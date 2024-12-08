نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في ميريدا أجمل 12 منطقة سياحية وأفضل الفنادق في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات Dzibilchaltun في مدينة ميريدا Dzibilchaltun في مدينة ميريدا الموقع مدينة ميريدا، المكسيك. أهمية تاريخية يُعتبر Dzibilchaltun موقعًا أثريًا ذا أهمية كبيرة يعود تاريخه إلى حضارة المايا،يُعتقد أنه كان من أكبر المدن في أمريكا الوسطى، إذ يمتد تاريخ الموقع إلى حوالي 1500 قبل الميلاد،يعد Dzibilchaltun واحدًا من المعالم التاريخية الأبرز في المكسيك، حيث يحتوي على أكثر من 8400 مبنى قديم، مما يجعله وجهة غنية بالتراث الثقافي والآثار، الأنشطة والزيارة استكشاف الآثار يمكن للزوار استكشاف مختلف المباني القديمة في المدينة.

Cenote Xlacah بعد استكشاف الآثار، يمكن للزوار الاستمتاع بالسباحة في Cenote Xlacah، حيث تم العثور على أكثر من 30000 قطعة أثرية مغمورة.

متحف Museo del Pueblo Maya يقع هذا المتحف في مدينة ميريدا ويقدم نظرة شاملة عن تاريخ حضارة المايا.

Templo de las Siete Muñecas يُعتبر هذا المعبد من أبرز معالم Dzibilchaltun، ويستحق الزيارة بشكل خاص خلال الاعتدالين في مارس وسبتمبر حيث يضيء ضوء الشمس المباشر الباب الرئيسي للمعبد عند شروق الشمس. بالاسيو ديل جوبييرنو بالاسيو ديل جوبييرنو Palacio del Gobierno Palacio del Gobierno الموقع مدينة ميريدا، يوكاتان، المكسيك. تفاصيل المبنى التصميم يتميز المبنى بواجهة خضراء على الطراز الكلاسيكي الجديد.

الوظيفة يضم المكاتب الحكومية لولاية يوكاتان ويحتوي على درج حجري مثير للإعجاب ونسخة طبق الأصل من جرس دولوريس.

الجداريات يتزين المبنى بجداريات ولوحات رسمها الفنان المحلي فرناندو كاسترو باتشيكو، والتي تجسد تاريخ يوكاتان.

التاريخ افتُتح المبنى في عام 1892، ويقع على موقع كان يشغله المقر الرئيسي للمنازل الملكية التي أزيلت لبناء القصر الحالي. الزيارة التوقيت يمكن للزوار استكشاف قاعات Palacio del Gobierno مجانًا كل يوم من أيام السنة. باسيو دي مونتيجو باسيو دي مونتيجو الموقع مدينة ميريدا، المكسيك. الوصف والتاريخ التسمية سُمي شارع باسيو دي مونتيجو على اسم فرانسيسكو دي مونتيجو، مؤسس مدينة ميريدا.

التصميم تم تصميم الشارع لتقليد الشوارع الباريسية، ويُعد أحد أبرز المعالم في المدينة،يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر وكان جزءًا من العصر الذهبي لمدينة ميريدا. المعالم البارزة Las Casas Gemelas من أبرز المباني الاستعمارية في الشارع.

Casa Peón de Regil قصر استعماري تاريخي.

La Quinta Montes Molina قصر يضم متحفًا يستعرض الفنون والتاريخ.

Palacio Cantón يضم متحف الأنثروبولوجيا والتاريخ.

Monumento a la Patria معلم مخصص لتاريخ المكسيك الثقافي. الأنشطة التنزه يتمتع الشارع بمجموعة من المتاجر وأكشاك السوق والقصور الاستعمارية، مما يجعله مكانًا مثاليًا للتنزه.

الطعام يمكن للزوار الاستمتاع بتناول الآيس كريم في Sorbetería Colón، أو تناول الطعام في أحد المطاعم على طول Calle 41.

الجولات يمكن التجول في الشارع سيرًا على الأقدام أو بواسطة عربة الخيل التقليدية. مايابان مايابان الموقع بالقرب من مدينة ميريدا، المكسيك. الوصف والتاريخ الأهمية تعتبر مايابان من أهم المواقع الأثرية للمايا، وقد كانت مركزًا ثقافيًا لحضارة المايا خلال فترة أواخر ما بعد الكلاسيكية بين عامي 1220 و1446.

الآثار تشمل الأطلال أكثر من 4000 مبنى ومعبد، بالإضافة إلى 20 صخرة صغيرة وبقايا أسوار المدينة القديمة. المعالم البارزة معبد كوكولكان (El Castillo) يشبه الهرم في تشيتشن إيتزا ولكنه أصغر حجمًا، ويتميز بسلالمه الأربعة وتسع تراسات.

Templo Redondo معبد دائري يشبه El Caracol في Chichén Itza. الأنشطة التنقيب يمكن زيارة المواقع الأثرية حيث يمكن رؤية الآثار والمباني القديمة.

الصعود إلى الهرم تعد مايابان واحدة من المواقع القليلة حيث يمكن للزوار صعود قمة الهرم. نصائح للزيارة استكشاف يُنصح بأخذ وقت كافٍ في استكشاف الآثار والأبنية المختلفة في مايابان، حيث أن الموقع أقل ازدحامًا مقارنةً بتشيتشن إيتزا.

التجول استمتع بجولة في باسيو دي مونتيجو لتجربة الثقافة والتاريخ المكسيكي من خلال المعالم والمباني الاستعمارية. تتيح زيارة هذين المعلمين التاريخيين فرصة لاكتشاف جمال وتاريخ مدينة ميريدا بطرق متنوعة، بدءًا من التجول في الشوارع التاريخية وصولًا إلى استكشاف الآثار القديمة لحضارة المايا.

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