممارسة الرياضات المائية.

الجولات البحرية توفر المدينة خيارات متنوعة للجولات البحرية، بما في ذلك رحلات الغطس وصيد الأسماك.

التجول في المدينة يمكن للزوار استكشاف المدينة سيرًا على الأقدام والاستمتاع بالمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، مما يُتيح لهم تجربة محلية أصيلة.

الطقس



المناخ تتمتع سانت جورج بمناخ استوائي، حيث تسود درجات حرارة دافئة على مدار العام، مع فصول ممطرة وجافة مميزة.

تُعتبر سانت جورج وجهة مثالية للزوار الذين يبحثون عن تجربة فريدة تجمع بين التاريخ والثقافة والجمال الطبيعي في البحر الكاريبي.

معالم السياحة في سانت جورج



تقدم مدينة سانت جورج مجموعة متنوعة من المعالم السياحية التي تجمع بين الجمال الطبيعي والتاريخ والثقافة،فيما يلي أهم المعالم التي يمكن اكتشافها في المدينة

1،شلالات Seven Sisters



الوصف تقع شلالات Seven Sisters في قلب الغابات المطيرة داخل محمية غابة جراند إيتانج، ويمتاز المسار الريفي إلى الشلالات بمشاهد الحياة الريفية في غرينادا، حيث يمر عبر فوهة بركانية قديمة مليئة بمزارع جوزة الطيب والقرفة وقصب السكر.

الأنشطة يمكن للزوار السباحة في بركة الشلالات السفلى، أو القفز من أعلى الشلالات إلى البركة العميقة لعشاق المغامرة.

الجولات يُفضل التسجيل في جولة إرشادية للاستفادة القصوى من التجربة واستكشاف المكان مع مرشد محلي.

2،مصنع تقطير نهر أنطوان رم



الوصف يُعتبر مصنع تقطير نهر أنطوان الأقدم من نوعه في منطقة البحر الكاريبي، ويعمل بالطاقة المائية منذ عام 1785،ورغم مظهره القديم، لا يزال يصنع رمًا قويًا.

الأنشطة يمكن للزوار القيام بجولة إرشادية لرؤية أحواض التقطير والغلايات وعجلة الماء التي تعود للقرن الثامن عشر، وتنتهي الزيارة بتذوق الروم في غرفة التذوق الريفية.

مواعيد الجولات تُتاح الزيارات من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً، والسبت من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.

3،فورت جورج



الوصف بُني فورت جورج عام 1705 على يد الفرنسيين، ويقع على نتوء غرب المرفأ،يُعتبر أقدم حصن في غرينادا وكان مخصصًا لحماية المرفأ.

الأنشطة يمكن للزوار الاستمتاع بالمنظر الرائع بزاوية 360 درجة من أعلى الفورت، حيث يطل على أسطح البلدة ذات القرميد الأحمر وأبراج الكنيسة والمرفأ والبحر، مما يعد موقعًا مثاليًا لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة للوصول إلى الفورت عبر السلالم.

4،مورن روج باي



الوصف يقع مورن روج باي جنوب شاطئ غراند آنس ويُعتبر بديلاً هادئًا لشاطئ غراند آنس.

الأنشطة يتميز الشاطئ برماله البيضاء ومياهه الهادئة ذات اللون الأخضر اليشم، مما يجعله مكانًا مثاليًا للسباحة،يمكن للزوار الاستمتاع بوجبات شهية في المطاعم الموجودة على الشاطئ واستئجار كراسي التشمس، بالإضافة إلى توفير ألواح التجديف ومعدات الغطس.

نصائح عامة



التخطيط للزيارة يُنصح بتنظيم الوقت للاستمتاع بكل معلم سياحي، واختيار ملابس مريحة وأحذية مناسبة للمشي، خاصة عند زيارة الشلالات والفورت.

المرشدين المحليين يمكن أن تكون الجولات المصحوبة بمرشدين مفيدة لتوفير معلومات إضافية وتعزيز التجربة السياحية.

