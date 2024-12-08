نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في ماتوري في المقال التالي

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معلومات عن مدينة ماتوري



مدينة ماتوري تُعد واحدة من أكبر وأهم المدن في غويانا الفرنسية، وتقع في الضواحي الجنوبية من كايين، العاصمة،تتميز المدينة بتنوعها الثقافي والاقتصادي، مما يجعلها نقطة جذب سياحي importante،فيما يلي بعض المعلومات الأساسية حول المدينة

الموقع تقع ماتوري في الضواحي الجنوبية لكايين، وهي أكبر مدينة في غويانا الفرنسية،

تقع ماتوري في الضواحي الجنوبية لكايين، وهي أكبر مدينة في غويانا الفرنسية، التاريخ تأسست المدينة كمقاطعة في عام 1838 خلال الحقبة الاستعمارية، وكانت ثالث مستعمرة تُنشأ في غويانا الفرنسية، حيث استُغلت مساحاتها الواسعة والمتنوعة للزراعة،

تأسست المدينة كمقاطعة في عام 1838 خلال الحقبة الاستعمارية، وكانت ثالث مستعمرة تُنشأ في غويانا الفرنسية، حيث استُغلت مساحاتها الواسعة والمتنوعة للزراعة، الاقتصاد تشتهر ماتوري بإنتاج العديد من المنتجات الزراعية مثل قصب السكر، القطن، القرنفل، والفلفل،

تشتهر ماتوري بإنتاج العديد من المنتجات الزراعية مثل قصب السكر، القطن، القرنفل، والفلفل، السكان تعد المدينة موطنًا لعدة مجموعات ثقافية، بما في ذلك الهنود الحمر (في مناطق مثل سانت روز دي ليما، وسيسيليا، وبيتي لا تشوميير)، الكريول، المتروبوليتان، الهايت، البرازيليين، السورينامي، والصينيين،

أشهر ضواحي مدينة ماتوري



تتميز ماتوري بوجود عدد من الضواحي الشهيرة التي تطورت بسرعة وأضحت من أبرز المناطق في المدينة،فيما يلي بعض هذه الضواحي

كوبايا وباربدين تقع في وسط المدينة وتعتبر من المناطق الحيوية،

تقع في وسط المدينة وتعتبر من المناطق الحيوية، كونكورد قريبة من مطار فيليكس إيبوي، مما يجعلها منطقة استراتيجية،

قريبة من مطار فيليكس إيبوي، مما يجعلها منطقة استراتيجية، لاريفو تقع بجوار ميناء لاريفو، مما يعزز من أهميتها التجارية،

تقع بجوار ميناء لاريفو، مما يعزز من أهميتها التجارية، طريق ليفي يعد يعتبر من الطرق الرئيسية في المدينة،

يعد يعتبر من الطرق الرئيسية في المدينة، ستوبان وديغراد تقع على نهر المحوري، مما يمنحها ميزة الموقع،

تقع على نهر المحوري، مما يمنحها ميزة الموقع، سانت روز دي ليما إحدى المناطق التي تعتبر موطنًا للهنود الحمر،

إحدى المناطق التي تعتبر موطنًا للهنود الحمر، كوجنو لاريفوت من المناطق المأهولة،

من المناطق المأهولة، لا شومير إحدى الضواحي البارزة في المدينة،

تقدم هذه المعلومات نظرة شاملة عن مدينة ماتوري وأبرز ضواحيها، مما يساعد الزوار في تنظيم جولاتهم السياحية بشكل أفضل في هذه المدينة الغنية والمتنوعة.

أشهر معالم السياحة في ماتوري



حصن تريو



التاريخ بُني بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر، وتعرض للتدمير في عام 1817، ثم تم إعادة بنائه في عام 1841،أُدرج كمعلم تاريخي بموجب مرسوم صادر في 24 أغسطس 1995،

بُني بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر، وتعرض للتدمير في عام 1817، ثم تم إعادة بنائه في عام 1841،أُدرج كمعلم تاريخي بموجب مرسوم صادر في 24 أغسطس 1995، الوصف استخدم الحصن لحماية جزيرة كايين إلى جانب الحصون الأخرى،يعتبر حصن تريو معلمًا تاريخيًا هامًا في المدينة، وهو وجهة مفضلة لعشاق التاريخ والآثار القديمة،

مركز فاميلي بلازا للتسوق



الوصف يحتوي المركز التجاري على حوالي ثلاثين متجرًا تشمل الأزياء، المجوهرات، الإكسسوارات، مستحضرات التجميل، الأثاث، والمطاعم،يعتبر مركز فاميلي بلازا وجهة رائعة للتسوق ويستمتع الزوار بتجربته بناءً على التقييمات الإيجابية،

كنيسة القديس مايكل



الوصف تُعد هذه الكنيسة واحدة من الكنائس الحديثة النادرة في غويانا، وتقع في الساحة المركزية لماتوري مقابل مكتب البريد ومركز شرطة البلدية،تتميز الكنيسة بهندسة معمارية حديثة وكبيرة الحجم، لكنها تُصبح مزدحمة في أيام العطلات الهامة،بجوارها يوجد خليج مورثيوم الذي يحتضن السناجب الودودة ومسارًا للركض،

درب الميراند



الوصف تُعتبر المحمية الطبيعية الوطنية في مونت غراند أكبر محمية شبه حضرية في فرنسا،توفر المحمية فرصة للاستمتاع بجمال الطبيعة والتنوع الحيواني والنباتي، بالإضافة إلى الشلالات المائية،يُفضل ارتداء أحذية مريحة للمشي، وإحضار الماء والفاكهة، والتحقق من أحوال الطقس قبل الزيارة،

أين تقيم خلال السياحة في ماتوري



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