تستحق مدينة سانت جورج الزيارة للاستمتاع بتنوع معالمها السياحية الرائعة التي تقدم تجربة فريدة تجمع بين جمال الطبيعة وتاريخ البحر الكاريبي.

أسواق السياحة في سانت جورج



إذا كنت تبحث عن تجربة تسوق ممتعة في سانت جورج، فإن المدينة تقدم مجموعة من الأسواق التي تعكس الثقافة المحلية وتوفر مجموعة متنوعة من السلع

سوق سانت جورج الوصف يُعتبر سوقًا مركزيًا حيث يمكنك العثور على منتجات محلية متنوعة، من الفواكه والخضروات إلى الحرف اليدوية والسلع الأخرى،إنه المكان الأمثل للتعرف على الثقافة المحلية. سوق جرينادا للسمك الوصف يُعد سوق خاص بالأسماك يقع بالقرب من ميناء سانت جورج، حيث يمكنك شراء أنواع مختلفة من الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية. جراند آنس كرافت آند سبايس ماركت الوصف يقع في منطقة جراند آنس، ويقدم مجموعة من الحرف اليدوية والتوابل المحلية، مما يجعله مكانًا رائعًا لشراء الهدايا التذكارية. مجلس التسويق والاستيراد الوطني الوصف يُقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى توفير معلومات حول المنتجات وأسواق الاستيراد. ساحة سوق فودلاند الوصف مساحة مفتوحة تضم مجموعة من الأكشاك والمحلات التجارية التي تبيع المنتجات الغذائية والحرف اليدوية، وتعتبر مكانًا شعبيًا للتجول. مركز تسوق فورت جورج الوصف مركز تجاري يقدم مجموعة متنوعة من المتاجر والمرافق، مما يجعله خيارًا جيدًا للتسوق لمختلف الحاجيات.

مطاعم السياحة في سانت جورج



تقدم سانت جورج مجموعة رائعة من المطاعم والمقاهي التي تلبي مختلف الأذواق وتتيح لك تجربة المأكولات المحلية والعالمية

مطعم ومقهى فيكتوري الوصف يقع على الجانب الجنوبي من خليج سانت جورج، ويطل على ميناء بورت لويس،يُقدم أطعمة عالمية تشمل البيتزا المشوية على الخشب والأسماك المشوية،يمكن للزوار الاستمتاع بالجلوس في الداخل أو في الفناء، أو التجول على الواجهة البحرية بعد الغداء. مقهى لو بابيلون الوصف يقع في فندق Siesta على شاطئ غراند آنس، ويُعتبر مكانًا شهيرًا لتناول الإفطار،يقدم المقهى مجموعة متنوعة من الأطعمة مثل الخبز الفرنسي المحمص وشطائر البيض، بالإضافة إلى فطائر التفاح والريكوتا، ويتميز بأجواء رائعة وإطلالات على المسبح والحديقة. مطعم رودس الوصف يقع في فندق كالاباش على الجانب الجنوبي من الجزيرة، ويتميز بجو رومانسي في الهواء الطلق، ويقدم مزيجًا من المكونات المحلية والتقنيات الأوروبية،من الأطباق المميزة دورادو مشوي مع صلصة الزنجبيل. فاكهة الباشون وخل الأناناس. تورتة الشمندر والتين والبصل مع جبن الماعز الطري.



نصائح لتجربة ممتعة



زيارة الأسواق يُفضل زيارة الأسواق في أوقات مختلفة من اليوم للاستفادة من تنوع المنتجات.

تجربة الطعام المحلي لا تفوت فرصة تجربة الأطباق المحلية في المطاعم المختلفة لتذوق نكهات غرينادا الأصيلة.

تستمتع سانت جورج بتنوعها الثقافي والطبيعي، مما يجعلها وجهة سياحية مثيرة تجمع بين التسوق الفريد والطعام الرائع.